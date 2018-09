E-Mobilität - Neue Elektroroller von NIU

Das bewährte Konzept der Kooperation mit starken Partnern setzt sich in den neuen Vorzeige-Scootern fort: Mit Motoren von Bosch und smarter Konnektivität von Vodafone sind sie v.a. hinsichtlich der maximalen Reichweite (bis zu 130 km) und der Höchstgeschwindigkeit (bis zu 70 km/h) noch leistungsstärker als ihre Vorgänger. Der NGT wird 4.499 Euro kosten, der M+ 2.299 Euro, aber: Wer auf die neue E-Mobilität umsteigen will, hat jetzt die optimale Gelegenheit. Zwischen 26. September und 26. Oktober können sich interessierte Zweiradfans über Indiegogo.com für das Wunschmodell registrieren, im Laufe des Novembers per Mail Farbe und einen der 650 lokalen Händler für die Abholung wählen und den neuen Roller nach Auslieferung im Januar 2019 zu deutlich vergünstigenden Konditionen vor Ort abholen.

Mit der Presale-Kampagne erlaubt NIU seinen treusten Fans spezielle Sonderkonditionen. Crowdfunder werden belohnt – und so funktioniert’s: Am 26. September startet die offizielle Vorverkaufskampagne. Auf der Crowdfunding-Website Indigogo.com können sich die Kunden für eines der neuen Modelle registrieren. Dafür hinterlegen sie 100 Euro als Kaution. Diese Anzahlung wird im Rahmen der finalen Zahlung des Restpreises bei der Abholung des Rollers bei einem lokalen Händler gutgeschrieben. Bis zum 26. Oktober kann man von dieser Vorbuchung zurücktreten.

Bereits seit einigen Wochen konnte man sich voranmelden, jetzt startet der offizielle Vorverkauf via Crowdfunding. Den Produktlaunch mittels einer solchen Schwarmfinanzierung umzusetzen, ist heutzutage nichts Besonderes mehr, schon gar nicht für NIU: Crowdfunding liegt buchstäblich in der DNA des chinesischen E-Mobility-Pioniers. „Wir waren und sind immer so stark wie unsere Community. Insgesamt haben unsere rund 400.000 Elektroroller eine Milliarde Kilometer in 27 Ländern zurückgelegt – unverzichtbarer Baustein unseres Erfolgs war dabei immer das Crowdfunding. Wir sind stolz darauf, seit unserem Start 2015 zwei der zehn erfolgreichsten globalen Crowdfunding-Kampagnen durchgeführt zu haben und wollen mit unserem jetzigen Presale an diese Erfolge anknüpfen“, sagt Joseph Constanty, Director International von NIU.

Tatsächlich hat NIU mit seinem Crowdfunding bereits Maßstäbe gesetzt: Der erste E-Scooter, die N-Serie, wurde im Juni 2015 mithilfe der bislang erfolgreichsten Crowdfunding-Kampagne Chinas mit einem Gesamtwert von 11 Mio. Dollar ins Leben gerufen. Im Jahr 2016 brachte die Einführung der M-Serie weitere 13 Millionen Dollar ein, was den eigenen Rekord aus dem Vorjahr noch toppte. Die Weichen sind gestellt, Anreize geschaffen: Neue Maximalgeschwindigkeiten von 70 km/h und Spitzenreichweiten von bis 130 km sind in den kommenden vier Wochen vergünstigt zu erwerben. Nicht zuletzt deshalb verspricht der Markteintritt des NGT und M+ so erfolgreich zu werden, wie jener der Vorgängermodelle.