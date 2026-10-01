Richard David Precht als Keynote Speaker

Richard David Precht ist Philosoph, Publizist und Autor. Die Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin führt Vorträge an Universitäten, Kongressen und Veranstaltungen sowie Keynote-Auftritte in seinem Profil auf. Seine Vortragsthemen reichen laut ReferentenAgentur Bertelsmann von Ethik und gesellschaftlicher Verantwortung bis zu künstlicher Intelligenz, Bildung und Zukunft der Arbeit.

Für Veranstalter ist die entscheidende Frage nicht, ob Precht pauschal als „bester“ oder „Top“-Speaker gilt. Entscheidend ist, ob seine philosophische und gesellschaftliche Einordnung zum Ziel, Publikum und Format der Veranstaltung passt.

Richard David Precht im Kurzporträt Precht wurde 1964 in Solingen geboren. Er studierte Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte an der Universität zu Köln und promovierte anschließend. Seit 2012 ist er Honorarprofessor für Philosophie und Ästhetik an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin; von 2011 bis 2023 lehrte er Philosophie an der Leuphana Universität Lüneburg. Einem großen Publikum ist Precht auch durch seine Bücher und die ZDF-Sendung „Precht“ bekannt. Das ZDF beschreibt die Sendung als Gespräch über Fragen der Zeit, die Precht mit Gästen aus Politik, Gesellschaft und Kultur behandelt. Diese öffentliche Vermittlungsarbeit prägt sein Profil als Redner: Im Mittelpunkt stehen meist nicht einzelne Produkte oder technische Anleitungen, sondern größere Fragen darüber, wie gesellschaftliche Entwicklungen unser Leben verändern.

Welche Themen behandelt Richard David Precht in seinen Vorträgen? Die Anbieterbeschreibung nennt Moral und Verantwortung, internationale Krisen, künstliche Intelligenz, die Transformation der Arbeitswelt, Bildung und gesellschaftlichen Wandel. Diese Themenfelder geben eine Orientierung; der konkrete Inhalt hängt vom vereinbarten Vortrag und Anlass ab. Themen und mögliche Veranstaltungsbezüge Themenfeld Leitfragen Mögliche Passung Künstliche Intelligenz und Digitalisierung Wie verändern lernende Systeme unser Denken, unsere Kultur und unser Verständnis menschlicher Fähigkeiten? Zukunfts-, Bildungs- und Digitalisierungskongresse, wenn gesellschaftliche Folgen und ethische Fragen im Mittelpunkt stehen. Zukunft der Arbeit Wie verändern Automatisierung und digitale Technik Arbeit, Bildung und soziale Sicherung? Führungskräfteveranstaltungen und Wirtschaftsforen, die über kurzfristige Effizienz hinausblicken wollen. Ethik und Verantwortung Welche Werte leiten Entscheidungen in Krisen und bei tiefgreifendem Wandel? Kongresse, Verbandsveranstaltungen und öffentliche Debatten mit gesellschaftlichem oder politischem Bezug. Bildung und Gesellschaft Was sollen Menschen lernen, wenn Technologie Aufgaben verändert und Wissen leichter verfügbar wird? Bildungsforen, Hochschulen und Veranstaltungen zu Lernen, Pädagogik und gesellschaftlicher Entwicklung. Die Einordnung der möglichen Passung ist redaktionelle Bewertung. Sie leitet sich aus den veröffentlichten Themenbeschreibungen und den genannten Veranstaltungsformaten ab; sie ist keine Garantie für die Wirkung eines Auftritts. Note Die Beispiele geben eine Orientierung zu möglichen Themenfeldern. Welche Inhalte und Schwerpunkte Precht bei einer konkreten Veranstaltung behandelt, sollten Veranstalter vorab mit der Vertretung abstimmen.

Was zeichnet Prechts Perspektive als Speaker aus? Die ReferentenAgentur nennt als konkrete Vortragstitel unter anderem „Künstliche Intelligenz und Moral“ sowie „Die Digitale Revolution und die Zukunft der Arbeit“. Eine Ankündigung der Alanus Hochschule für den 4. September 2026 setzte mit „Pädagogik in Zeiten von KI“ einen weiteren Schwerpunkt. Redaktionell betrachtet verbinden diese Beispiele philosophische und gesellschaftliche Fragen mit Themen aus Arbeitswelt, Bildung und Technologie. Es sind Anbieter- beziehungsweise Veranstalterangaben; sie belegen nicht den Inhalt jedes individuellen Vortrags. Das kann einen Vortrag für ein Publikum interessant machen, das eine übergeordnete Orientierung oder einen Ausgangspunkt für Diskussionen sucht. Wer dagegen eine detaillierte technische Einführung, konkrete Implementierungsanleitungen oder die Auswertung eigener Unternehmensdaten benötigt, sollte vor der Buchung klären, ob der geplante Vortrag diese Anforderungen erfüllt. Das ist eine redaktionelle Schlussfolgerung aus dem öffentlich beschriebenen philosophischen Schwerpunkt, keine Aussage über die Qualität eines einzelnen Auftritts.

Für welche Veranstaltungen kann Richard David Precht passen? Ein Precht-Vortrag kann besonders dann sinnvoll sein, wenn eine Veranstaltung technische oder wirtschaftliche Veränderungen in einen größeren gesellschaftlichen Zusammenhang stellen möchte. Denkbar sind Kongresse und Foren zu künstlicher Intelligenz, Zukunft der Arbeit, Bildung, Ethik und Demokratie. Ob das im Einzelfall passt, hängt davon ab, ob das Publikum eine philosophische Einordnung erwartet oder konkrete Fachlösungen benötigt. Precht ist nicht automatisch die passende Wahl für jede Veranstaltung, nur weil das Thema Digitalisierung oder KI lautet. Veranstalter sollten vorab bestimmen, welche Frage der Vortrag beantworten soll, welches Vorwissen das Publikum mitbringt und ob die Veranstaltung eine pointierte Debatte oder eher konkrete Handlungsempfehlungen erwartet.

Was sollten Veranstalter vor einer Anfrage klären? Vor einer Anfrage helfen fünf konkrete Punkte: Ziel: Welche Frage oder Veränderung soll das Publikum nach dem Vortrag besser verstehen?

Welche Frage oder Veränderung soll das Publikum nach dem Vortrag besser verstehen? Publikum: Geht es um Führungskräfte, Lehrkräfte, Forschende, Beschäftigte oder eine breite Öffentlichkeit?

Geht es um Führungskräfte, Lehrkräfte, Forschende, Beschäftigte oder eine breite Öffentlichkeit? Thema: Welcher konkrete Aspekt von KI, Arbeit, Bildung oder Gesellschaft steht im Mittelpunkt?

Welcher konkrete Aspekt von KI, Arbeit, Bildung oder Gesellschaft steht im Mittelpunkt? Format: Ist ein Keynote-Vortrag, ein Impuls mit Diskussion oder ein Gespräch vorgesehen?

Ist ein Keynote-Vortrag, ein Impuls mit Diskussion oder ein Gespräch vorgesehen? Aktualität: Welche Inhalte, Beispiele und Positionen sind für den Veranstaltungstermin bestätigt? Die ReferentenAgentur Bertelsmann führt Precht als für Veranstaltungen anfragbaren Redner. Das ist eine Anbieterangabe. Verfügbarkeit, Honorar, Vortragstitel und mögliche Anpassungen müssen für den konkreten Termin direkt mit der zuständigen Vertretung geklärt werden. Warning Die Agenturangabe bestätigt keine Verfügbarkeit oder Konditionen für einen bestimmten Termin. Honorar, Format und zugesagte Inhalte sollten vor einer Buchung aktuell vereinbart werden.

Ist Richard David Precht ein guter Keynote Speaker? Ob Precht für eine Veranstaltung ein guter Keynote Speaker ist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Seine dokumentierten Engagements als Redner und die beschriebenen Themen belegen, dass er als Keynote-Speaker auftritt. Ob sein Vortrag die Erwartungen erfüllt, hängt von der Passung zwischen Thema, Publikum, Format und gewünschter Wirkung ab. NGO Online führt Precht in der redaktionellen Übersicht bekannter Keynote Speaker Deutschlands auf. Diese Übersicht ist ausdrücklich keine Rangliste, Zertifizierung oder Buchungsempfehlung. Ein ausführliches Personenporträt ergänzt die Übersicht, ersetzt aber nicht die Prüfung eines konkreten Angebots.

Häufige Fragen zu Richard David Precht Ist Richard David Precht Keynote Speaker? Ja. Die Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin führt Vorträge bei Kongressen und Veranstaltungen sowie unterschiedliche Engagements als Keynote-Speaker in seinem Profil auf. Welche Themen behandelt Richard David Precht als Redner? Zu den von seiner Referentenagentur genannten Themen gehören künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Ethik, Bildung, Zukunft der Arbeit und gesellschaftlicher Wandel. Die genaue Ausrichtung hängt vom vereinbarten Vortrag und Anlass ab. Ist ein Vortrag von Precht eine technische KI-Schulung? Die geprüften Themenbeschreibungen legen den Schwerpunkt auf philosophische, ethische und gesellschaftliche Folgen von KI. Wer technische Umsetzung oder konkrete Produktschulungen erwartet, sollte Inhalt und Tiefe des Vortrags vorab mit der Vertretung abstimmen. Kann man Richard David Precht für eine Veranstaltung buchen? Seine Referentenagentur führt ihn als für Veranstaltungen anfragbaren Redner. Ob er an einem bestimmten Termin verfügbar ist und welche Konditionen gelten, ist direkt anzufragen.

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Carlo Masala: Sicherheitsexperte, Autor und Keynote Speaker Redaktioneller Hinweis: Die thematische Passung zu Veranstaltungszielen ist eine redaktionelle Einordnung. Agenturangaben zu Themen und Buchbarkeit sind als solche gekennzeichnet. Die Keyword-Kennzahlen stammen aus einem vom Auftraggeber bereitgestellten Wettbewerberexport; das Exportstück enthält keine Spaltenüberschriften oder Länderangabe und wird daher nicht als bestätigte deutsche Suchvolumenmessung ausgegeben. DL Redaktionelle Leitung & Recherche: Detlev Lengsfeld Detlev Lengsfeld leitet die redaktionelle Recherche bei NGO-Online. Als Wirtschafts- und Fachjournalist widmet er sich der Aufbereitung komplexer wissenschaftlicher Studien, AWMF-Leitlinien und gesundheitsökonomischer Themen. Seine Beiträge entstehen durch sorgfältige Kuration evidenzbasierter Quellen, um Lesern verlässliche Orientierung im Bereich der mentalen und somatischen Gesundheit zu bieten.