Praxissoftware 2026: Was Arzt- und Zahnarztpraxen wirklich brauchen

Die Entscheidung für ein System hält oft viele Jahre. Ein Wechsel kostet Zeit, Geld und Nerven. Was Praxen beim Wechsel der Praxissoftware und bei der Datenmigration beachten sollten, zeigt unser ausführlicher Beitrag.

Praxisverwaltungssystem (PVS), Arztinformationssystem (AIS), Praxis-EDV oder im Zahnbereich Zahnarztsoftware: Gemeint ist immer die zentrale Software, in der Stammdaten, Karteikarte, Terminkalender, Rezepte, Befunde und Abrechnung zusammenlaufen. Nach außen hängt sie an der Telematikinfrastruktur, über die Versichertenkarte, E-Rezept, eAU, ePA und KIM laufen.

Was eine Praxissoftware 2026 leisten muss

Pflichtanforderungen im Überblick Anforderung Was gilt Stand KBV-Zulassung Voraussetzung für die Abrechnung gesetzlich Versicherter über die Kassenärztliche Vereinigung. dauerhaft KOB der gematik Bestandene Konformitätsbewertung ist Voraussetzung für die KV-Abrechnung. Ausgenommen sind Labor, Radiologie und Pathologie. seit 1.1.2026 TI-Anbindung Konnektor oder TI-Gateway, Kartenterminal, Praxisausweis (SMC-B) und Heilberufsausweis (eHBA). Pflicht für Vertrags(zahn)ärzte ECC-Verschlüsselung Umstellung von RSA auf ECC bei Konnektor, Karten, PVS und KIM-Dienst. Jahreswechsel 2025/26 ePA Nutzung und Befüllung. Vorgesehen sind 1 % Honorarkürzung und eine halbierte TI-Pauschale. Pflicht seit 1.10.2025, Sanktionen ab 1.1.2026 KIM Sichere Kommunikation innerhalb der TI, etwa für Arztbriefe. im Einsatz Wechselschnittstelle Hersteller müssen Patientendaten in einem standardisierten Format herausgeben (§ 371 SGB V). gilt; Kostenfreiheit im GeDIG geplant IT-Sicherheitsrichtlinie Maßnahmen nach § 390 SGB V (früher § 75b), gestaffelt nach Praxisgröße. seit 2021, 2025 überarbeitet

Zulassung und Konformitätsbewertung (KOB) Für die Abrechnung gesetzlich Versicherter braucht das System eine KBV-Zulassung. Seit dem 1. Januar 2026 kommt die Konformitätsbewertung der gematik hinzu: Ohne sie darf ein PVS grundsätzlich nicht mehr für die Abrechnung über die Kassenärztliche Vereinigung eingesetzt werden. Das gilt unabhängig davon, ob die Praxis an die TI angebunden ist. Die gematik meldete früh, dass rund 98 Prozent des PVS-Marktes bereit seien. Für Praxen, deren System noch fehlte, gab es eng begrenzte Übergangsregeln. Wer bereits einen Wechsel eingeleitet hatte, musste bis zum 30. September 2026 auf ein konformes System umgestellt haben. Diese Frist ist inzwischen abgelaufen. Ob das eigene System bestätigt ist, zeigt die KOB-Positivliste der gematik. Important Zulassung und KOB sagen etwas über Pflichtfunktionen und Interoperabilität aus, nicht über Bedienbarkeit, Support oder Stabilität im Alltag.

TI-Anbindung: Konnektor oder TI-Gateway Die Praxis ist über einen Konnektor oder das TI-Gateway an die TI angebunden. Beim Gateway steht der Zugangspunkt nicht mehr in der Praxis, sondern im Rechenzentrum eines zugelassenen Anbieters, der auch den Betrieb verantwortet. Zum Jahreswechsel 2025/26 wurde die TI-Verschlüsselung von RSA auf ECC umgestellt. Konnektoren, die nur RSA konnten, verloren zum 31. Dezember 2025 ihre Zulassung. Auch Praxisausweise, Heilberufsausweise, Gerätekarten, PVS und KIM-Dienst waren betroffen. RSA-basierte Ausweise durften noch bis Ende Juni 2026 weiter genutzt werden. Anbindung einer Praxis an die Telematikinfrastruktur Schema: Praxissoftware, Kartenterminal und Ausweise in der Praxis, Zugang über Konnektor oder TI-Gateway, dahinter die TI mit ePA, E-Rezept, eAU, KIM und VSDM. So ist die Praxis an die Telematikinfrastruktur angebunden In der Praxis PVS (Praxissoftware) Kartenterminal + Gesundheitskarte SMC-B + eHBA (Praxis- und Heilberufsausweis) Zugang zur TI Konnektor (Hardware vor Ort) oder TI-Gateway (Rechenzentrum, Betrieb beim Anbieter) Telematikinfrastruktur (TI) ePA E-Rezept / eAU KIM (sichere Nachrichten) VSDM (Versichertendaten) Anwendungen (Auswahl) Schematische Darstellung der TI-Anbindung einer Praxis (vereinfacht).

Elektronische Patientenakte (ePA) Seit dem 1. Oktober 2025 müssen Ärzte, Psychotherapeuten und Zahnärzte die ePA nutzen. Für die Zahnarztpraxis heißt das konkret: ein PVS mit ePA-Modul, Heilberufsausweis, Praxisausweis, Kartenlesegerät und TI-Zugang. Mit jedem Stecken der Gesundheitskarte haben Praxen standardmäßig 90 Tage lang Zugriff auf die Inhalte der ePA, Versicherte können das in ihrer App anpassen und einzelne Inhalte verbergen. Seit Januar 2026 sehen die Regeln eine Honorarkürzung von einem Prozent und eine halbierte TI-Pauschale für Praxen vor, die die ePA nicht nutzen. Wie konsequent das durchgesetzt wird und in welchem Umfang, ist in der Fachpresse umstritten. Warning Die Quellen zu den ePA-Sanktionen widersprechen sich. Eine Darstellung nennt Kürzungen bis 2,5 Prozent bis hin zum Abrechnungsausschluss, eine andere hält Sanktionen nur bei fehlenden ePA-Modulen für zulässig. Praxen sollten vor jeder Quartalsabrechnung prüfen, ob ihr PVS die aktuelle ePA-Version unterstützt. Note Für Zahnarztpraxen: Zahnärzte nutzen die ePA ebenfalls. Einzelne KZVen verlangen je Praxis und Standort eine ausgefüllte TI-Eigenerklärung, damit keine Honorar- oder Pauschalenkürzungen drohen.