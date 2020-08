Content Marketing Strategie - Reichweite und Sichtbarkeit

Über die grundlegende Ausrichtung von Content Marketing herrscht Einigkeit. Trotzdem gibt es keine einheitliche Definition des Begriffs "Content Marketing". Je nach Perspektive, wird der Ansatz unterschiedlich bewertet. So werden SEO-Spezialisten die Funktion vor allem als eine gute Möglichkeit bewerten das Ranking in den Suchmaschinen zu verbessern. PR-Leute würden den Fokus mehr auf Kommunikation und Beziehungsaufbau zur Öffentlichkeit legen. Eine Content Marketing Agentur, die sich auf Branded Content spezialisiert haben, wird das durch den Content vermittelte Image einer Marke betonen.

Bist Du auch schon über den Begriff Content Marketing gestolpert? Gefühlt ist der Begriff ein Buzzwort, das in aller Munde ist. Content Marketing ist aber mehr als kompliziertes Marketing-Sprech: Es ist eine Möglichkeit Kunden zu erreichen, die sich durch klassische Werbemassnahmen schon lange nicht mehr begeistern lassen. Content Marketing gab es aber auch schon früher. Auch in der vordigitalen Welt des Marketings waren gute Inhalte wichtig. Durch die Digitalisierung ergeben sich aber ganz neue Einsatzmöglichkeiten.

Für Werbetreibenden wird es zunehmend schwierig ihre Werbebotschaft bei der Zielgruppe zu platzieren. Das Nutzerverhalten der Kunden hat sich in den letzten Jahren massiv verändert. Früher war der Vertrieb von Anfang an mit im Boot. Ein potentieller Kunde kam aktiv auf das Unternehmen zu und forderte Informationen an. Ein guter Vertriebler konnte daher den Vertriebsprozess gut steuern. Eine aussagekräftige Präsentation, eine Broschüre oder Produktblätter, und der Kunde kaufte. Das hat sich geändert: Die ersten 57 Prozent des Entscheidungsfindungsprozesses werden von Google gesteuert. Selbst im B2B-Bereich befragen die Verantwortlichen zuerst Google, bevor sie sich an ein Unternehmen wenden. Studien haben herausgefunden, dass 57 % des Kaufentscheidungsprozesses schon abgeschlossen sind, bevor ein Vertriebler kontaktiert wird.

Das führt dazu, dass Unternehmen im Vertrieb umdenken müssen. Klassisches Outbound-Marketing, sich dem potentiellen Kunden mit Flyern, Fernseh-, Radiowerbung oder Plakaten aufdrängen und sich damit in den Weg zu stellen, funktioniert immer schlechter. Der Nutzer fühlt sich belästigt und schaltet einfach ab. Fachleute sprechen hier von Werbeblindheit. Der Verbraucher schaut einfach nicht mehr hin, da er sich mit Werbebotschaften überflutet fühlt. Genau hier setzt Inbound Marketing an: Inbound Marketing ist passiv, das bedeutet, dass Unternehmen von den Kunden gefunden werden (wollen) und sie ihre Marketingstrategien verschiedenartig danach ausrichten. Um Leads zu generieren, ist Inbound Marketing aufgrund der immer höheren Reichweite des Internets überwiegend webbasiert, kann allerdings auch offline stattfinden, wie etwa durch die Veröffentlichung von Sponsored Posts in Print-Magazinen.

Das Internet bietet meistens viele Informationen, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt. Checklisten, eBooks, Blogbeiträge, Bewertungen, Diskussionsforen sorgen dafür dass der Interessent manchmal besser informiert ist als der Vertriebler. Marketing hat also heute die Aufgabe dafür zu sorgen, dass die relevanten Informationen dem Interessenten schon im Entscheidungsfindungsprozess zur Verfügung gestellt werden. Content Marketing ist dafür sehr gut geeignet.