Hallen effizient heizen – Expertenforum auf der ISH 2019 Effizienz aus Leidenschaft – Innovation Hallen heizen auf der ISH 2019

Eine Messe, die die Welt zusammen bringt. Und ein Unternehmen, das seit Jahrzehnten die Trends in der modernen Hallenheizung setzt. Jetzt ist es wieder soweit: vom 11. bis 15. März 2019 öffnet die ISH – weltgrößte Branchenmesse für Wasser, Wärme, Klima – in Frankfurt/Main ihre Tore. Innovation Hallen heizen auf der ISH 2019 | Als Innovationführer sind wir von KÜBLER natürlich vor Ort. Schließlich bietet die ISH die ideale Plattform, unseren Kunden und Geschäftspartnern einen tiefen Einblick in die Welt und Innovationen der intelligenten Hallenheizung zu gewähren.