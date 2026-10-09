Rentenreform: Was geplant ist & warum Betongold wackelt

Note
Hintergrund & Faktencheck-Transparenz: Dieser Fachbeitrag basiert auf dem ökonomischen Diskurs des Podcasts "Für eine Handvoll Euro" zwischen Michael Hedtstück und Finanzökonom Prof. Dr. Olaf Schlotmann (Ostfalia Hochschule). Alle Kernaussagen sind mit minutengenauen Sprungmarken [MM:SS] hinterlegt, um die direkte Überprüfung im Original-Audiomaterial zu ermöglichen.
Einleitung: Der Reformdruck auf die Rentenkasse
Kaum ein Thema bewegt die Bundesbürger derzeit so existenziell wie die Zukunft der Altersvorsorge. Die Suchanfragen sprechen eine deutliche Sprache: "Rentenreform was ist geplant", "Rente mit 63 soll abgeschafft werden ab wann" und "Renteneintrittsalter Rentenreform" dominieren die gesellschaftliche Debatte.
Dahinter steht eine bedrückende makroökonomische Zahl: Fast 130 Milliarden Euro - rund 30 Prozent des gesamten Bundeshaushalts - fließen bereits als direkter Steuerzuschuss in die gesetzliche Rentenversicherung. Ohne diesen massiven Eingriff läge der reguläre Beitragssatz schon heute bei rund 24 Prozent.
Doch was taugt der geplante Systemwechsel hin zu einer gesetzlichen Kapitalmarktrente? Und welche Risiken werden dabei übersehen? Ein Streitgespräch über Fakten, Fehlannahmen und die reale Gefahr für Deutschlands Vermögen.
Important
Eckdaten der Rentenkrise auf einen Blick:
- 128 Mrd. Euro: Aktueller Bundeszuschuss zur Rentenkasse pro Jahr.
- 30 %: Anteil des Rentenzuschusses am gesamten Bundeshaushalt.
- 24 %: Rechnerischer Beitragssatz ohne staatliche Steuerzuschüsse.
- 45 %: Anteil des privaten deutschen Gesamtvermögens, der in illiquiden Immobilien gebunden ist.
1. Rentenreform: Was ist konkret geplant?
- Michael:
- Deutschland steht vor einer großen Rentenreform. Bald sollen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammen zusätzliche Prozentpunkte vom Lohn abführen, um am Kapitalmarkt Erträge zu erzielen. Olaf, wie genau sieht der Vorschlag der Rentenkommission aus, der jetzt gesetzlich verankert werden soll?
- Prof. Dr. Olaf Schlotmann [02:29]:
Der Vorschlag ist eine verpflichtende - das ist der entscheidende Punkt -, gesetzliche, kapitalgedeckte Zusatzrente als eigenständige Säule im System. Sie soll schrittweise eingeführt werden: Die Rede ist von einem Zusatzbeitrag von 2 Prozent, paritätisch finanziert von Arbeitnehmern und Arbeitgebern.
Alle Beitragszahler erhalten individuelle Kapitalkonten - also strikt off-balance vom Staatshaushalt. Die Verwaltung soll zentral über einen Fonds nach bewährtem schwedischem Vorbild laufen. Wichtig: Es ist gesetzlich, es ist zusätzlich, und man kommt nicht daran vorbei.
- Michael:
- Das Modell ist neu für die Rente, aber so einen Staatsfonds haben wir in Deutschland doch schon längst: den KENFO, der die Rückbaukosten der Atomkraftwerke managt. Der beweist doch, dass der Staat so etwas kann?
- Prof. Dr. Olaf Schlotmann [03:38]:
Absolut. Beim KENFO ging es am Anfang um rund 25 Milliarden Euro. Seit Gründung liegt der jährliche Zuwachs bei 6,1 Prozent. Das Portfolio ist konservativ als Multi-Asset-Mischfonds aufgestellt: Rund 40 Prozent globale Industrieländer, Tech-Werte und Schwellenländer, 40 Prozent Rentenwerte und etwa 15 Prozent illiquide Anlagen bzw. Private Equity.
Das ist der Beweis: Eine ertragreiche, langfristige Vermögensvermehrung durch die öffentliche Hand ist in Deutschland praxiserprobt.
|Kriterium
|Altes Umlageverfahren
|Neue Kapitalmarktrente
|Finanzierungsart
|Pay-as-you-go (laufend aus Beiträgen)
|Kapitaldeckung (globaler Fonds)
|Zusatzbeitrag
|Keiner (reine Beitragssatzerhöhungen)
|2 % (paritätisch geteilt: je 1 % AN / AG)
|Eigentumsstatus
|Rentenanspruchsanwartschaft
|Individuelles Kapitalkonto (off-balance)
|Vorbild / Tradition
|Bismarck-Tradition (Rentenreform 1957)
|Schwedischer Staatsfonds AP7
2. Der "Merz-Irrtum": Rentenmilliarden als Standort-Subvention?
- Michael:
- Bundeskanzler Friedrich Merz hat auf dem Tag der Industrie in Berlin eine interessante Rechnung aufgemacht: Durch die neuen Beiträge kämen künftig jährlich mindestens 30 Milliarden Euro zusammen, die dem deutschen Kapitalmarkt, heimischen Investitionen und der Wachstumsfinanzierung zur Verfügung stünden. Aber Olaf, das passt doch überhaupt nicht zu einer global diversifizierten Strategie wie beim KENFO oder dem norwegischen Ölfonds?
- Prof. Dr. Olaf Schlotmann [05:35]:
Wer hat ihn da eigentlich beraten? Stefan Kooths vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel und der Hayek-Gesellschaft hat das gnadenlos zerrissen - und das völlig zu Recht! Dass hier in Deutschland nicht investiert wird, hat doch überhaupt nichts mit Kapitalknappheit oder Kapitalmangel zu tun! Die Ersatzinvestitionen finden schlicht deshalb nicht statt, weil der Standort unattraktiv ist.
Schauen wir uns die Automobilindustrie oder den Maschinenbau an: Da baut doch niemand auf der grünen Wiese ein neues Werk, nur weil man jetzt Rentenmilliarden einsammelt. Im Gegenteil, Werke werden geschlossen. Wenn Helmut Kohl damals die Wiedervereinigung fälschlicherweise über die Sozialversicherung finanziert hat, war das schon ein Standortnachteil. Jetzt wieder die Lohnnebenkosten für Industriepolitik heranzuziehen, ist fatal.
- Michael:
- Wenn der Fonds also gezwungen wird, vorrangig in Deutschland zu investieren, landen am Ende viel Karstadt in unserem Staatsdepot und wenig Amazon?
- Prof. Dr. Olaf Schlotmann [08:33]:
- Exakt so ist es. Zu behaupten, dass diese Kapitalrente unsere heimische Wirtschaft anschubst, ist purer Populismus. Es lenkt nur von der realen Investitionsflucht ab. Ein Rentenfonds darf keine verdeckte Subventionspolitik betreiben, sondern muss ausschließlich die beste risikobereinigte Rendite für die künftigen Rentner sichern.
3. Volkswirtschaft & Demografie: Das Mackenroth-Dilemma
- Michael:
- Aber behalten im Kern nicht doch die Anhänger der Mackenroth-These recht? Der Soziologe Gerhard Mackenroth formulierte 1952: Aller Sozialaufwand in einer geschlossenen Volkswirtschaft muss immer aus dem Volkseinkommen der laufenden Periode gedeckt werden. Also: Auch Aktien schützen uns am Ende nicht vor der Demografie?
- Prof. Dr. Olaf Schlotmann [09:03]:
- Mackenroth hat theoretisch einen Punkt: Was nützt mir Kapitaldeckung, wenn ich im Ruhestand bin? Ich will dann Brötchen kaufen. Die Brötchen habe ich aber nicht im Eisfach, sondern ich habe Assets im Depot. Die muss ich verkaufen - brauche also zwingend wieder einen Sparer aus der aktiven Erwerbsgeneration, der mir diese Papiere abkauft. Kommt es kurz vor dem Ruhestand zu einem Crash, hat man unter Umständen 30 oder 40 Prozent seines Vermögens verloren.
- Michael:
- Das Demografie-Problem bleibt also die Achillesferse, egal ob Umlage oder Börse?
- Prof. Dr. Olaf Schlotmann [11:42]:
- Nur dann, wenn man den entscheidenden Fehler macht: die Volkswirtschaft als geschlossen zu betrachten! Mackenroth dachte in den Grenzen der 1950er-Jahre. Heute heben wir die geschlossene Volkswirtschaft auf. Wenn wir global anlegen, verkaufen deutsche Rentner ihre Assets später nicht nur an die schrumpfende einheimische Jugend, sondern platzieren sie an den Weltmärkten - dort, wo jüngere Bevölkerungen wachsen und florieren. Genau deshalb ist der globale Ansatz ohne "Heimat-Bias" die einzige Rettung vor Mackenroth.
Tip
Das Mackenroth-Dilemma und seine Lösung:
- Geschlossene Volkswirtschaft (Mackenroth 1952): Deutsche Rentner verkaufen Assets an schrumpfende deutsche Jugend -> Erlöse geraten unter Druck.
- Offene Weltwirtschaft (Kapitalrente 2026): Deutsche Rentner verkaufen Assets an globale Kapitalmärkte -> Demografie-Schock wird weltweit absorbiert.
4. Das verdrängte Klumpenrisiko: Der "Immobilien-Asset-Meltdown"
- Michael:
- Während alle über Kursschwankungen an den Aktienmärkten streiten, steckt das Vermögen der Deutschen ganz woanders: in Steinen. Ein Großteil des privaten Reichtums liegt im Eigenheim. Doch in Minnesota kauft niemand ein deutsches Reihenhaus als Geldanlage.
- Prof. Dr. Olaf Schlotmann [12:56]:
- Da triffst du den wunden Punkt. "Oma ihr Häuschen" ist schlicht nicht liquide! Jedenfalls dann nicht, wenn nachfolgende Generationen fehlen, weil die Bevölkerung schrumpft. Wer soll das Haus im Ausland kaufen? Das passiert doch nur bei Spitzenrenditen oder durch Zuwanderung. Wenn Volkswagen in der Region Wolfsburg-Braunschweig strauchelt, geraten auch die Eigenheimpreise massiv unter Druck.
- Michael:
- Ökonomen sprechen in diesem Zusammenhang vom drohenden "Immobilien-Asset-Meltdown". Was droht uns da in den 2030er Jahren?
- Prof. Dr. Olaf Schlotmann [14:26]:
Studien - unter anderem vom RWI - zeigen ganz klar: In den 2030er Jahren könnten Eigentumswohnungen um bis zu 30 Prozent an Wert verlieren, Einfamilienhäuser um 6 Prozent und die Mieteinnahmen um 15 Prozent einbrechen.
Rund 45 Prozent des gesamten privaten Vermögens in Deutschland steckt in Immobilien - oft noch fremdfinanziert über Bankkredite. Die Leute wiegen sich in Sicherheit, warnen vor der Aktienrente, sitzen aber auf einem gigantischen, illiquiden Klumpenrisiko. Man kann nicht sagen: Die Demografie ruiniert das Rentensystem, aber die Immobilien bleiben verschont. Das geht mathematisch nicht auf!
Warning
Das 45-Prozent-Klumpenrisiko im Eigenheim:
- Fast die Hälfte des privaten Vermögens liegt gebunden in Immobilien.
- Ein Haus lässt sich im Pflegefall nicht stückweise verkaufen.
- Schrumpfende Nachfolgegenerationen bedeuten: Wachsendes Verkaufsangebot trifft auf weniger Käufer.
5. Renteneintrittsalter, BIP & Start-ups: Was Schweden besser macht
- Michael:
- Blicken wir auf das Gesamtwachstum: Warum brauchen wir den Kapitalmarkt überhaupt so dringend für unsere Volkswirtschaft?
- Prof. Dr. Olaf Schlotmann [17:37]:
Weil Europa einen völlig unterentwickelten Kapitalmarkt hat! Die Marktkapitalisierung liegt in Kontinentaleuropa bei etwa 85 Prozent des Bruttoinlandsprodukts - in den USA sind es 220 Prozent. Unsere Banken können Start-ups nur Kredite, also Fremdkapital, anbieten. Junge Technologieunternehmen brauchen aber Wagniskapital, also Eigenkapital! Warum ging BioNTech an die US-Börse Nasdaq? Weil wir diese Tiefe hier nicht haben.
Schweden hat das vor Jahren kapiert: Deren kapitalgedeckte Säule macht mittlerweile über 110 Prozent des BIP aus. Das Ergebnis sieht man im Economist: Eine enorme Dichte an weltweiten Einhörnern - von Spotify bis Klarna. Wir brauchen diesen Kapitalstock, um unsere eigene Innovationskraft endlich mit Eigenkapital zu unterfüttern.
6. Fazit & Ausblick: "Der Hebel ist jetzt!"
- Michael:
- Wenn wir alles zusammenfassen: Die Kapitalrente bringt kurzfristig Belastungen, aber langfristig Renditepotenziale. Was ist dein Fazit?
- Prof. Dr. Olaf Schlotmann [19:54]:
- Ich habe die große Sorge, dass diese Jahrhundertchance jetzt im parteipolitischen Hauen und Stechen um die Rente mit 63 oder das Renteneintrittsalter zerredet wird. Das wäre grundfalsch. Das Ertragspotenzial einer echten Rentenreform ist immens hoch - und der Hebel ist jetzt. Wir müssen die Kapitalrente vernünftig aufgleisen, global streuen und vor politischer Einflussnahme schützen. Dann sichert sie nicht nur Renten, sondern stärkt auch die Finanzbildung einer ganzen Generation.
Übersicht: Alle Faktencheck-Sprungmarken zum Nachhören
|Timecode
|Suchthema / Keyword
Kernaussage von Prof. Dr. Olaf Schlotmann
|[02:29]
|Rentenreform: Was ist geplant?
|2 % Pflichtbeitrag, individuelle Konten, schwedisches Modell
|[03:38]
|Performance Staatsfonds KENFO
|6,1 % Jahresrendite belegen staatliche Multi-Asset-Kompetenz
|[05:35]
|Wirtschaftswachstum Deutschland
|Investitionskrise liegt am Standort, nicht an Geldknappheit
|[08:33]
|Zweckentfremdung der Rente
|Gefahr von Industriepolitik: "Viel Karstadt, wenig Amazon"
|[09:03]
|Volkswirtschaft & Mackenroth
|Auch Wertpapiere müssen im Alter flüssig gemacht werden
|[11:42]
|Globaler Kapitalmarkt als Ausweg
|Weltweite Streuung hebelt die heimische Demografiefalle aus
|[12:56]
|Illiquidität von Betongold
|Häuser lassen sich im Alter nicht einfach im Ausland verkaufen
|[14:26]
|Immobilien-Asset-Meltdown
|Bis zu 30 % Preisrückgang laut RWI; 45 % Klumpenrisiko
|[16:30]
|Haushaltskrise der Rentenkasse
|128 Mrd. Euro Steuerzuschuss verhindern Beitragssatz von 24 %
|[17:37]
|Kapitalmarkttiefe Schweden vs. DE
|110 % des BIP in Schweden finanzieren Tech-Innovationen
|[19:54]
|Rente mit 63 & Gesamtfazit
|Reform nicht zerreden: "Der Hebel zur Rettung ist jetzt"
FAQ: Häufige Fragen zur Rentenreform & Zukunft der Altersvorsorge
- Was ändert sich durch die geplante Rentenreform konkret?
- Vorgesehen ist die schrittweise Einführung einer gesetzlichen, kapitalgedeckten Zusatzrente mit einem paritätischen Beitrag von insgesamt 2 Prozent des Bruttolohns. Das Kapital wird auf individuellen Konten verwaltet und global angelegt.
- Soll die Rente mit 63 abgeschafft werden - und ab wann?
- Aufgrund des Fachkräftemangels und der Kosten für den Bundeshaushalt (128 Mrd. Euro Zuschuss) wird über das Auslaufen oder eine Verschärfung der Abschlagsfreiheit für langjährig Versicherte beraten. Für jüngere Jahrgänge verschiebt sich die Grenze ohnehin schrittweise in Richtung 65 Jahre.
- Warum birgt das Eigenheim im Alter ein Klumpenrisiko?
- Rund 45 Prozent des deutschen Privatvermögens stecken in Immobilien. Weil die Generation der Erwerbstätigen schrumpft, fehlen ab den 2030er Jahren in vielen Regionen Käufer für große Bestandsbauten. Studien warnen vor Wertverlusten von bis zu 30 Prozent bei Wohnungen.
- Warum darf der Rentenfonds nicht nur in Deutschland investieren?
- Ein Zwang zu Inlands-Investments ("Heimat-Bias") schadet den künftigen Rentnern: Er missbraucht Beitragsgelder zur Subventionierung unattraktiver Standorte ("Karstadt-Effekt"). Nur weltweite Diversifikation schützt vor dem deutschen Demografie-Einbruch.
Quellen: Ostfalia Hochschule: „Schwächen und Mythen einer gesetzlich verpflichtenden Kapitalrente“; Podcast „Für eine Handvoll Euro“, Folge zu Mackenroth, Immobilien-Asset-Meltdown und Merz’ Irrtum; YouTube-Kanal „Für eine Handvoll Euro“; LinkedIn-Beitrag von Olaf Schlotmann; Apple Podcasts: „Für eine Handvoll Euro“; Cash: „Betongold als Altersvorsorge: Jeder vierte Erwerbstätige setzt auf Wohneigentum“.
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