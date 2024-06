ROTWILD R.X1000 Pro Pinion - mehr Fahrspaß ist kaum möglich Rotwilds All Mountain E-Bike Reihe

Es wurde entwickelt, um Fahrer dabei zu unterstützen, die Grenzen des Machbaren auf dem Mountainbike immer weiter auszuloten. Das Herzstück des R.X1000 Pro ist die innovative Motor-Getriebe-Einheit (MGU) von Pinion. Hier sind Motor und Getriebe in einem kompakten Gehäuse vereint, das tief am Tretlager positioniert ist. Dies senkt den Schwerpunkt des E-Bikes und verbessert so die Fahrdynamik. Der Motor liefert bis zu 85 Nm Drehmoment - mehr als genug Schub, um auch die steilsten Rampen problemlos zu bezwingen. Kombiniert wird die MGU mit einem leistungsstarken 960 Wh Akku. Damit lassen sich selbst die anspruchsvollsten Touren mit großen Höhenmetern bewältigen, ohne unterwegs nachgeladen werden zu müssen. Zudem ist das Antriebssystem besonders effizient, was die Reichweite zusätzlich erhöht. Die Motorsteuerung erfolgt über ein elektronisches Schaltwerk, das Gewicht im Hinterbau spart und eine sensible Abstimmung der Federung ermöglicht. Fahrer können zwischen verschiedenen Unterstützungsmodi wählen, um Reichweite, Leistung und Fahreigenschaften individuell anzupassen. Auch das Rahmendesign des R.X1000 Pro ist auf maximale Leistungsfähigkeit ausgelegt. Das "Open Bridge Triangle" Konzept schafft zusätzlichen Freiraum für das Hinterrad und optimiert so die Kinematik. Die kurze Kettenstrebe von 445 mm in Kombination mit der Mullet-Bereifung (29" vorne, 27,5" hinten) sorgt für hohe Agilität und Wendigkeit, gerade bei technischen Abfahrten.