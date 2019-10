Verkehrsclub Deutschland (VCD) - 20 Jahre Forderungen, Mahnungen

Die LKW-Maut sei ein wirksames Instrument, um den Güterverkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern, so Thomas Schaller vom VCD. Das zeige auch das Beispiel Schweiz, wo seit Einführung der Maut vor einem Jahr die Anzahl der LKW-Transporte deutlich zurückgegangen ist.

Nach Ansicht von BUND und VCD sollten die Einnahmen aus der LKW-Maut für die Modernisierung des Schienennetzes sowie für Reparaturen und Erhalt der Straßen eingesetzt werden. Eine einseitige Zweckbindung der Maut zu Gunsten des Straßenbaus, wie sie einige Bundesländer fordern, lehnen beide Umweltverbände entschieden ab. Eine solche Regelung verhindere die erforderliche Modernisierung des Schienennetzes und bedeute letztlich mehr Transporte auf der Straße.

Um langfristig einen Großteil des Güterverkehrs auf die Schiene zu verlagern, seien weitere Maßnahmen notwendig, erklärte Gerhard Timm vom BUND. Die Maut müsse auf allen Straßen eingeführt, schrittweise angehoben und auch auf kleinere LKW ausgedehnt werden.

Durch mehr Wettbewerb müsse außerdem der Gütertransport auf der Schiene attraktiver werden. Voraussetzung dafür sei die erhebliche Verbesserung der Infrastruktur. Vergünstigungen bei der Mineralölsteuer als Kompensation für die LKW-Maut lehnen BUND und VCD ab. Anstatt mit entsprechenden Überlegungen den Subventionswettlauf in Europa weiter anzuheizen, müsse Bundesverkehrsminister Bodewig auf das Ende solcher Ausnahmeregelungen in anderen europäischen Staaten hinwirken. Zur Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen sei eine Absenkung bei der Kfz-Steuer akzeptabel. Zudem seien verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten oder Investitionshilfen für neue, schadstoffärmere LKW denkbar. Diese Entlastungsmaßnahmen dürften aber die vorgesehenen 260 Millionen Euro nicht überschreiten, da sonst die ökologische Lenkungswirkung der Maut konterkariert werde.

Am 31-01-2002

Das neue Angebot ist aus Sicht des VCD attraktiv, da es die Strecke Gera-Leipzig-Berlin-Rostock mit einer durchgehenden Verbindung zu einem günstigen Preis bedient. Die Fahrzeiten seien dabei mit Ausnahme der Teilstrecke Leipzig-Berlin deutlich kürzer als bei bestehenden Verbindungen. Auch was den Fahrscheinverkauf betrifft, sei das neue Angebot durchaus konkurrenzfähig. So könne der Kunde das Ticket im Reisebüro oder ohne Aufpreis im Zug erwerben. Der VCD unterstützt das Ziel von Connex, Fahrgäste für die Schiene zu gewinnen, die bisher überhaupt nicht oder ausschließlich mit dem Auto auf dieser Strecke unterwegs waren. Wenn Autoverkehr durch Bahnverkehr ersetzt werden könne, mache sich Wettbewerb auch im Sinne der Umwelt bezahlt.

Zur am Samstag beginnenden Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin warnt der Verkehrsclub Deutschland (VCD) vor den drastischen Klimaschäden, die durch das Fliegen verursacht werden. Trotz der Rückgänge im Flugtoursimus im vergangenen Jahr, die durch die Terroranschläge vom 11. September bedingt seien, gebe es keinen Anlass zur Entwarnung. Allein in Deutschland habe die Gesamtzahl der Passagiere von 40 Millionen im Jahr 1990 auf 70 Millionen im Jahr 2001 zugenommen. Den größten Anteil davon stellten die Urlauber. "Damit tragen die Flugreisenden ganz wesentlich zur Klimaveränderung bei", konstatiert VCD-Vorstandsmitglied Michael Gehrmann. Flugzeuge stoßen ihre Abgase in Höhen von 10.000 bis 12.000 Metern aus. Abgase wirken dort etwa dreimal so klimaschädlich wie am Erdboden. Der Flugverkehr verschärfe den Treibhauseffekt damit in besonderem Maße.

Anlässlich des internationalen Tags gegen Lärm am Mittwoch fordern der Verkehrsclub Deutschland, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland und das Umweltbundesamt besseren Lärmschutz. Noch immer mangele es an Aufklärung über die Folgen von Lärmbelastungen sowie an Maßnahmen zur Lärmbekämpfung. Dabei sei für viele Menschen in Deutschland Lärm inzwischen das Umweltproblem Nummer eins. Besonders in den Städten gehörten gesundheitsschädliche Dauerschallpegel von über 70 Dezibel zum lauten Alltag. Dies belegten Probemessungen, die VCD, BUND und Umweltbundesamt heute an einer Berliner Straßenkreuzung vornahmen.

Menschen, die an Straßen mit einem mittleren Lärmpegel von 65 Dezibel und mehr wohnen, hätten ein 20 Prozent höheres Herzinfarktrisiko als Menschen, die in Ruhe leben, so das Bundesumweltamt. Lärm schädige außerdem das Hörorgan, verringere das Lernvermögen und störe die Konzentration. Das gelte ganz besonders für Kinder. Insgesamt leiden in Deutschland rund 12 Millionen Menschen an den Folgen dieser hohen Lärmbelastung.

Lärm hat nach Auffassung der Umweltschützer vielfältige Ursachen, so dass nur viele Gegenmaßnahmen die Gefahr eindämmen könne.

Um dem Verkehrslärm Herr zu werden, brauche man in den Städten eine weitgehende Beschränkung auf Tempo 30 und ein generelles Nachtfahrverbot für LKW, so der VCD. Auf Autobahnen könnten Tempolimits in Siedlungsnähe von maximal 100 km/h für PKW und 60 km/h für LKW den Lärm deutlich mindern. Die Lärmsanierung bestehender Schienenstrecken müsse vorangetrieben und Lärmgrenzwerte für Schienenfahrzeuge eingeführt werden. Auch für Motorräder fehlten wirksame Lärmgrenzwerte.

Nicht nur beim Flugverkehr ist nach Ansicht von BUND, VCD und Umweltbundesamt die derzeitige Rechtslage absolut unbefriedigend. Für bereits bestehende Straßen oder Bahnlinien gebe es beispielsweise keine Vorschrift, nachträglich Lärmschutzmaßnahmen zu ergreifen. Das gelte bisher nur für den Neu- oder Ausbau von Verkehrswegen.

VCD und BUND setzen sich mit Unterstützung von Bundesumweltministerium und Umweltbundesamt in speziellen Projekten für die konkrete Lärmbekämpfung vor Ort und auf gesetzlicher Ebene ein.

Am 23-04-2002