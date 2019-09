Polizei Nachrichten Rückblende II

In einem Brief an den französischen Innenminister Nicolas Sarkozy fordert Reporter ohne Grenzen den Übergriff der Polizei gegen die Journalisten Carsten Bügener und Kathrin Plümer unverzüglich aufzuklären und die Verantwortlichen zu bestrafen.

"Die Tatsachen sind schlimm: Solche Methoden - die wir von anderen Regimen sehr gut kennen - sind der französischen Polizei unwürdig und müssten schwer bestraft werden", so Robert Ménard, Generalsekretär der internationalen Menschenrechtsorganisation, in Paris.

Reporter ohne Grenzen erinnert daran, dass fünf Journalistinnen und Journalisten im vergangenen Jahr Klagen gegen das Vorgehen der französischen Polizei gegen die Presse eingereicht hatten. Die Verfahren laufen noch.

Am 02-08-2002

Der Zittauer Stadtrat hatte im Juni mit knapper Mehrheit beschlossen, dem "Nationalen Jugendblock" das Haus in der Zittauer Südstraße für zwölf Jahre in Erbbaupacht zu überlassen. Die CDU-Fraktion hatte den Antrag mit der Begründung eingebracht, den Verein nicht auszugrenzen und auf die Straße zu entlassen. Die Entscheidung ist nach wie vor umstritten.

Nach einer Durchsuchung im Vereinshaus des rechtsextremistischen "Nationalen Jugendblocks" (NJB) ermittelt die Polizei im sächsischen Zittau wegen Volksverhetzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren bei dem Einsatz am 27. Juli Luftgewehre sowie Schlag-, Hieb- und Stichwaffen sichergestellt worden. Außerdem seien gegen 22 Personen Platzverweise ausgesprochen worden.

"Die Ausbeute waren acht Personen mit abgelaufener Aufenthaltserlaubnis", sagte der Zentralratsvorsitzende. Ein Staatsrat der Schill-Partei habe dazu gesagt, es gehe darum, Präsenz zu zeigen und den Hamburgern das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Um für Verständnis für Muslime und den Islam zu werben, veranstaltet der Zentralrat der Muslime am 3. Oktober zum sechsten Mal in Deutschland den "Tag der offenen Moschee". Am Tag der Deutschen Einheit solle die Verbundenheit der Muslime mit der Gesamtbevölkerung zum Ausdruck gebracht werden, sagte Elyas. Geplant sind Führungen durch Moscheen, Podiumsdiskussionen und Ausstellungen.

Elyas räumte ein, dass der Rechtsstaat "gegen verfassungsfeindliche Gedanken und Aktionen wehrhaft" sein müsse. Er fügte hinzu: "Aber wir mahnen zur Besonnenheit und Bewahrung der Verhältnismäßigkeit, um das Vertrauen der Muslime in den deutschen Staat nicht zu erschüttern." Als Negativbeispiel nannte Elyas das Vorgehen der Polizei in der Al-Nur-Moschee in Hamburg . Nach einem Hinweis auf einen gesuchten Ägypter hätten dort 238 Polizeibeamte mit Maschinengewehren das Gotteshaus gestürmt und dabei grundlos fünf Türen zerstört und die Gebetsräume mit Stiefeln betreten.

Die Muslime beklagen ein unsensibles Vorgehen der Sicherheitsbehörden gegen islamische Gruppen in Deutschland. "Unsere Moscheen werden auf der Basis von vagen Hinweisen leichtfertig durchsucht und hemmungslos entwürdigt", kritisierte Naadem Elyas, Vorsitzender des Zentralrates der Muslime, am Montag in Berlin. Den Verantwortlichen fehle oft jede Sensibilität für die Gefühle der Muslime.

Ohne das Magazin direkt zu nennen, sagte Lingenthal, mit der Veröffentlichung sei von der bislang üblichen Praxis seriöser Medien abgewichen worden. Cottbus sei bereits der dritte Fall, "wo in letzter Zeit durch Medienveröffentlichungen auf Polizeiaktionen hingewiesen" worden sei. Er könne nicht verstehen, was das Motiv solcher Veröffentlichungen sei. Ob die Razzia vom Wochenende ein Schlag ins Wasser gewesen sei, wollte der Sprecher nicht kommentieren.

Nach der offenbar unergiebigen Razzia gegen eine mutmaßliche Islamistengruppe in Cottbus kritisiert das Bundesinnenministerium Medienberichte über bevorstehende Anti-Terror-Polizeiaktionen. Vorabveröffentlichungen führten dazu, dass Verdächtige gewarnt und mögliches Beweismittel vernichtet würden, sagte Ministeriumssprecher Rainer Lingenthal am Montag in Berlin. In Folge eines "Focus"-Berichts war die Bundesanwaltschaft am Wochenende früher als geplant gegen eine verdächtige Gruppe im brandenburgischen Cottbus vorgegangen.

Die Explosionen begannen gegen 1.15 Uhr. Ein Fahrdienstleiter der Bahn hörte den Lärm und alarmierte die Rettungskräfte. Weitere Explosionen gab es noch, nachdem schon die ersten Einsatzkräfte vor Ort waren. Um 4.00 Uhr war der Brand unter Kontrolle. Eine große Rauchwolke zog auch über ein benachbartes Gebiet mit Werkswohnungen. Nach Polizeiangaben wurden 18 Menschen vorsorglich in Sicherheit gebracht. Messungen hätten jedoch keine giftigen Stoffe in der Luft ergeben.

Ein Sprecher der Degussa-Tochter sagte, die in der Halle hergestellten organischen Peroxyde seien "von Natur aus sehr energiereich" und im Umgang "potenziell gefährlich". Dies sei eine "gewollte Produkteigenschaft" der Stoffe, die in der Kunststoffherstellung verwendet werden. Brandfahnder der Polizei versuchten vor Ort, zusammen mit Spezialisten der Firma die Ursache herauszufinden.

In der Fabrik Peroxyd-Chemie in Pullach bei München hat es am frühen Dienstagmorgen mehrere Explosionen gegeben. Dabei flog eine Produktionshalle in die Luft. Die Polizei und das Unternehmen schätzten den Schaden auf "mehrere Millionen Euro". Menschen wurden weder im Werk noch bei den Löscharbeiten oder in der Nachbarschaft verletzt. Die Unfallursache blieb zunächst noch unklar. Ein Polizeisprecher sagte, es werde nicht von Brandstiftung, sondern von einem Unfall ausgegangen.

Über 200 Atomkraftgegner der Kampagne X-tausendmal quer haben am Montag in Groß Gusborn mit einer Aktion Zivilen Ungehorsams gegen das entlang der Castor-Transportstrecke geltende Demonstrationsverbot demonstriert. Unter dem Motto "Wir sind so frei" versuchten sie, in Groß Gusborn in die Demonstrationsverbotszone hineinzugehen. Als sie von der Polizei daran gehindert wurden, wurde aus der Demonstration eine Aktion Zivilen Ungehorsams.

Gegen 14.40 Uhr überschritten die Atomkraftgegner in Groß Gusborn die Grenze zur Demonstrationsverbotszone. Dort wurden sie von der Polizei daran gehindert, den geplanten Demonstrationsweg nach Klein Gußborn fortzusetzen. Am Sonntag hatte eine Demonstration mit 400 Menschen an gleicher Stelle ihren Weg problemlos fortsetzen können. Es ist absurd, gestern durften wir demonstrieren, heute nicht," empört sich Sören Janssen, Pressesprecher von X-tausendmal quer.

Um 14.55 Uhr erging die erste Aufforderung der Polizei die Verbotszone zu verlassen. Um 15.05 erging die nächste Aufforderung - diesmal von Seiten der DemonstrantInnen. "Dies ist eine Aufforderung an die Polizei. Sie verstoßen gegen das Grundgesetz und gegen die allgemein Erklärung der Menschenrechte. Wir fordern Sie auf, die Straße freizumachen," wandte sich Jochen Stay von X-tausendmal quer per Lautsprecher an die Polizisten. Als keine Reaktion erfolgte, standen aus der Menge der sitzenden Demonstranten jeweils einige Menschen auf, gingen einzeln auf die Polizei zu und versuchten im Gespräch und mit gewaltfreien Mitteln, durch die dichte Polizeikette zu gehen. Nach gescheitertem Versuch setzten sie sich und die nächsten Demonstranten standen auf. Zwei Aktivisten gelang es, durch Lücken in der Polizeikette zu schlüpfen.

Kurz nach 16.00 Uhr entschlossen sich die Atomkraftgegner ihr eigentlich für Klein Gusborn geplantes "Fest der Versammlungsfreiheit" an dieser Stelle durchzuführen und die Versammlung danach zu beenden. Die Atomkraftgegner wiesen darauf hin, dass sie damit bewusst nicht den Aufforderungen der Polizei folgten, die sie dreimal aufgefordert hatte, die Versammlung aufzulösen. "Wir entscheiden selbst, wann wir wo und wie lange demonstrieren," betonte Sören Janssen.

"Was hier nur symbolisch deutlich wird, ist für die Menschen hier im Wendland für mehrere Wochen bittere Realität. Die Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt, das Recht auf Versammlungsfreiheit ist außer Kraft gesetzt," erläuterte Sören Janssen, Pressesprecher von X-tausendmal quer die Aktion. "Ziviler Ungehorsam ist dann legitim, wenn die Gesetze eines Staates nicht mehr die Interessen seiner Bürger schützen, sondern sich gegen sie richten. Das ist hier der Fall," erklärte Janssen. Die Regierung ist offensichtlich bereit für die Profitinteressen der Energiekonzerne selbst Grundrechte außer Kraft zu setzen und über eine ganze Region den Ausnahmezustand zu verhängen," so Janssen. Dies sei weder politisch noch juristisch zu rechtfertigen. "Dagegen wehren wir uns offen und gewaltfrei." X-tausend-mal quer plant in den nächsten Tagen eine gewaltfreie Sitzblockade auf der Transportstrecke.

Am 12-11-2002