Headhunter und Headhunting ist nicht gefährlich Fachkräftemangel bekämpfen

"Headhunter" und "Headhunting" sind eng miteinander verbundene Begriffe, die im Zusammenhang mit der Personalbeschaffung verwendet werden. Ein "Headhunter" ist eine Person oder ein Unternehmen, das talentierte Fachkräfte für bestimmte Positionen in Unternehmen rekrutiert, indem es aktiv nach geeigneten Kandidaten sucht und diese anspricht. "Headhunting" bezieht sich auf den Prozess der Suche und Ansprache potenzieller Kandidaten für solche Positionen. In beiden Fällen geht es darum, qualifizierte Fachleute für spezifische Stellen zu identifizieren und anzusprechen, oft auch solche, die bereits in anderen Unternehmen beschäftigt sind.