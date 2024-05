Fahrrad Manufaktur Urwahn - Leichte E-BIKES durch 3D Druck Faszination Fahrrad

Die Geschichte von Urwahn reicht zurück bis in das Jahr 2011, als die Idee für die Fahrradmanufaktur geboren wurde. Hier sind einige Eckpunkte der Historie von Urwahn. Urwahn wurde von Sebastian Meinecke gegründet, einem Ingenieur mit einer Leidenschaft für Fahrräder und innovative Technologie. Die Marke wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, hochwertige Fahrräder mit einem Fokus auf Design und Technologie herzustellen.Durch die Entwicklung der 3D-Druck-Technologie gabes eine bedeutende Wendung in der Geschichte von Urwahn. Die Entscheidung, 3D-Drucktechnologie in den Fertigungsprozess ihrer Fahrradrahmen zu integrieren. Dies ermöglichte es ihnen, einzigartige Designs zu realisieren und die Individualisierungsmöglichkeiten für ihre Kunden zu erweitern.