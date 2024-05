OpenCycle - Gravel, MTB und jede Menge Spaß

Opencycle wurde 2014 von Gerard Vroomen und Andy Kessler gegründet. Das Unternehmen hat seitdem kontinuierlich an der Entwicklung hochwertiger Fahrradrahmen gearbeitet und sich in der Fahrradindustrie etabliert.

Diese Fahrräder von Opencycle sind Beispiele für ihre breite Palette an Produkten, die verschiedene Fahrstile und Einsatzbereiche abdecken. Sie zeichnen sich durch innovative Designs, hochwertige Materialien und eine herausragende Leistung aus.

Wo werden die Räder produziert?

Opencycle produziert seine Fahrradrahmen nicht selbst, sondern arbeitet mit ausgewählten Herstellern und Produktionsstätten zusammen. Die genauen Produktionsstandorte können je nach Modell und Auftragslage variieren. Opencycle wählt seine Partner sorgfältig aus, um sicherzustellen, dass die Rahmen nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt werden und die spezifischen Anforderungen und Designs von Opencycle erfüllen.

Typischerweise werden Fahrradrahmen in Ländern mit einer starken Fahrradindustrie und Expertise in der Herstellung von hochwertigen Rahmen produziert, wie beispielsweise in Taiwan oder China. Diese Regionen verfügen über eine gut etablierte Infrastruktur und Fachkräfte, die Fahrradrahmen mit hoher Präzision und Qualität herstellen können.

Opencycle legt großen Wert darauf, sicherzustellen, dass ihre Produktionspartner ethische und umweltfreundliche Praktiken einhalten und dass die Arbeitsbedingungen in den Produktionsstätten den internationalen Standards entsprechen. Dies ermöglicht es Opencycle, hochwertige Fahrradrahmen zu liefern, während gleichzeitig soziale und Umweltverantwortung gewährleistet wird.