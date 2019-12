Unilever Nachrichten - 20 Jahre Rückblende

"Die Konzernlenker von Unilever stellen sich immer noch taub", sagt Martin Hofstetter, Landwirtschafts-Experte von Greenpeace. "Dabei ist seit dem Sommer bekannt, welche skandalösen Zustände in den Ställen herrschen. Dieser Umgang mit den Tieren ist verantwortungslos und gefährdet auch Mensch und Umwelt." Greenpeace fordert Unilever auf, kein Fleisch mehr aus Massentierhaltung zu beziehen und damit auch ein Zeichen zu setzen für andere Nahrungsmittelunternehmen.

Puten werden in Stallanlagen mit bis zu 20 000 Tieren im Schnelldurchgang auf über 20 Kilogramm gemästet. Viele Tiere erkranken durch die enge Haltung und sterben während der Mast. Als Folge der Turbomast entzünden sich Gelenke und Brustmuskulatur der Tiere. Wegen der schlechten Haltungsbedingungen werden den Tieren massiv Antibiotika verabreicht. Das Schweinefleisch für "Bifi" bezieht Unilever von dem dänischen Schlachtunternehmen Danish Crown. Das Unternehmen ist in der Lage, auf Gen-Soja im Schweinefutter zu verzichten: Für Fleischabnehmer aus Großbritannien wird diese Bedingung bereits erfüllt.

Das Fleischwerk des Unilever-Konzerns ist einer der größten Arbeitgeber im Raum Ansbach. Mit Flugblättern informieren die Greenpeace Aktivisten die Belegschaft des Werks darüber, dass sich der Protest nicht gegen sie persönlich richtet. "Wir wollen, dass Unilever Fleisch verarbeitet, dass von Tieren aus artgerechter Haltung stammt. Das kann auch die Belegschaft des Fleischwerkes unterstützen, denn nur qualitativ hochwertige Lebensmittel können langfristig am Markt bestehen. Wer auf Qualität der Lebensmittel achtet, muss sich auch für eine bessere Tierhaltung und Fütterung einsetzen."

Am 28-11-2001

Die Umweltschutzorganisation sprach von einem "Erfolg für die Verbraucher". Sie könnten im Supermarkt bald Putenprodukte kaufen, die nicht aus der miserablen Massentierhaltung stammen, sagt Greenpeace-Landwirtschaftsexperte Martin Hofstetter. Zugleich sei das "ein Durchbruch" für die Wende in der Landwirtschaft. Jetzt müssten auch die anderen Hersteller und Handelsketten wie Edeka, Rewe und Metro diesem Beispiel folgen, betonte Hofstetter. "Massentierhaltung ist ein Auslaufmodell", so Hofstetter optimistisch.

Erleichtert worden sei diese Entscheidung, nachdem die beiden größten Anbieter von Putenfleisch in Deutschland in der vergangenen Woche erklärten, die Vorschläge von Greenpeace anzunehmen. Die Firmen Nölke (Marke "Gutfried"/Nordrhein-Westfalen) und Heidemark (Niedersachsen) werden nach Angaben von Greenpeace vom nächsten Jahr an Puten aus tierfreundlicher extensiver Bodenhaltung anbieten. Sie hätten sich zusätzlich verpflichtet, kein genmanipuliertes Soja oder Leistungsförderer ins Futter zu mischen.

Die Welt-Seen-Vision ist ein maßgeblicher Aufruf zur nachhaltigen Nutzung von Seen und unterstreicht deren große Bedeutung für Menschen und Ökosysteme. Sieben Leitprinzipien werden aufgezeigt, die zur Identifizierung zentraler Probleme an Seen und zur Entwicklung praktischer Lösungen dienen sollen. Über 10.000 Regierungsvertreter, Wasserexperten, Repräsentanten von internationalen Organisationen und der Industrie diskutierten auf dem 3. WWF über die Weltwasserkrise und mögliche Lösungen. Das Forum mit mehr als 340 Veranstaltungen ist bisher die wichtigste internationale Wasserkonferenz.

Fünf Beispiele aus Südafrika, Asien, Europa und Nordamerika werden in der Broschüre beschrieben und zeigen die Erfahrungen von Partnerschaftsformationen, die sich auch in ihren lokalen Ausgangssituationen voneinander unterscheiden. In einfachen Schritten wird erklärt, wie man einen Partner findet und eine solche Partnerschaft aufbaut, wie man Budgets aufstellt und wie man die langfristige Zusammenarbeit auf organisatorischer Ebene umsetzt.

Die Naturschutzstiftung Global Nature Fund (GNF) präsentierte in der vergangene Woche das neu entwickelte Living Lakes Toolkit auf dem 3. Welt-Wasser-Form (3. WWF) in Japan. Dieser in Kooperation mit Unilever entwickelte Leitfaden soll interessierten Organisationen dabei helfen, neue Partnerschaften für den Umweltschutz aufzubauen. Das Living Lakes Toolkit wurde auf der Basis von Erfahrungen entwickelt, die während der letzten vier Jahre in gemeinschaftlichen Projekten, an denen Unilever, GNF und andere Partnerorganisationen beteiligt waren, gemacht wurden.

"Über den Verkauf von Fleisch, Milch und Eiern in Deutschland wird auch der massenhafte Anbau von Gen-Pflanzen in den USA und Argentinien finanziert", erklärt Christoph Then, Gentechnikexperte von Greenpeace. Gegen ihren Willen müssten die Verbraucher derartige Produkte bisher kaufen, da es hierfür keine Kennzeichnungspflicht gebe.

Jedes Jahr werden in Deutschland noch immer einige Millionen Tonnen Gen-Soja an Rinder, Schweine und Hühner verfüttert. Hier setzte eine neue Initiative von Greenpeace an: Gemeinsam mit Produzenten wie der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall, Böseler Goldschmaus, Fleming + Wendeln, tegut und Zimbo wolle die Umweltorganisation Futtermittel ohne Gen-Soja am Markt dauerhaft durchsetzen.

Große Firmen und Handelsketten würden Gentechnik mittlerweile auch im Tierfutter vermeiden. Besonders Bio-Produzenten schlössen GMOs in jeder Stufe der Erzeugung aus. Handelsunternehmen wie tegut, Globus, Karstadt und das Gutfleisch Programm von Edeka Nord sowie die meisten deutschen Geflügelmäster könnten Gen-Soja im Futter weitgehend ausschließen. Sogar Unilever habe aus der Marke "Du Darfst" das Gen-Soja bereits verbannt. Namhafte Wursthersteller wie Zimbo, DöllingHareico, Gebr. Abraham und Rügenwalder Mühle wollen laut Greenpeace folgen. Dagegen wolle Herta-Wurst auch in Zukunft Gen-Soja verfüttern lassen.

Die Entscheidung der Lebensmittelbranche sei für die Verbraucher derzeit besonders wichtig, so die Organisation. Denn der aktuelle Entwurf für ein Gentechnik-Gesetz, den die Bundesregierung am Montag vorgestellt hat, reiche nicht aus, um die Interessen der Verbraucher zu schützen. Greenpeace fordert, den Entwurf erheblich zu verbessern. Der Schutz der Landwirtschaft ohne Gentechnik müsse Vorrang haben vor den Interessen der Gen-Industrie.

Alle großen Handels-unternehmen und die meisten Lebensmittel-hersteller wollen ihre Produkte ohne Zutaten aus gentechnisch manipulierten Organismen (GMOs) herstellen. Das haben über 400 Firmen in Deutschland dem EinkaufsNetz, der Verbraucherorganisation von Greenpeace, versichert. Die Verbraucherschützer stellen am heutigen Mittwoch zu Beginn der Grünen Woche in Berlin den bisher umfassendsten Einkaufsratgeber zu Gentechnik in Lebensmitteln vor. Mit ihm sollen Verbraucher erkennen, welche Hersteller sie meiden sollten, wenn sie auf Gentechnik im Essen verzichten wollten. "Gen-Food hat auf dem Markt derzeit keine Chance", sagt Corinna Hölzel vom Greenpeace EinkaufsNetz.

Zum Start der Kennzeichnungspflicht für gentechnisch veränderte Lebensmittel am Sonntag haben Umwelt- und Verbraucherschützer am Freitag gegen Gentechnik protestiert. Die Verbraucherorganisation foodwatch protestierte vor der McDonald's-Filiale am Potsdamer Platz in Berlin mit einem Großplakat "Gemein! 1.000 Menüs im Angebot, aber keinen Hamburger ohne Gentechnik." In einem der größten deutschen EDEKA-Märkte informierten 15 "Gen-Detektive" von Greenpeace in Begleitung eines als Sherlock Holmes kostümierten Aktivisten über die neue Kennzeichnung von genmanipulierten Lebensmitteln. Beide Organisationen kritisierten ebenso wie der Bio-Anbau-Verband Naturland, dass die Kennzeichnungspflicht nicht für Milch, Fleisch und Eier von Tieren gilt, die mit gentechnisch veränderten Pflanzen gefüttert wurden. Händler sollen sich verpflichten, auf solche Produkte zu verzichten. Für Samstag und Sonntag sind bundesweit weitere Protestaktionen und Demonstrationen gegen Gentechnik angekündigt.

"80 Prozent aller gentechnisch veränderten Pflanzen werden an Tiere verfüttert", berichtet Matthias Wolfschmidt von foodwatch. McDonald's Deutschland verarbeite jedes Jahr 100.000 Kühe zu Hamburgern, an die insgesamt rund 15.000 Tonnen Soja verfüttert würden, rechnet foodwatch vor. Soja wird aus Ländern wie den USA, Argentinien oder Brasilien importiert. In den USA wachsen bereits auf etwa 81 Prozent der Sojaanbaufläche gentechnisch veränderte Sojapflanzen, in Brasilien auf 35 Prozent und in Argentinien gar auf 99 Prozent.

Doch bei den Endprodukten wie Milch, Eiern oder Hamburgern muss der Einsatz von Gentechnik-Futter nicht deklariert werden. "So werden Verbraucher zu Zwangsunterstützern der Gentechnik", kritisiert Wolfschmidt. Mit der Aktion will foodwatch McDonald's dazu bringen, Hamburger ohne Einsatz von gentechnisch verändertem Tierfutter anzubieten. Dabei stützt sich die Organisation auch auf eine Umfrage unter McDonald's-Kunden. Unter "www.burgerbewegung.de" ruft foodwatch dazu auf, von McDonald's Hamburger ohne Gentechnik zu verlangen.

Das Meinungsforschungsinstitut Ipsos ermittelte im Auftrag von foodwatch Anfang April in einer repräsentativen Umfrage bei 1133 Kunden von McDonald's, dass 52 Prozent den Einsatz von Gentechnik-Futter für "problematisch" halten. Lediglich 28 Prozent haben keine Probleme damit und 20 Prozent ist Genfutter "egal". Weil ab Sonntag der Einsatz von Gentechnik auch bei Futtermitteln gekennzeichnet werden muss, sieht foodwatch Produzenten in der Pflicht: "Um den Kunden echte Wahlfreiheit zu bieten, kann McDonald's ab sofort seinen Lieferanten vorschreiben, auf gentechnisch veränderte Sorten wie Soja oder Mais im Futter zu verzichten", erklärt Wolfschmidt. "Nur Futter ohne Gentechnik ergibt Burger ohne Gentechnik." Der Weltmarkt biete genügend Alternativen an, denn weltweit seien noch 95 Prozent aller Äcker gentechnikfrei. Die Umstellung auf gentechnikfreies Futter würde einen Hamburger nicht einmal einen Cent teurer machen, hat foodwatch berechnet.

Unternehmen wie Müllermilch, Herta Fleischwaren oder Deutsches Frühstücksei ignorierten den Verbraucherwunsch nach gentechnikfreier Nahrung, sagte Stephanie Töwe, Gentechnik-Expertin von Greenpeace. "Diesen Firmen ist es egal, ob Kuh, Schwein oder Huhn mit Gen-Pflanzen voll gepumpt werden." Sie können sich auf der Lücke in der Kennzeichnungsverordnung ausruhen", kritisiert Töwe.

Handelsketten wie EDEKA und tegut gingen dagegen mit gutem Beispiel voran. Sie würden nicht nur Gen-Zutaten in ihren eigenen Fleisch- und Wurstmarken vermeiden, sondern hätten Gen-Pflanzen zudem aus den Futtermitteln dafür verbannt. Auch Firmen wie Wiesenhof oder Unilever mit der Marke "Du darfst" zeigten, dass es ohne Gen-Soja im Tierfutter ginge.

Die neuen Kennzeichnungsvorschriften bringen aber auch Vorteile für die Verbraucher. Erstmals muss beispielsweise gentechnisch verändertes Sojaöl gekennzeichnet werden. Viele Lebensmittelunternehmen haben inzwischen Zutaten aus ihren Produkten genommen, die ab Sonntag kennzeichnungspflichtig sind. "Nur bei der Verfütterung von Gen-Pflanzen an Nutztiere bleiben die meisten Unternehmen untätig", kritisiert Greenpeace.

Der Deutsche Raiffeisenverband kündigte am Freitag an, auf den Einsatz von Gentechnik in Futtermitteln kann "auch in Zukunft nicht verzichtet werden".

Unter anderem gegen diese Ansicht wird am Wochenende demostriert. Am Samstag demonstriert das Bündnis "geNOfood" in Berlin (15 Uhr, Alexanderplatz, in Bernau, Bielefeld, Strausberg und Tharandt mit Aktionen vor und in Supermärkten. Für Sonntag ruft ein Bündnis von Kirchen, Gewerkschaften, Umwelt- Verbraucher-, Entwicklungshilfe- und Landfrauen- und Bauernverbänden zu einer bundesweiten Demonstration gegen Agro-Gentechnik in Stuttgart auf. Um 11 Uhr geht es vom Stuttgarter Marienplatz zum Schlossplatz.

Am 16-04-2004