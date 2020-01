Abnehmen und Muskelaufbau - So funktioniert es richtig! Gastbeitrag mit Affiliate Links

Grundsätzlich lässt sich Abnehmen und Muskel aufbauen schwer miteinander vereinen. Besonders schwer ist es, wenn man keine Supplemente zu sich nimmt und nur auf “herkömmliche” Lebensmittel angewiesen ist. In Form zu kommen, schlank zu werden und Muskeln aufzubauen ist ein Prozess, der am besten in mehrere Teile eingeteilt werden sollte. Abnehmen und Muskelaufbau ist trotzdem keine Raketenwissenschaft, für die man teures Geld ausgeben muss. Wichtig ist es aber, einige Grundregeln zu beachten. Hier erfahren Sie, worauf es ankommt, um erfolgreich Muskelaufbau zu betreiben und abzunehmen.