Wahoo Roam 3 im Test: Lohnt sich das Upgrade vom V2

Und wo steht eigentlich Garmin im Vergleich – ist der Edge 530 oder 1040 eine echte Alternative?

In diesem Artikel erfährst du:

Was den Roam 3 wirklich besser macht als den V2

Welche Features im Alltag zählen – und welche nicht

Ob der ACE oder Garmin-Alternativen sinnvoller sind

Wie du das Beste aus der Kartensoftware herausholst – inklusive Map Creator Tipps

Ein ehrlicher Erfahrungsbericht – für alle, die wissen wollen, welches GPS wirklich passt.

Der erste Eindruck – warum der Roam 3 sofort begeistert Der Moment, in dem du das erste Mal den neuen Wahoo Roam 3 einschaltest, fühlt sich ein wenig an wie der Umstieg vom alten Nokia aufs erste iPhone. Alles ist vertraut – und doch auf einem völlig neuen Level. Das Gehäuse? Bekannt, aber raffinierter. Die Knöpfe? Gleich, aber präziser eingebettet. Und dann: der Bildschirm. Das Touch-Display mit 2,8 Zoll ist hell, gestochen scharf und farblich exzellent abgestimmt. Im Vergleich zum V2 wirken die 64 Farben beinahe blass. Mit seinen 16 Millionen Farben zeigt der Roam 3, dass GPS-Navigation nicht mehr nur funktional, sondern auch ästhetisch sein kann. Die Bedienung ist flüssig, auch mit Handschuhen. Der Bildschirm ist entspiegelt und reagiert zuverlässig – ganz egal ob bei Regen, Schotter oder Sonnenschein. Ein echtes „Wow“ löst auch der neue Startbildschirm aus. Statt eines nüchternen Menüs begrüßt dich ein „Ready-to-Ride“-Screen mit klaren Optionen: Radprofil auswählen, Strecke laden, Training starten. Alles wirkt aufgeräumt, durchdacht – und überraschend intuitiv. Wer bislang dachte, Fahrradcomputer seien mühselige Mini-Betriebssysteme, wird hier eines Besseren belehrt. Besonders eindrucksvoll: Der Roam 3 war der erste von drei Geräten (Roam V2, ACE, Roam 3), der im Indoor-Test zuverlässig ein GPS-Signal fand. Und das in weniger als 30 Sekunden. Ein klares Zeichen, dass Wahoo nicht nur optisch, sondern auch technisch nachgelegt hat. Auch das neue Design überzeugt: Der Roam 3 wirkt schmaler, aber dennoch robuster. Das Gewicht? 10 Gramm mehr – kaum spürbar, aber dafür mit größerem Akku (25 statt 17 Stunden) und 64 statt 32 GB Speicher. Selbst die neue Verpackung ist kompakter und plastikfrei – ein nettes Detail, das zeigt, wie weit man bei Wahoo inzwischen denkt. Unterm Strich: Der Roam 3 wirkt nicht wie ein evolutionäres Update, sondern wie ein Quantensprung. Für langjährige Nutzer ist der erste Eindruck ein echter Gamechanger. Und für Neulinge? Eine Einladung, GPS-Navigation neu zu erleben.

Display, Bedienung & Touchscreen: Navigieren wie auf dem Smartphone Das Herzstück des Wahoo Roam 3 ist eindeutig sein neues Touch-Display. Mit 2,8 Zoll Bildschirmdiagonale ist es zwar nur geringfügig größer als beim Roam V2 (2,7 Zoll), doch die Auflösung, die Helligkeit und vor allem die 16 Millionen Farben heben es auf eine völlig neue Ebene. Straßen, Routen, Datenfelder – alles ist gestochen scharf und sehr gut ablesbar, selbst bei direkter Sonneneinstrahlung. Beide Displays – beim Roam V2 und Roam 3 – setzen auf transreflektive Technologie, die bei hellem Licht besonders gut funktioniert. Doch beim Roam 3 ist der Kontrast durch die zusätzliche Farbtiefe wesentlich angenehmer fürs Auge. Zwar berichten einige Nutzer, dass der V2 einen Hauch mehr Kontrast liefert, dafür ist die Lesbarkeit bei Karten und Höhenprofilen auf dem Roam 3 deutlich besser – vor allem dank der Farbgebung. Was aber wirklich begeistert: die Touch-Bedienung. Mit einem Wisch durch Menüs scrollen, Strecken auswählen, Karten zoomen – das funktioniert exakt so wie auf dem Smartphone. Mit oder ohne Handschuhe. Mit der neuen Firmware hat Wahoo hier auch die Software flüssiger gemacht als noch beim Ace. Ruckler beim Scrollen? Fehlanzeige. Wer lieber auf klassische Bedienung setzt, wird trotzdem nicht enttäuscht: Die sechs bekannten Hardware-Tasten sind geblieben. Das bedeutet: Du kannst jederzeit zwischen Touch und Tasten wechseln – je nachdem, was die Situation erfordert. Ein weiteres Plus: Auf der Kartenseite lässt sich jetzt jederzeit frei navigieren, scrollen und zoomen – ähnlich wie bei Google Maps. Auch POIs, Highlights, Cafés oder Supermärkte lassen sich direkt auf der Karte anzeigen. Besonders für Bikepacker ist das eine riesige Erleichterung – nie war spontane Navigation einfacher. Kurzum: Der Roam 3 bringt die Bedienlogik eines Smartphones auf den Lenker. Und das funktioniert so gut, dass selbst der größere Bildschirm des Ace kaum noch ein echtes Argument darstellt – zumindest nicht für Alltagsfahrer oder Wochenend-Abenteurer.

3. Navigation, Karten & Wahoo Map Creator: Präzision auf allen Wegen Die Navigation gehört zu den zentralen Kaufargumenten für einen GPS-Radcomputer – und genau hier legt der Wahoo Roam 3 kräftig nach. Wer sich schon mit dem Roam V2 auf Tour begeben hat, kennt die solide, aber etwas spröde Navigation. Der Roam 3 geht hier neue Wege – im besten Sinne. Vorinstalliert sind weltweite Karten mit Routinginformationen, sodass man direkt loslegen kann. Die Speicherkapazität wurde auf 64 GB verdoppelt, was bedeutet: Du kannst sämtliche Kartendaten, Strecken und Sensoraufzeichnungen problemlos speichern – ohne Nachdenken oder Löschen. OpenStreetMap-Daten bilden die Basis für das Kartendesign. Und genau hier kommt ein unterschätztes Power-Tool ins Spiel: der Wahoo Map Creator. Mit diesem Open-Source-Werkzeug (Python-basiert) lassen sich individuelle Kartenbereiche nach Wunsch gestalten, mit angepasster Dichte, POIs, Wegen, Höhenlinien und Farben. Besonders hilfreich: Wer in Regionen mit schlechter Netzabdeckung oder spezifischen Routenwünschen unterwegs ist, kann seine Karten selbst erstellen, anpassen und via USB oder Wi-Fi auf das Gerät übertragen. Auch Google Maps-Integration ist möglich: Mit wenigen Klicks kannst du über die App ein Ziel wählen und es direkt an den Roam 3 senden. Der GPS-Computer plant automatisch die Strecke dorthin – zuverlässig und überraschend schnell. Die Sprachführung bleibt optional – ein dezentes „Piep“ und der Blick auf die Karte reichen meist völlig aus. Ein echter Fortschritt ist auch das Verhalten bei Abweichungen von der Route: Der Roam 3 erkennt sehr schnell, wenn du falsch fährst, und berechnet sofort eine neue Route – auch das funktioniert spürbar schneller als beim V2. Wer seine Trainingsdaten oder Touren über Plattformen wie Komoot, Strava oder Ride with GPS plant, kann diese bequem synchronisieren. Die Gerätekommunikation über Wi-Fi, Bluetooth und ANT+ ist stabil und nahezu verzögerungsfrei. Nicht zuletzt punktet der Roam 3 mit neuen Features wie der Integration von Points of Interest (POIs) direkt auf der Karte – Cafés, Supermärkte, Wasserstellen, Fahrradwerkstätten. Alles, was man unterwegs wirklich braucht. Und wer möchte, kann auch eigene benutzerdefinierte Wegpunkte setzen und anzeigen lassen. Kurz gesagt: Der Roam 3 macht Schluss mit dem ewigen „Wo bin ich gerade?“ – und liefert stattdessen intuitive, präzise und zuverlässige Navigation, die sowohl auf der Straße als auch im Gelände überzeugt. Die GPS-Navigation fühlt sich an wie beim legendären ADAC-Routenplaner: Klar, zuverlässig und präzise bis ins kleinste Detail – aber eben am Lenker statt am Lenkrad. Wer Wert auf eine cleane, stabile Lösung mit Fokus auf Navigation, Training und Synchronisation legt, ist hier genau richtig. Besonders das einfache Handling, die Verlässlichkeit und das brillante Display machen ihn zu einem Top-Partner für Radtouren, Pendler und Gravelfahrer.

5. Vergleich mit Garmin Edge – lohnt sich der Wechsel? Wer sich für den Wahoo Roam 3 interessiert, stolpert früher oder später über die Frage: Und was ist mit Garmin? Schließlich ist Garmin der Platzhirsch auf dem GPS-Markt. Doch lohnt sich der Griff zum Garmin Edge – oder ist Wahoo mittlerweile die bessere Wahl? Display & Bedienung Vergleich: Wahoo Roam 3 vs. Garmin Edge Modelle Kategorie Wahoo Roam 3 Garmin Edge (530/540/830/840/1030) Display 2,8" Touchscreen, hochauflösend Je nach Modell: Tasten (530/540) oder Touch (830+) Bedienung Intuitiv, Touch und Knöpfe Teilweise verschachtelte Menüs, Touch teils träge Kartenmaterial Weltweit kostenlos, Map Creator kompatibel Regional begrenzt, teils kostenpflichtig Navigation Klar, reduziert, zuverlässig Etwas komplexer, aber mehr Optionen App & Sync Wahoo App, Komoot, Strava, TrainingPeaks Garmin Connect, ebenfalls viele Integrationen Fahrradprofile Beliebig viele, einfach anpassbar Umfangreich, aber komplex Akkulaufzeit Bis zu 25h realistisch Je nach Modell 20–35h Updates Schnell, direkt über App Eher träge, große Updates oft mit neuem Gerät Preis 399 € 299–599 € je nach Modell Fazit Modern, einfach, perfekt für viele Nutzer Etwas komplexer, Feature-reicher für Profis Benutzerfreundlichkeit Garmin ist mächtig – aber manchmal zu mächtig. Die Menüstruktur ist tief, viele Funktionen sind schwer zugänglich. Wahoo hingegen punktet mit: Intuitivem Menü

Ready-to-Ride Screen

Schneller Streckenwahl

Einfacher Kopplung Einsteiger fühlen sich bei Wahoo wohler – Profis schätzen die Einfachheit. Navigation & Karten Garmin bietet teils detailliertere Kartendarstellung, vor allem auf größeren Geräten wie dem Edge 1030 Plus. Aber: Wahoo bietet mit dem Map Creator eine einfache Möglichkeit, Kartendaten anzupassen.

eine einfache Möglichkeit, Kartendaten anzupassen. Kartenabdeckung bei Wahoo ist weltweit & kostenlos .

. Turn-by-turn Navigation funktioniert bei beiden tadellos – aber Wahoo hat die klarere Darstellung unterwegs. Sensor-Kompatibilität Beide Systeme unterstützen ANT+, Bluetooth, Drittanbieter-Sensoren, eBikes und Smarttrainer. Garmin hat hier die Nase nur leicht vorn – mit Spezialdatenfeldern und Indoor-Möglichkeiten. Software & Ökosystem Garmin Connect ist extrem umfangreich, aber komplex. Die Wahoo App hingegen ist: aufgeräumt

leicht zu bedienen

voll integriert mit Komoot, Strava, TrainingPeaks Außerdem erlaubt Wahoo mittlerweile mehrere Fahrradprofile, automatisierte Uploads und einfache Synchronisation. Fazit: Wer ein übersichtliches, intuitives Erlebnis will – on the road und in der App –, ist mit dem Wahoo Roam 3 bestens bedient. Wer maximale Feature-Tiefe und ein großes Display (z. B. für Tourenplanung auf dem Gerät selbst) sucht, kann beim Garmin Edge 1030/1040 fündig werden – muss aber mehr zahlen und mehr Einarbeitung mitbringen. Kurz: Wahoo ist erwachsen geworden. Und die bessere Alternative.