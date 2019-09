Klimawandel Ursachen - Lüge oder Wahrheit | 20 Jahre Rückblende

Durch das Verfeuern fossiler Brennstoffe wie Erdöl, Erdgas und Kohle entsteht Kohlendioxid, das die Atmosphäre immer stärker aufheize. Sollte keine Umkehr in der Energiepolitik gelingen, erwartet er für die Sommer sehr heiße, sehr trockene Bedingungen, mit hin und wieder unterbrochen von sintflutartigen Niederschlägen.

Eine solche Entwicklung mit andauernden Temperaturen von über 40 Grad hätte für die Natur gravierende Folgen. Der Kieler Professor geht davon aus, dass viele Wälder dann absterben, die Vegetation im Mittelmeerraum völlig vertrocknet und das Trinkwasser vielerorts knapp wird. Ganze Landstriche würden auf diese Weise unbewohnbar. "Der Klimawandel würde eine riesige Völkerwanderung auslösen", prophezeit Latif.

In Zukunft sei mit häufigeren Dürreperioden, zunehmenden Waldbränden und dem weiteren Abschmelzen von Gletschern zu rechnen, wenn nicht umgehend etwas verändert würde. Erste Schritte könnten in Buenos Aires vereinbart werden. Dort treffen sich derzeit die zuständigen Minister aus aller Welt zu der zenten UN Klimakonferenz.

"Der Klimawandel zeige sich im rätselhaften Verschwinden zahlreicher Amphibien genauso wie in der Invasion von Borkenkäfern in Nordamerika", erläuterte Regine Günther, Leiterin des Klimareferats beim WWF Deutschland. Wenn das Packeis in der Antarktis schmelze, würden Pinguine wie die Adelie-Art verschwinden.

Der Klimawandel trifft nach Ansicht der Artenschutzorganisation WWF Tiere und Pflanzen härter als bislang angenommen. In gut 150 Jahren habe die Erde sich um eine Durchschnittstemperatur um 0,7 Grad erwärmt. Die Kombination aus steigenden Temperaturen und vermehrten Wetterextremen führe zu Stürmen, Dürren und anderen Wetterextremen in der Tier- und Pflanzenwelt. Arten hielten mit den Veränderungen nicht mit. So wurde in England zum Beispiel beobachtet, dass Blattläuse früher schlüpften - zu früh für die Vögel, die sich von ihnen ernähren.

Die Studie erschien im Vorfeld einer Ministerrunde der 20 größten Energie verbrauchenden Nationen der Welt, darunter China und Indien und des sich anschließenden G8-Treffens mit dem Schwerpunktthema Klimawandel. Beide Treffen finden von Dienstag bis Freitag in London statt. In einem offenen Brief an die deutschen Teilnehmer fordert der WWF die deutschen Minister auf, sich für eine Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf unter zwei Grad verglichen mit vorindustriellen Werten einzusetzen. Dieser Appell gehe an Umweltminister Jürgen Trittin (Grüne), Wirtschaftsminister Wolfgang Clement (SPD) und die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD).

In Nepal steige die Durchschnittstemperatur zurzeit jährlich um 0,06 Grad, berichtet die Umweltorganisation. Die Studie zeige, dass bei dreien der Gletscherflüsse Nepals bereits ein Rückgang der Wassermenge zu verzeichnen sei. Auch in den Nachbarländern würden bereits jetzt Auswirkungen des Klimawandels deutlich: In China trockneten die Feuchtgebiete der Qinhai-Ebene aus, in Indien schrumpfe der Gangotri Gletscher um 23 Meter jährlich.

"Zunächst wird das Schmelzwasser die Gletscherflüsse ansteigen lassen", erläutert Regine Günther, Leiterin des WWF-Klimareferats, "doch schon in wenigen Jahrzehnten werden Eis und Schnee so weit reduziert sein, dass sich die Situation umkehrt und die Wasserstände sinken." Sieben der größten Flüsse Asiens - Ganges, Indus, Brahmaputra, Mekong, Jangtse, Huang He und Salween - würden von den Gletschern des Himalaja gespeist. Millionen Menschen in der Region lebten an und von den Flüssen. Sollten die Gletscherwasser versiegen, könnten sie ihre Felder nicht mehr bewässern, Wasserkraftwerke könnten nicht mehr effizient betrieben werden.

Das Abschmelzen der Gletscher im Himalaja ist nach einer Studie die schnellste Wirkung der globalen Klimaerwärmung und bedroht die Wasserversorgung von Millionen Menschen. Nach der am Montag von der Umweltschutzorganisation WWF in Gland, Schweiz, vorgestellte Studie drohen weit reichende Folgen für mehrere hundert Millionen Menschen in China, Indien und Nepal. Die schmelzenden Gletscher könnten die Wasserversorgung in weiten Teilen der Länder gefährden. Laut der Studie gingen die Gletscher der Region um den Himalaja durchschnittlich um zehn bis 15 Meter im Jahr zurück.

Vor etwa 50 Millionen Jahren war das Nordpolarmeer offenbar ein riesiger Süßwassersee mit zahlreichen Wasserpflanzen und Kleinstlebewesen. Das lassen die Bohrungen eines internationalen Forscherteams in den Sedimentschichten des Meeresbodens vermuten, über die NATIONAL GEOGRAPHIC DEUTSCHLAND in seiner Juni-Ausgabe berichtet.

"Damit die einmaligen Naturlandschaften des Mittelmeeres nicht unter der sengenden Sonne verdorren, muss der Klimaschutz weltweit intensiviert werden", betont Dr. Peter Prokosch, Geschäftsführer des WWF Deutschland. Bundeskanzler Gerhard Schröder könne hierzu einen wichtigen Beitrag leisten, indem er nächste Woche beim G8-Gipfel in Schottland eine starke Position vertrete. Die Bush-Administration versuche, das Problem nach wie vor zu ignorieren. "Jetzt sind die Europäer gefordert: Schröder, Chirac und Blair müssen dafür eintreten, dass der Gipfel ein konkretes Klimaschutzziel vorgibt", so Prokosch. Der WWF Report zeige, dass schon ein globaler Temperaturanstieg von zwei Grad zu viel sei.

Die gegenwärtige Trockenheit im Mittelmeerraum könnte nur ein erster Vorgeschmack auf künftige Sommer sein. Sollten die durchschnittlichen Temperaturen in dieser Region nur um zwei Grad Celsius steigen, würde aus dem Urlaubsparadies eine reichlich ungemütliche Gegend. Zu diesem Ergebnis kommt der WWF in einem Report, der am Freitag im Vorfeld des anstehenden G8-Gipfels vorgestellt wurde. In dem Szenario werden die möglichen Folgen des Klimawandels im Mittelmeer skizziert.

Ein solches Steuermodell würde das Steuersystem in Deutschland auf den Kopf stellen. Dr. Rhein sieht jedoch keine anderen Alternativen, um die CO²-Emissionen in dem Maße zu senken, wie es notwendig wäre.

Mit einem Plädoyer für eine wirksame Besteuerung fossiler Energien will Dr. Eberhard Rhein, Berater bei der unabhängigen, Non-Profit-Denkfabrik, European Policy Centre in Brüssel, die Diskussion um den Klimawandel beleben. In einem Beitrag für das Internet-Magazin Telepolis regt er ein europäisches Steuersystem an, das den Verbrauch mehr als Einkommen und Vermögen, Güter stärker als Dienstleistungen und fossile mehr als nicht-fossile Energieträger besteuern soll.

Doch nicht nur in der Sahelzone leiden die Menschen unter Hunger: ABC Radio Australia berichtet, dass die private Hilfsorganisation Oxfam um dringende Lebensmittelspenden für die Reef Islands der Salomonen bittet. Der steigende Meeresspiegel hat viele der lebenswichtigen Plantagen zerstört. Vor allem die wichtigen Knollengewächse Yams und Brotfrucht sind bereits zum zweiten Mal in Folge knapp geworden. Den Bewohnern bleiben nur noch Fisch, Kokosnüsse und sehr eingeschränkte Mengen von Gemüse. Nach dem Oxfam-Bericht gibt es deutliche Anzeichen von Unterernährung bei Kindern und stillenden Müttern.

Im Niger sind es zuerst Kinder, die dem Hungertod zum Opfer fallen. Nach Angaben von "World Vision" könnten bis zu zehn Prozent der Kinder in den betroffenen Regionen sterben. Lange Trockenperioden in Kombination mit dem Auftreten der Heuschreckenplage haben große Mengen der Ernte zerstört. Zudem sind zahlreiche Rinder durch die Hitze verendet. Spät einsetzender Regen bringt keine Erlösung, sondern neue Krankheiten wie Malaria. Bisher sind auch Hilfslieferungen nur spärlich in das Land gelangt. Experten hatten bereits vor Monaten vor der drohenden Hungersnot gewarnt.

"Schätzungen zufolge dürften die Kosten eines effektiven Klimaschutzes bei etwa einem Prozent des globalen Bruttosozialprodukts liegen, vorausgesetzt, dass die Energieeffizienz und der Beitrag erneuerbarer Energien ausreichend gesteigert werden kann", so das DIW. Um die entsprechenden Investitionen anzuregen, müsse der Ausstoß von Klimagasen wie CO2 einen Preis erhalten und so zu einem Kostenfaktor für Unternehmen werden.

Der motorisierte Verkehr verursache in Deutschland rund ein Fünftel der Treibhausgasemissionen. Hier stecke erhebliches Einsparpotenzial, wie ein ungeheuerliches Beispiel aus dem Autoverkehr zeige: "Der sparsamste Golf verbraucht fünf Liter Diesel. Das entspricht 135 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer. Der spritschluckendste frisst 10,7 Liter Super, was 257 Gramm Kohlendioxid-Ausstoß und damit fast das Doppelte an Klimagasen bedeutet. Es ist höchste Zeit, die Sparmöglichkeiten zu mobilisieren und mit einer konzertierten Aktion den Klimaschutz im Verkehr voranzubringen", fordert der Verkehrsclub.

Gleichzeitig müsse flächendeckend ein gutes Angebot im öffentlichen Personenverkehr und eine bessere Auslastung von Bus und Bahn realisiert werden. "Kürzungen der staatlichen Mittel in Milliardenhöhe, wie sie die neue Bundesregierung in diesem Bereich vorsieht, sind völlig unverantwortlich", kritisiert Gehrmann. Vielmehr gelte es, dafür zu sorgen, dass die Gelder gezielter und effizienter für öffentlichen Verkehr eingesetzt würden.

"Bei aller Winterkälte, die uns im Moment in Deutschland frieren lässt, dürfen wir nicht vergessen, dass die globale Temperatur seit Jahrzehnten steigt", sagte Michael Gehrmann vom VCD. Das habe zur Folge, dass extreme Unwetter weltweit zunähmen und das ökologische Gleichgewicht aus den Fugen gerate. Deshalb müsse der Klimaschutz in allen Bereichen forciert werden, "auch in der Verkehrspolitik".

Für Deutschland sei "insbesondere" der Umstieg auf saubere Energien "im Stromsektor" entscheidend, schreibt der Verband. In der "Ausgestaltung des europäischen Emissionshandels" sieht der WWF "eine Schlüsselrolle". "Wir brauchen stärkere Anreize für die Industrie, in klimafreundliche Brennstoffe und Technologien zu investieren. Zudem müssen ehrgeizigere Ziele Kohlendioxid zu verringern gesetzt werden", fordert Kopp. Er plädiert für "das Prinzip von Zuckerbrot und Peitsche": Umweltverträgliche Techniken müssten belohnt und Kohlendioxid-Schleudern zur Kasse gebeten werden.

Mit einem so genannten "WWF Szenario" wird in der Studie ein gegenüber heute etwa doppelt so hoher Kohlenstoffgehalt in der Atmosphäre (771ppm) unterstellt. Dieser Anstieg beruht "auf der Annnahme, das weiter so gewirtschaftet wird wie bisher". Dann sei bis zum Ende des Jahrhunderts mit einem Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur von drei bis vier Grad zu rechnen. "Wir müssen mehr tun, damit dieses Schreckensszenario nicht eintritt", meint Matthias Kopp vom WWF. Noch bestehe die Chance, die Auswirkungen des Klimawandels durch eine konsequente Politik zu mildern.

Besonders gravierend dürfte sich den Angaben zufolge die prognostizierte Zunahme der Windgeschwindigkeiten von bis zu 16 Prozent auswirken. "Mit der Windgeschwindigkeit steigt zugleich die Zerstörungskraft der Orkane." Schon ein geringfügiger Anstieg der Spitzengeschwindigkeiten könne zu einer Vervielfachung der Schäden führen. "Stürme wie "Lothar", der 1999 in Baden-Württemberg eine Spur der Verwüstung hinterließ, liefern nach Auffassung des WWF "einen Vorgeschmack auf das was uns erwartet, wenn wir beim Klimaschutz scheitern".

"Die Winter in Europa werden ungemütlich", schreibt der Umweltverband WWF anlässlich der Vorstellung eines neuen Klimareports. Zwar steige die Temperatur tendenziell an, doch werde das Wetter werde unbeständiger. Der WWF geht davon aus, dass sowohl die Zahl als auch die Stärke der europäischen Winterstürme in Zukunft erheblich zunehmen dürfte, wenn es nicht gelingt, den Ausstoß an Treibhausgasen wesentlich zu reduzieren. Besonders Großbritannien und die Niederlande müssten sich auf heftige Orkane einstellen. Die Klimamodelle rechneten hier mit einer Zunahme der Winterstürme um bis zu 25 Prozent. Auch Deutschland bleibe von den klimatischen Veränderungen nicht verschont. "Die Wahrscheinlichkeit, dass schwere Stürme zuschlagen, steigt vor allem an der Küste um etwa zehn Prozent." Betroffen wären nach Auffassung des Verbandes wichtige Häfen wie Hamburg und Bremerhaven und touristische Regionen, etwa die Nordseeinsel Sylt.

Die Gletscher in den Alpen würden allein bis zum Jahr 2050 um bis zu 70 Prozent abschmelzen, kleinere sogar ganz verschwinden, vermuten die Wissenschaftler. Bereits jetzt seien die Gletscher in Bayern um 70 Prozent geschrumpft, hieß es in einer Erklärung von Bayerns Umweltminister Werner Schnappauf Anfang August. In spätestens 20 Jahren werden sie nach Angaben des Ministers im Freistaat ganz verschwunden sein.

Bereits im September 2005 habe das Eis im Nordpolgebiet ein neues Minimum erreicht, schreibt auch das Nationale Schnee- und Eis-Datenzentrum der USA (NSIDC) auf ihrer Homepage. Nach Angaben des an der UN-Studie beteiligten Max-Planck-Instituts könnte der Meeresspiegel im Durchschnitt um bis zu 30 Zentimeter steigen, in der Nordsee sogar noch erheblich mehr.

Die aktuellen Winterstürme liefern nach Einschätzung des World Wide Fund For Nature (WWF) einen Vorgeschmack auf das Klima der Zukunft. In einer am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme heißt es, dass die Wetterturbulenzen bereits auf eine Änderung des Klimas hinwiesen. Die Organisation erinnerte daran, dass ihr bereits im vergangenen Jahr veröffentlichter Report "Stormy Europe" auf "diese Tatsache" hingewiesen habe: "Wenn wir den Klimawandel nicht in den Griff bekommen, werden die Winter noch ungemütlicher." Dem WWF zufolge steigt die Temperatur in Europa tendenziell an. Dies lasse das Wetter unbeständiger werden. Es müsse deshalb davon ausgegangen werden, dass sowohl die Zahl als auch die Stärke der europäischen Winterstürme in Zukunft erheblich zunähmen, "wenn es nicht gelingt, den Ausstoß an Treibhausgasen entscheidend zu drosseln", meint der WWF.

Dem WWF-Report zufolge müssen sich besonders Großbritannien und die Niederlande auf heftige Orkane einstellen. Die Klimamodelle rechneten hier mit einer Zunahme der Winterstürme um bis zu 25 Prozent. Auch die Bundesrepublik Deutschland bleibe von den klimatischen Veränderungen nicht verschont. Auch hier legt sich der WWF auf eine Zahl fest: Die Wahrscheinlichkeit, dass insbesondere die deutschen Küstenregionen von schweren Stürmen heimgesucht würden, steige um etwa zehn Prozent. Betroffen wären demnach wichtige Häfen wie Hamburg und Bremerhaven und touristische Regionen, etwa die Nordseeinsel Sylt.

Besonders spürbar dürfte sich laut WWF die prognostizierte Zunahme der Windgeschwindigkeiten von bis zu 16 Prozent auswirken. "Mit der Windgeschwindigkeit steigt die Zerstörungskraft der Orkane. Schon ein geringfügiger Anstieg der Spitzengeschwindigkeiten kann zu einer Vervielfachung der Schäden führen", sagte Matthias Kopp, Klimaexperte beim WWF Deutschland. "Stürme wie 'Lothar', der 1999 in Baden-Württemberg eine Spur der Verwüstung hinterließ, liefern einen Vorgeschmack auf das, was uns erwartet, wenn wir beim Klimaschutz scheitern."

Der WWF rechnet mit einem Szenario, wonach ein gegenüber heute etwa doppelt so hoher Kohlenstoffgehalt in der Atmosphäre (771ppm) zugrunde gelegt wird. Es beruhe auf der Annahme, dass weiter so gewirtschaftet wird wie bisher. Dann wäre - dem Modell zufolge - bis zum Ende des Jahrhunderts mit einem Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur von drei bis vier Grad zu rechnen. "Wir müssen mehr tun, damit dieses Schreckensszenario nicht eintritt", so Kopp.

Noch bestehe die Chance, die Auswirkungen des Klimawandels durch eine konsequente Politik zu mildern, vermutet der WWF. Mit der Übernahme der EU-Präsidentschaft stehe die Bundesregierung hier besonders in der Verantwortung. Die bisherigen Signale, etwa in der Antrittsrede von Bundeskanzlerin Merkel, seien nach wie vor der Schwere der Herausforderung nicht angemessen. Der WWF fordert ein klares Bekenntnis, den Ausstoß an Treibhausgase in der EU bis 2020 um 30 Prozent zu vermindern.

