CO2 Emission PKW Rückblende

"Über die Zukunft der Alleen in Deutschland verhandelt zur Zeit ein Kreis von Technokraten, die Straßenbäume allein als Unfallverursacher und Kostenfaktor sehen", sagt Robin Wood-Waldreferent Rudolf Fenner. Vor allem der Vorschlag, dass Alleenbäume nicht mehr nahe am Straßenrand gepflanzt werden sollen, stößt auf Kritik. Genannt werden Abstände von acht Metern und mehr. Zwar seien inzwischen aufgrund des öffentlichen Drucks konkrete Meterangaben aus den ESAB verschwunden. Gewonnen sei dadurch aber nichts, denn statt dessen werde jetzt auf die entsprechenden Angaben in einem anderen Regelwerk verwiesen, den Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeuge-Rückhaltesysteme (RPS). Doch die seien zur Zeit in der Überarbeitung, ohne dass die Verbände des Natur- und Landschaftsschutzes daran beteiligt würden.

Damit die Alleen nicht nach und nach aus der Landschaft verschwinden, müssten Straßenbäume nachgepflanzt werden, so die Forderung der Umweltschützer. Und zwar nicht in einem Abstand von acht Metern vom Fahrbahnrand, sondern so dicht, dass der typische Alleeneindruck entstehe.

Darüber hinaus müsse die Diskussion in ein anderes Fahrwasser gebracht werden. Bislang werde über Alleen verhandelt, als seien sie schuld an Unfällen. Von den eigentlichen Unfallursachen wie überhöhte Geschwindigkeiten, Unaufmerksamkeit, Ermüden und Alkohol werde dadurch abgelenkt. Deshalb sei eine grundlegende Überarbeitung der ESAB notwendig, die den wahren Unfallursachen Rechnung trage.

Am 25-02-2004

Das Gesetz schafft die rechtlichen Grundlagen für den ab Anfang 2005 in der EU geplanten Handel mit CO2-Emissionsrechten. Damit will die Europäische Union eine Reduzierung der klimaschädlichen Treibhausgase erreichen. Energieintensive Anlagen der Stromwirtschaft und der Industrie sollen dazu Zertifikate zugeteilt bekommen. Sie berechtigen zum Ausstoß einer bestimmten CO2-Menge . Die Unternehmen können mit diesen Zertifikaten untereinander handeln.

Der Bundestag hat am Freitag die gesetzlichen Grundlagen für den ab nächsten Jahr vorgesehen CO2-Emissionshandel in der Europäischen Union geschaffen. Mit den Stimmen von SPD und Grünen verabschiedete das Parlament in Berlin den Regierungsentwurf des so genannten "Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes" (TEHG). Die Union stimmte gegen das Vorhaben, die FDP-Fraktion enthielt sich.

Damit die Erholung für Mensch und Natur schon bei der Anreise beginnt, erarbeiten jetzt die Tourismusregionen mit Unterstützung des VCD verstärkt Angebote, wie man bequem mit Bus und Bahn ans Ziel kommt. In Zusammenarbeit mit Hoteliers, Verkehrsanbietern, Tourismusverbänden und Reiseveranstaltern ist die gezielte Vermarktung attraktiver Angebote für Urlauber ohne Auto in Deutschland geplant. Mit der Unterzeichung von Kooperationsvereinbarungen mit dem VCD erklären sich die beteiligten Tourismusregionen bereit, ihre Mobilitätsangebote für Reisende ohne Auto deutlich auszubauen und zu verbessern.

"Ohne Auto ist man einfach näher dran - an der Natur, an den Menschen, an der Erholung" ergänzt Petra Bollich, VCD-Tourismusreferentin. Und mit dem Urlaub in Deutschland werden nicht nur Umwelt und Gesundheit geschont - auch die einheimische Tourismuswirtschaft wird gestärkt.

Dr. Axel Friedrich, Abteilungsleiter Verkehr/Lärm im UBA: "Auch das Angebot, vor Ort reizvolle Ausflugsziele ohne das Auto zu erreichen, sollte verstärkt werden. Gerade hier haben in vielen Fällen kleinere Veränderungen, die miteinander verknüpft werden, eine große Wirkung". Er verwies dabei auf das günstige Urlaubsticket für den öffentlichen Nahverkehr, den Busstop am Anfangs- und Endpunkt einer Wanderung oder die kostengünstige Bereitstellung von Fahrrädern für Urlauber ohne Auto.

Bis Mitte 2005 wollen sie dafür attraktive Angebote entwickeln. Ob Kanufahren im Nationalpark Müritz, Wanderungen im Thüringer Schiefergebirge oder Klettern im Elbsandsteingebirge: Urlaub in Deutschland bietet zahlreiche Aktivitäten - und zwar für jeden Geschmack. Bisher fahren drei Viertel aller Reisenden mit dem Auto in den Urlaub. "Das sorgt für zusätzliche Belastungen der Umwelt und der Gesundheit, etwa durch Lärm oder den Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxids", erläutert Michael Gehrmann, VCD-Bundesvorsitzender, "und bedeutet nicht selten zusätzlichen Stress ".

Unter dem Motto "Reiselust - Neue Wege in den Urlaub" stellt der Verkehrsclub Deutschland (VCD) e.V. auf der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) ein von Bundesumweltministerium (BMU) und Umweltbundesamt (UBA) gefördertes Projekt vor: Urlaub in Deutschland soll bereits bei der Anreise mit umweltfreundlichen Verkehrsmitteln beginnen, also mit Bus, Bahn oder dem Fahrrad. Einfach mal Urlaub vom Auto machen und die Ferien in Deutschland verbringen - so das Ziel des VCD und der Tourismusregionen Müritz, Uckermark, Münsterland, Sächsische Schweiz, Eggegebirge, Elbtalaue/Wendland, Vogelsberg, Thüringer Schiefergebirge und Zweitälerland.

Die Grünen werfen Clement vor, zu sehr die Interessen der Kohle- und Stahlindustrie zu vertreten. "Wenn sich Clement mit seinen Vorschlägen in diesem Konflikt durchsetzt, scheitert Deutschland bei der Erfüllung der Kyoto-Ziele und damit auch die EU-Klimaschutzpolitik", sagte NABU-Chef Tschimpke. Der Gestaltungs-Rahmen stehe längst fest und sollte endlich von der gesamten Koalition mitgetragen werden. "Nur mit dem Emissionshandel wird man auch einen Investitionsschub und neue Arbeitsplätze einer zukunftsfähigen Energiewirtschaft erreichen", so der NABU-Präsident.

Der NABU warnte Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement davor, wichtige Fortschritte beim Klimaschutz mit einer starrsinnigen Blockadehaltung zu verhindern. "Der Wirtschaftsminister sollte sich nicht zum Anwalt eines Selbstverpflichtungsschwindels machen", so Tschimpke. Wenn sich die Bundesregierung weiter an ihren Zielen messen lassen wolle, dürfe sie im Allokationsplan auch nicht mehr Emissions-Zertifikate verteilen, als es das selbst gesteckte Klimaschutzziel zulasse.

Die ungelöste Frage des Emissionshandels belastet zunehmend das Klima in der rot-grünen Koalition. Mehrere Grünen-Politiker ließen am Donnerstag ihrem Unmut über Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement (SPD) freien Lauf. Clement wies die Vorwürfe zurück. Der Naturschutzbund NABU forderte die Bundesregierung auf, den Streit um den Emissionshandel umgehend zu beenden. "Die Klimaschutzziele kann Deutschland nur erreichen, wenn die Industrie beim Wort genommen wird und ihre Zusagen zum Emissionsminderung auch einhält", sagte NABU-Präsident Olaf Tschimpke. Der Emissionshandel sei schließlich ein modernes und nachhaltiges Instrument der Zukunftssicherung und kein Gut, um das nach Belieben neu gefeilscht werden könne.

"Die CO2- Klimaanlagentechnologie vermeidet den Aufbau einer zusätzlichen Klimalast in den Entwicklungsländern, die absehbar auf die Industrienationen zurückschlagen würde.?, so Luhmann. Europa könne mit seiner Entscheidung für umweltfreundlichere Klimaanlagen eine technologische Vorreiterrolle ergreifen.

In dreißig Jahren würden voraussichtlich weltweit doppelt so viele PKW wie heute auf den Straßen unterwegs sein. Der Zuwachs werde vornehmlich in den Ländern des Südens stattfinden, wo Klimaanlagen wegen der Hitze sinnvoll seien.

Der Vormarsch von Autoklimaanlagen sei kaum noch aufzuhalten, obwohl sie nach Ansicht der Umweltschützer zum Beispiel in Mitteleuropa nicht nötig wären. Von den im Jahr 2002 rund 3,3 Millionen neu zugelassenen PKW in Deutschland hätten bereits 87 Prozent eine Klimaanlage.

"Das heute übliche Kältemittel Tetrafluorethan (R134a) ist ein extrem klimaschädliches Treibhausgas und muss möglichst rasch ersetzt werden.?, so Dr. Hans-Jochen Luhmann, Wuppertal Institut. Von den zur Wahl stehenden neuen Kältemitteln - Difluorethan (R152a) und Kohlendioxid (R744) - weise Kohlendioxid mit Abstand die bessere Klimabilanz auf. Difluorethan sei 140-mal klimaschädlicher, Tetrafluorethan sogar 1 300-mal. Die von BMW, Audi und Toyota entwickelte Kohlendioxid-Technologie sei so weit fortgeschritten, dass sie bereits in vier Jahren den bisherigen Standard ablösen könne. Difluorethan, das vor allem von US-amerikanischen Unternehmen favorisiert werde, berge als brennbares Gas größere Sicherheitsrisiken. Ein Einsatz wäre außerdem vor 2012 nicht möglich.

Die Klimabelastung durch Klimaanlagen in Autos nimmt zu. Nach Angaben des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie erhöht sich durch eine Klimaanlage der Energieverbrauch eines PKW um etwa zehn Prozent. Während des Betriebs und bei der Entsorgung würden große Mengen des extrem klimaschädlichen Kältemittels in die Atmosphäre gelangen. Im Jahr 2012 werde die deutsche Autoflotte allein durch Kältemittelverluste das Klima so stark belasten wie ein Braunkohlekraftwerk.

Angesichts der auf Rekordniveau gestiegenen Benzinpreise wird die Forderung nach einer klaren Kennzeichnung des Verbrauchs von Kraftfahrzeugen lauter. Nach einem am Donnerstag abgegebenen Votum des Umweltausschusses im Bundesrat soll der Pkw-Energieverbrauch künftig wie bei Kühlschränken und Waschmaschinen mit Effizienzklassen von A bis G ausgewiesen werden. Verbraucherschützer und Automobilklubs begrüßten die Initiative. Nur so würden die Benzinkosten eines Modells auf den ersten Blick für den Käufer erkennbar, sagte ADAC-Sprecher Jürgen Grieving.

Im Gegensatz zu den starken Preisschwankungen am Ölmarkt und den verbraucherfeindlichen Spekulationen der Ölkonzerne sei die Ökosteuer eine fest kalkulierbare Größe mit wichtigen Funktionen: Einerseits entlaste die Ökosteuer Arbeitgeber und Arbeitnehmer über reduzierte Rentenbeiträge um rund 19 Milliarden Euro jährlich. Andererseits fördere sie den Trend zum Energie- und Spritsparen, was angesichts des drohenden Klimawandels unbedingt geboten sei.

Forderungen nach Senkung oder gar Abschaffung der Ökosteuer erteilt der VCD eine klare Absage. Die Ökosteuer sei zuletzt im Januar 2003 angehoben worden und habe mit der derzeitigen Preisspirale nichts zu tun. Die Spritpreise würden deshalb so stark steigen, weil es auf dem amerikanischen Markt im Frühjahr regelmäßig Engpässe in der Benzinproduktion gibt. Zudem nutzen die Ölkonzerne die Krisenstimmung rund um Irak und Nahen Osten für Sonderprofite auf Kosten der Verbraucher.

Emissionsmarkt verfügt über enormes Wachstumspotenzial Der Emissionsmarkt entwickelt sich zum wirkungsvollen Werkzeug, mit dem die Realisierbarkeit von Investitionen in saubere Technologie verbessert und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduziert werden soll. Einer kürzlich von Point Carbon durchgeführten unabhängigen Studie zufolge liegt das Potenzial des globalen CO2-Marktes in den nächsten Jahren bei 10 Milliarden US-Dollar pro Jahr.

Nach einer aktuellen Umfrage im Auftrag der Nachrichtenagentur dpa will die Hälfte der Kunden Autos mit weniger als fünf Liter Verbrauch. Das deute auf einen großen Absatzmarkt für sparsame Modelle hin, wie sie bei den Benzinern derzeit vor allem japanische Hersteller im Angebot hätten. Der Daihatsu Cuore mit einem Durchschnittsverbrauch von 4,8 Litern sei bereits für 8.000 Euro zu haben. Ähnlich günstig in Preis und Verbrauch: der Suzuki Alto auf Platz fünf. Auch der Opel Corsa Eco habe mit 4,8 Litern Verbrauch und einem Preis von rund 11.500 Euro gute Werte.

Bei den deutschen Autobauern herrsche Blockadementalität in Sachen Spritspar- und Umwelttechnik vor, so Gerd Lottsiepen, verkehrspolitischer Sprecher des VCD. "Die deutschen Hersteller verschlafen den Fortschritt bei der Einführung des Hybridantriebes genauso wie schon beim Rußfilter", kritisiert Lottsiepen. Es ist erstmals seit 1996 kein deutsches Auto mehr auf Platz eins der VCD Auto-Umweltliste gelandet.. Lottsiepen sieht das als Quittung für eine falsche Produktpolitik. Einzig Opel tue sich mit großem Engagement bei der Erdgastechnik und verbrauchsarmen Varianten des Corsa positiv hervor.

Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) hat heute in Berlin die neue VCD Auto-Umweltliste vorgestellt. Bereits zum fünfzehnten Mal in Folge bewertete der ökologisch orientierte Verkehrsclub darin über 300 aktuelle Automodelle aus Umweltsicht. Die entscheidenden Kriterien: der verbrauchsabhängige Ausstoß des Treibhausgases CO2 sowie Lärm- und Schadstoffwerte. Der neue Spitzenreiter unter den umweltschonenden Autos ist der Toyota Prius, ein Familienauto mit spritsparendem Hybridantrieb. Auf dem zweiten Platz folgt wie im vergangenen Jahr der Daihatsu Cuore 1.0 Plus, ein kleiner Benziner mit geringem Verbrauch und günstigem Preis. Der Opel Corsa Eco 1.0 Twinport Ecotec Easytronic landet dank intelligenter Antriebstechnik auf Platz drei.

An den bundesweiten dezentralen Aktionen "Mobil ohne Auto (MoA)" werden sich voraussichtlich auch 2004 wieder rund eine halbe Million Menschen beteiligen. In rund 200 Gemeinden vom Bodensee über Potsdam bis nach Hamburg wird dabei Mobilität in den vielfältigten Aktionen neu erlebt. Baden-Württemberg als beteiligungsstärkstes Bundesland ist mit Aktivitäten in 105 Gemeinden dabei. "Mobil ohne Auto im Oberen Nagoldtal", die erstmals grenzüberspannende Aktion "Natürlich Mobil am Bodensee" und die Sperrung der B 27 am Neckar zwischen Heilbronn und Mosbach sind die drei größten Veranstaltungen im Ländle.

In den drei Ruhrgebietsstädten Duisburg, Dortmund und Hennef werden beim "Großen Rennen" verschiedene Verkehrsteilnehmer gegeneinander antreten, in Karlsruhe gibt es einen Fahrrad-Flickwettbewerb und in Potsdam lädt der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) zu einem Tag der Fahrgäste.Der seit Anfang der 80-er Jahre Aktionstag des Sommers findet traditionell am 3. Sonntag im Juni statt.

Landauf, landab wird mit "Mobil ohne Auto" für eine menschen- und umweltverträgliche Verkehrspolitik demonstriert. Da der Freizeitverkehr und die zunehmende Sehnsucht nach unzerstörter Ferne immer mehr Autoverkehr hervorruft, steht MoA unter dem Motto: n a h s t a d t f e r n. Die hinter den Aktionen stehenden 12 Umwelt- und Verkehrsverbände fordern den Vorrang für das Gehen und Radfahren sowie den massiven Ausbau von Bus und Bahn in der Verkehrspolitik. Die Streichung neuer Straßenbauprojekte aus dem Bundesverkehrswegeplan würde die Mittel für die Förderung umweltfreundlicher Fortbewegungsarten freimachen.

Aus Gründen der Unfallvermeidung und der Lärm- und Abgasreduzierung sind weiterhin Geschwindigkeitsbegrenzungen von 100 km/h auf Autobahnen sowie 80 km/h auf Bundes- und Landesstraßen einzuführen. "Mobil ohne Auto" will in diesem Jahr insbesondere die Freizeitmöglichkeiten in der Nähe und in der eigenen Stadt wieder ins Bewußtsein bringen und umweltfreundliche Mobilität zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Bus und Bahn zu diesem Zweck und mit Spaß schmackhaft machen. Am darauffolgenden Dienstag, den 22. Juni, schließen sich die Universitäten mit dem Autofreien Hochschultag dem MoA-Tag an.

Im Trägerkreis von "Mobil ohne Auto" konnten in diesem Jahr die Bürgerbahn statt Börsenbahn (BsB), die Naturfreunde Deutschlands und die NaturFreundejugend Deutschlands neu begrüßt werden. Weiterhin beteiligt sind die agu - kirchliche Umweltbeauftragte in der EKD, autofrei leben e.V., die Bundeskoordination Studentischer Ökologiearbeitd BSÖ, BUND, Fußgängerschutzverein FUSS e.V., Grüne Liga, Robin Wood, UMKEHR e.V. und der Verkehrsclub Deutschland VCD. Damit sind 12 Umwelt- und Verkehrsverbände bei MOA vertreten.

Am 17-06-2004