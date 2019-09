Strom | Stromverbrauch Nachrichten Rückblende I

Ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums bestritt grundsätzlich die Existenz eines solchen Entwurfs. Richtig sei, dass über notwendige Veränderungen der Versorgungsbedingungen nachgedacht werde. Alles befände sich aber noch im Diskussionsstadium, der noch nicht beendet sei. So müssten noch mit den Länderministerien Gespräche geführt werden. Erst dann könne ein Entwurf der Novelle vorgelegt werden.

Peters reagierte auf diese Stellungnahme des Ministeriumssprechers mit Unverständnis. Der Entwurf stamme vom Referat Energierecht des Ministeriums. Der Verband werde noch im Tagesverlauf das Papier ins Internet stellen, wo es dann unter www.energienetz.de nachzulesen sei.

Nach der ihm vorliegenden Fassung gehe es dabei nicht nur um schärfere Bestimmungen für zahlungsunwillige Verbraucher und die Bestrafung von Kunden, die unrechtmäßig Strom entnehmen. Den Stromversorgern soll darüber hinaus eingeräumt werden, künftig ihre Preise zu ändern, ohne dies dem Kunden mit einem Brief mitteilen zu müssen. Bliebe es dabei, würde eine öffentliche Bekanntmachung ausreichen.

Dem Stromversorgungsunternehmen soll künftig auch das Recht zum Betreten der Kundenwohnung eingeräumt werden, unabhängig davon, ob der Kunde einverstanden ist. Darüber hinaus würden sie das Recht erhalten, erforderlichenfalls private Grundstücke zum Bau von Leitungen und Transformatoren zu nutzen. Der Kunde müsste demnach auch die Kosten für einen Haushaltsanschluss tragen, ohne dass er damit Eigentümer dieses Anschlusses wird. Dadurch könnten private Haushalte die Einrichtung eines Hausanschlusses nicht selbst ausschreiben und vergeben, um so Kosten zu sparen, bemängelte Peters.

Stromverbrauch und Wirtschaftswachstum in Deutschland bewegten sich im vergangenen Jahr im Gleichschritt. Sowohl das Bruttoinlandsprodukt als auch der Stromverbrauch legten im Vorjahresvergleich jeweils um 0,2 Prozent zu. Das teilte der Verband der Elektrizitätswirtschaft (VDEW) am mit. Dagegen sei der Primärenergieverbrauch 2002 um 1,9 Prozent gesunken. Damit setzte sich ein seit Jahren bundesweit andauernde Trend fort, so der Verband. Demnach laufe die Entwicklung von Wirtschaftswachstum und Energieeinsatz gekoppelt ab.

Nach Angaben des Bundesumweltministeriums wird das Internet zunehmend zu einem regelrechten "Stromfresser". Die Netzinfrastrukturen gehörten zu den am schnellsten wachsenden Stromverbrauchern. Zwischen 2000 und 2005 habe sich in den USA der Stromverbrauch von Servern verdoppelt. "Weltweit hat der durch die Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) bedingte CO2-Ausstoß das Emissionsniveau des Flugverkehrs erreicht", schreibt das Umweltministerium. Eine virtuelle Identität in der Online-Welt Second Life verbrauche jährlich so viel Strom wie durchschnittlich ein Brasilianer im Jahr. In Deutschland liegt der auf die gesamte Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) entfallende Strombedarf den Angaben zufolge bei 8 Prozent am gesamten Stromverbrauch der Endenergiesektoren. "Allein der Stromverbrauch des Internets beläuft sich auf über zwei Prozent."

Die konventionielle deutsche Energiewirtschaft wendet sich gegen Überlegungen in der EU, den Wettbewerb in Europa durch eine "eigentumsrechtliche Entflechtung" der Energiekonzerne zu intensivieren. "Jetzt müssen erst einmal die bereits beschlossenen Maßnahmen ihre Wirkung entfalten, bevor erneut massive Eingriffe in den Energiemarkt erfolgen", verlangen der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft (BGW) Michael Feist und der Präsident des Verbandes der Elektrizitätswirtschaft (VDEW) Werner Brinker. Anlässlich der Eröffnung der Energiewirtschaftlichen Herbsttagung am 13. September in Berlin sagten sie, der Wettbewerb auf den Energiemärkten in Deutschland habe sich spürbar intensiviert und werde weiter zunehmen. "So haben laut Bundesnetzagentur im ersten Halbjahr 2007 rund 50.000 Kunden ihren Gaslieferanten gewechselt; auf dem Strommarkt hat nahezu die Hälfte der Haushaltskunden einen neuen Tarif oder Anbieter gewählt."

Mit den Plänen zum so genannten "Ownership Unbundling" stelle Brüssel grundsätzlich "die Eigentumsrechte der Unternehmen an den Netzen" in Frage, meinen die Verbände, die die Interessen der großen Energiekonzerne vertreten. Der Entzug der Verfügbarkeit über eigene Produktionsmittel würde den Tatbestand einer Enteignung erfüllen und sei in einer "sozialen" Marktwirtschaft nur unter engen Voraussetzungen und bei klaren Vorteilen zugunsten des Allgemeinwohls möglich, so die Verbandspräsidenten.

Entgegen des allgemeinen Credos für mehr Wettbewerb in der deutschen Wirtschaft verweigert sich die die deutsche Energiewirtschaft offenbar gegen Schritte, die sie möglicherweise nicht mehr hinreichend kontrollieren kann: "Noch bevor die Wirksamkeit der bisher beschlossenen Maßnahmen zur Liberalisierung des Energiemarktes seriös abgeschätzt werden könne, werden weitergehende Schritte debattiert", kritisieren die Wirtschaftsverbände und drohen: Mit den Plänen der Kommission bestehe die Gefahr, dass zukünftig nicht mehr in ausreichendem Maß Investitionen in Netze getätigt würden, wenn im Nachhinein Enteignung durch staatliche Eingriffe drohe. Dies könne auch die Versorgungssicherheit beeinträchtigen.

"Eine eigentumsrechtliche Entflechtung der Energieunternehmen ist überflüssig", so die Verbände. Die EU-Kommission, die stark die Interessen der großen Industriestromverbraucher berücksicht, könne bislang keinerlei belastbare Erkenntnisse aus anderen Ländern zur Trennung von Erzeugung und Netzen vorzeigen, die einen verstärkten, europaweiten Wettbewerb, mehr Investitionen in die Netze oder sogar sinkende Preise belegen."

