Italien Urlaub 2019 | Le Marche in Mittelitalien

Kaum ein Deutscher kennt die Marken, und wer sie kennt schweigt bevorzugt darüber, schließlich will man sich ja sein Schatzkästchen erhalten. Allerdings waren sehr viele Touristen bereits in den Marken ohne es zu wissen, denn von Ancona, der Regionshauptstadt in den mittleren Marken, starten die Fähren Richtung Türkei und Griechenland. Wer sich Richtung Apulien bewegt durchfährt ebenso diese Region ohne es zu wissen.

Aber was ist denn hier so Besonderes, dass es lohnen würde seinen Urlaub in den Marken zu verbringen? Es lässt sich in einem Satz beantworten, der auch der Slogan der Region ist: ganz Italien in einer Region.

Gelegen zwischen den bekannten Nachbarn Emilia Romagna nördlich und Abruzzo südlich, Toskana und Lazio an den Eckpunkten, haben es die Marken geschafft, weitestgehend unbekannt zu bleiben und den Massentourismus anderen zu überlassen. Es gab einfach keinen Grund, so wie in den anderen Regionen, dass man sich auf Biegen und Brechen Touristen ins Land holte, um überhaupt zu überleben. Die Wirtschaft in den Marken gehörte und gehört noch immer zu den besten Italiens. Bedingt durch die Tatsache, dass 85 % aller italienischen Schuhe und eine ebenso hohe Prozentzahl an Hüten aus den Marken kommen, die das Modegeschehen weltweit beeinflussen, verhält es sich beim Fischfang ähnlich. San Benedetto del Tronto, Insidern bekannt als Palmenriviera, ist der größte Fischereihafen an der Adria und der zweitgrößte Italiens.

Wenn man sich nun die Landschaft der Marken ansieht, so bekommt man, vom Flugzeug aus betrachtet, den Eindruck, es handele sich um einen Fleckerlteppich. Auf 200 km vorwiedend Sandstrände, dann gleich hinter der flachen Küste geht die Landschaft in sanfte Hügel über, durchzogen von den Flussläufen des Tesino, Aso, Menocchia und vielen anderen, die alle in den Sibillinischen Bergen entspringen und im Meer münden. Und diese Bergwelt ist die grandiose Kulisse der südlichen Marken, die Monti Azzurri wie die Marchigiani sie liebevoll nennen, denn nur 65 km von der Meeresküste entfernt befindet sich der Gast im Hochgebirge. Mit mehr als 10 Gipfeln, die über 2000 m hoch sind und deren höchster Berg, der Monte Vettore, es immerhin auf 2476 m bringt, ist der Begriff Hochgebirge durchaus berechtigt.

Die kleinen Städtchen, die in den Marken schon als groß gelten, wenn sie 4000 Einwohner erreichen, haben sich alle ihr mittelalterliches Aussehen bewahrt, und ihr Ortskern ist original mittelalterlich geblieben. Nur eine einzige Stadt hat ihr historisches Zentrum eingebüßt, so dass nur noch ein Uhrturm erhalten blieb, San Benedetto del Tronto.

Nichts scheint hier der Hektik der heutigen Zeit unterworfen. Vielmehr ist es so, als ob man sich zurücklehnt und das tun kann, was für viele ein Fremdwort ist, die Seele einfach baumeln lassen. Enge Gässchen, durch die ein SUV Gottlob nicht passt, viele romantische Winkel, die Bougainvillea, deren Zweige auf die Strasse hängen, der Jasmin, der in den Sommermonaten seinen betörenden Duft ausströmt, der weite Blick über das Meer auf der einen Seite und über die Hügel auf der anderen Seite, der Vollmond über dem Meer, der alles silbern strahlen lässt in den Vollmondnächten und die Fischerboote bei Nacht, die nur an ihren Lichtern auszumachen sind. Es ist unmöglich die Atmosphäre zu beschreiben, denn man muss es einfach mit allen Sinnen erleben. Jedes Foto ist nur unvollkommen, mag es noch so gut gelungen sein, aber es bringt den Betrachter nicht alle die Facetten, die nur die Realität möglich macht.

Egal, was besonders hervorstechen mag, eines ist dem Besucher gewiss: jeder Meter bringt unglaubliche Panoramen. Viele Dichter sprachen von den Marken als das "Land der Harmonie" und in der Tat scheint man sich in einer Postkarte zu befinden. Es gibt keine Fabrikschlote, Industrieanlagen, die das Gesamtbild stören würden. Wenn man sich irgendwo in den Hügeln auf eine Bank setzt und den Blick über die Landschaft streifen lässt, so überkommt einen ein Gefühl der absoluten Ruhe und Gelassenheit. Es ist fast so, als ob man die Stille hören könnte, die nur durch Vogelgezwitscher oder dem Summen der Bienen unterbrochen wird. Die vielen Schmetterling tanzen von einer Blume zur anderen, die Eidechsen sonnen sich auf den Steinen, in der Luft ziehen Falken ihre Kreise. Ich weiß, es klingt sehr pathetisch, dennoch sind es diese Eindrücke, die jedem Besucher im Gedächtnis bleiben und viele davon werden zu "Wiederholungstätern".

In den Frühsommermonaten werden die wunderbaren Panoramen nochmals verstärkt, denn dann erstrahlen die Marken nicht nur in den Frühlingsfarben, es kommen riesige Sonnenblumenfelder dazu. Alles leuchtet dann in einem strahlenden Gelb.

Setzt man den Weg fort bis in die Sibillinen, deren Kulisse von jedem Punkt in den Hügeln aus sichtbar ist, findet man kein Gebirge a' la Alpen mit schroffen Berghängen. Vielmehr sieht es so aus, als ob jemand grünen Samt über die Berge gebreitet hätte. Speziell in der Nachmittagssonne schimmern die Gipfel. Es gibt keine Schneise, die von Skifahrern genutzt werden kann und die das harmonische Aussehen zunichte macht.

Wer hier die Berge zum Skifahren nutzen will, muss seine Brettl selbst den Berg hinauf tragen, denn 1963 wurde der Nationalpark der Sibillinen gegründet und somit blieben die Sibillinen mit ihrer einmaligen Botanik von der Zerstörung durch Skifahrer verschont. Es gibt keine Skilifte innerhalb des Nationalparks und außerhalb des geschützten Gebietes bestenfalls 3 oder 4 Lifte, die aber jeden Skifahrer eher ein mitleidiges Lächeln entlocken können. Wer sich im Mai auf Wanderungen in den Sibillinen begibt wird belohnt von einer Natur, die wohl als einzig in Europa zu bezeichnen ist.