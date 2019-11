Klimaerwärmung - Was verursacht die globale Erwärmung?

Die Meteorologen untersuchten anhand verschiedener Computermodelle den Einfluss der Treibhausgas-Konzentration auf die so genannte "Nordatlantische Oszillation" (NAO). Sie beschreibt die Schwankung des Druckverhältnisses zwischen dem Islandtief im Norden und dem Azorenhoch im Süden des Nordatlantiks. Als Maßeinheit gilt der "NAO-Index": Dieser ist positiv, wenn über Island ein sehr tiefer und über den Azoren ein sehr hoher Druck herrscht. Bei geringen Druckunterschieden wird der NAO-Index negativ. Normalerweise ändert sich der Wert von Jahr zu Jahr. Während der letzten 30 Jahre lag er jedoch überwiegend im positiven Bereich. Das bedeutet, das zwischen Island und den Azoren große Druckunterschiede bestanden. Sie wirkten wie ein Föhn und trieben im Zusammenspiel mit der Erddrehung starke Nordwestwinde mit feucht-milder Luft nach Nordeuropa.

Ein ähnlich hoher NAO-Index wie heute herrschte in den "warmen 20er Jahren" schon einmal. "Untersuchungen britischer Wissenschaftler haben jedoch ergeben, dass diese Warmphase vor allem auf vermehrte Sonnen- und Vulkanaktivitäten zurückzuführen ist", so Dr. Heiko Paeth vom Meteorologischen Institut der Bonner Uni. "Die aktuelle Erwärmung lässt sich hingegen nur erklären, wenn man die gestiegene Kohlendioxid-Konzentration mit einbezieht."

Zwar zeigt ein Blick in die Vergangenheit, dass es von jeher Klimaänderungen gegeben hat und offensichtlich auch extreme und plötzliche Veränderungen. Vor 6.000 bis 7.000 und noch einmal vor 4.000 bis 5.000 Jahren, im so genannten "Hauptoptimum" der Nacheiszeit, war das Klima möglicherweise schon einmal deutlich wärmer und feuchter als heute.

Satellitenaufnahmen beweisen, dass es Flusssysteme in der Sahara gab, die biblischen Berichte über die "Sintflut" fallen ebenfalls in diese Epoche. Warm war es auch zur Römerzeit ("Römisches Optimum"), was Hannibal den Übergang über die Alpen erleichterte, und noch einmal im Mittelalter ("Mittelalterliches Optimum"), wodurch es den Normannen möglich wurde, Grönland (das "grüne Land") für 200 Jahre zu besiedeln und weit vor Kolumbus Amerika zu entdecken. In England wurde im Mittelalter sogar Wein angebaut.

Während der letzten 600 bis 1.000 Jahre scheint jedoch kein Jahrhundert so warm wie das 20. gewesen zu sein. Niemals hat es innerhalb von 100 Jahren eine Temperaturschwankung von 0,5 Grad oder gar mehr gegeben - und ebenso wenig ereignete sich in 30 Jahren ein Anstieg von 0,4 Grad wie in den letzten drei Jahrzehnten. Dabei mögen sich die einst vorhergesagten Horrorszenarien zwar nicht bestätigt haben. Im Zuge einer natürlichen Klimaerwärmung im Rahmen der momentanen Warmzeit könnten die Treibhausgase allerdings jenen Tropfen ausmachen, der das Klimafass zum Überlaufen bringt.

Forscher befürchten, dass das zweithäufigste Element der Erdkruste, Silizium, eine wichtigere Rolle im Klimageschehen des blauen Planeten spielt als bisher angenommen. Das berichten Esperten des Zentrum für Marine Tropenökologie (ZMT) in Bremen. Durch menschliche Eingriffe werde der Silikatkreislauf nämlich empfindlich gestört. Besonders Staudämme seien ein Faktor, der bisher zu wenig beachtet wurde. Das liege daran, dass die Dämme erhebliche Mengen von Silikat auf dem Kontinent zurückhielten.

Die Experten in Bremen haben sich unter anderem mit Forschungsergebnissen der vergangenen Jahre beschäftigt, die vom "Scientific Committee on Problems of the Environment (SCOPE)", einem internationalen Forschungsprogramm, das sich dem Siliziumkreislauf am Übergang zwischen Land und Meer widmet, erstellt wurden. Flussufer und Küsten sind bevorzugte Siedlungsgebiete des Menschen. Die wirtschaftliche Nutzung dieser ziehe jedoch massive Umweltprobleme nach sich. Unter anderem gelangten Nitrate und Phosphate, wesentliche Nährstoffe des Phytoplanktons, in Gewässer und führten zu ausgeprägten Algenblüten. In den Küstenmeeren könnten diese Zellkonzentrationen dann mehrere Millionen Zellen pro Liter Wasser betragen.

Da die Algen bei der Photosynthese große Mengen des Treibhausgases CO2 aufnehmen, seien sie ein wesentlicher Faktor im Klimageschehen. Die Ozeane gälten daher als Regulative im CO2-Kreislauf. Wasserläufe der Flüsse schleusen jedes Jahr mehrere Millionen Tonnen gelöstes Silizium aus der Erdkruste ins Meer. Dort wird es von Kieselalgen gebunden, die das Silizium in ihre Schale einbauen. Rund drei Viertel des Phytoplanktons bestehen aus den schalentragenden Kleinalgen.

Auch die Kieselalgen nehmen CO2 für ihren Stoffwechsel auf. Mit ihrem Silikatpanzer sinken sie schneller als andere Mikroalgen und begraben dadurch einen Teil des gespeicherten Kohlenstoffs in den Sedimenten des Meeresbodens. Wissenschaftler nennen dies "biologische Pumpe". Schalenloses Phytoplankton hingegen leite den größten Anteil des CO2 bei Verwesung oder durch Einschleusen in die Nahrungskette wieder in die Atmosphäre zurück, berichten die Experten aus Bremen. Nach Ansicht der Forscher mehren sich alarmierende Anzeichen dafür, dass der Silikatkreislauf durch menschliche Eingriffe zunehmend gestört wird:

"Biogeochemische Untersuchungen am Schwarzen Meer haben ergeben, dass der Bau von Staudämmen weitreichende Konsequenzen für die Küstenökosysteme hat", berichtet Tim Jennerjahn vom ZMT. Die gewaltigen Dämme hielten nämlich erhebliche Mengen von Silikat auf dem Kontinent zurück, wie Untersuchungen in der Donau an der ehemals rumänisch-jugoslawischen Grenze gezeigt hätten. Die Wissenschaftler befürchten nun, dass dies ein weiterer Beitrag zum Klimawandel sein könnte.

Am 12. Dez. 2003