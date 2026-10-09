Rentenreform: Was geplant ist & warum Betongold wackelt

Hintergrund & Faktencheck-Transparenz: Dieser Fachbeitrag basiert auf dem ökonomischen Diskurs des Podcasts "Für eine Handvoll Euro" zwischen Michael Hedtstück und Finanzökonom Prof. Dr. Olaf Schlotmann ( Ostfalia Hochschule ). Alle Kernaussagen sind mit minutengenauen Sprungmarken [MM:SS] hinterlegt, um die direkte Überprüfung im Original-Audiomaterial zu ermöglichen.

Einleitung: Der Reformdruck auf die Rentenkasse

Kaum ein Thema bewegt die Bundesbürger derzeit so existenziell wie die Zukunft der Altersvorsorge. Die Suchanfragen sprechen eine deutliche Sprache: "Rentenreform was ist geplant", "Rente mit 63 soll abgeschafft werden ab wann" und "Renteneintrittsalter Rentenreform" dominieren die gesellschaftliche Debatte.

Dahinter steht eine bedrückende makroökonomische Zahl: Fast 130 Milliarden Euro - rund 30 Prozent des gesamten Bundeshaushalts - fließen bereits als direkter Steuerzuschuss in die gesetzliche Rentenversicherung. Ohne diesen massiven Eingriff läge der reguläre Beitragssatz schon heute bei rund 24 Prozent.

Doch was taugt der geplante Systemwechsel hin zu einer gesetzlichen Kapitalmarktrente? Und welche Risiken werden dabei übersehen? Ein Streitgespräch über Fakten, Fehlannahmen und die reale Gefahr für Deutschlands Vermögen.