Kosten, Einsatzgebiete, Vorteile & Zukunft SAP ERP: Alles, was du wissen musst Am 29. Januar 2025 veröffentlicht.

SAP ERP ist das Rückgrat vieler Unternehmen – aber was steckt wirklich dahinter? Wenn du dich fragst, welche Kosten auf dich zukommen, welche Module entscheidend sind und ob sich SAP ERP für dein Unternehmen lohnt, bist du hier genau richtig! Dieser Artikel bietet einen klaren, verständlichen Überblick über SAP ERP, zeigt Vorteile und Herausforderungen auf und beleuchtet, welche Zukunft das System hat. SAP wurde 1972 in Deutschland von fünf ehemaligen IBM-Mitarbeitern gegründet. Seitdem hat sich das Unternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter für Unternehmenssoftware entwickelt. Der Hauptsitz befindet sich in Walldorf, Deutschland. SAP ist eine Aktiengesellschaft (SAP SE) und wird an der Frankfurter Börse sowie an der New York Stock Exchange (NYSE) gehandelt.