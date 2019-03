Kabelmanagement: Neue flexible Lösungen für den Schaltschrank

KDS-Lösungen setzen statt unterschiedlicher Gehäusedurchbrüche nur eine Öffnung mit Standardabmessungen voraus (rechteckig für KDS-CLICK und KDS-FP, metrisch für KDS-KV), auf deren Außenseite der einteilige KDSClick- bzw. KDS-FP-Kunststoffrahmen aufgeschraubt bzw. die zweiteilige KDS-KV eingeschraubt wird. Die eingeschäumte Dichtung garantiert auf lackierten und rauen Oberflächen die Abdichtung mit IP 66. Die gewünschte Dimensionierung der Rahmenöffnungen erfolgt durch einfaches Einklicken von Inlays, die als Trennwände, T-Stücke oder in Kreuz- und Doppelkreuzform zur Verfügung stehen. Nachdem die konfektionierten oder unkonfektionierten Leiterenden durch die Rahmenöffnungen geschoben wurden, werden sie mit den passenden, seit-lich geschlitzten Dichtelementen ummantelt und diese vom Schaltschrankinne-ren fest in die Rahmenöffnungen gepresst. Durch ihre konische Verjüngung lassen sich die Dichtelemente ohne große Kraft fest in die Rahmenöffnungen/Inlays einpressen. Dabei dichten sie Zwischenräume zur Leitung zuverlässig nach IP66 ab und sorgen auf der äußeren Gehäuseseite für eine Zugentlastung. Da sich die Dichtelemente ebenso leicht wieder herausdrücken lassen, können jederzeit auch einzelne Neu- oder Nachverkabelungen durchgeführt werden, ohne den Rahmen demontieren zu müssen.

Bild 1: Die neue Flanschplatte KDS-FP zur einfachen werkzeuglosen Konfiguration von bis zu 30 Leiter- und Schlauch-Durchlässen.