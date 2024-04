Potenzial mit Performance Recruiting

Performance Recruiting ist eine innovative Herangehensweise an den Rekrutierungsprozess, die sich darauf konzentriert, nicht nur qualifizierte Kandidaten zu identifizieren, sondern auch solche, die nachweislich in der Lage sind, Ergebnisse zu liefern, die den Erfolg des Unternehmens fördern. Im Gegensatz zum traditionellen Recruiting, das sich hauptsächlich auf die Bewertung von Fähigkeiten und Erfahrungen konzentriert, zielt Performance Recruiting darauf ab, die Leistungsfähigkeit der Kandidaten zu messen und vorherzusagen, wie gut sie in der Lage sein werden, ihre Aufgaben zu erfüllen und zum Unternehmenserfolg beizutragen.

Ein Unternehmen, das erfolgreich Performance Recruiting implementiert hat, ist XYZ Inc. Das Unternehmen führte verhaltensbasierte Interviews ein und definierte klare KPIs für jede Position. Als Ergebnis konnte XYZ Inc. hochqualifizierte Mitarbeiter einstellen, die nicht nur über die erforderlichen Fähigkeiten verfügten, sondern auch in der Lage waren, Ergebnisse zu erzielen, die den Erfolg des Unternehmens vorantrieben. Die Mitarbeiterbindung und -entwicklung verbesserten sich, da die Mitarbeiter in der Lage waren, sich in einer Umgebung zu entfalten, die ihren Fähigkeiten und Zielen entsprach.