Berufsunfähigkeitsversicherung: Sinnvoll für Arbeitnehmer - Vergleich ist wichtig

Als Bäcker arbeiten geht absolut nicht mehr, aber von Arbeitslosengeld1 kann man auch nicht so gut leben. Nach 18 Monaten käme dann Hartz4, was einem sozialen Abstieg gleichkommt. Der Vermittler bei der ARGE sagt ganz klar, dass man in diesem Alter dann höchstens noch irgendwo als Hilfsarbeiter bis zum Eintritt in die Altersrente arbeiten kann. Das soll es dann gewesen sein???

Die Absicherung durch eine Berufsunfähigkeitsversicherung

Wer zudem bereits beim Eintritt in das Berufsleben eine solche Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen hat, profitiert natürlich von den geringen Beiträgen und ist in jedem Fall perfekt abgesichert. War es bis vor einigen Jahren noch so, dass man im guten Alter zwischen 25 und 40 Jahren war und dann aus Krankheitsgründen seinen Beruf aufgeben musste, bekam das Geld aus der BU genau so lange, bis eine Umschulung erfolgreich abgeschlossen wurde. Schließlich hatte man ab diesem Zeitpunkt einen neuen Beruf. Ob man aber in diesem neuen Beruf überhaupt Arbeit findet, bleibt dahingestellt und ist nicht mehr maßgebend für den Erhalt des Geldes aus der BU. Heutzutage ist alles schwerer

Heutzutage ist diese Absicherung leider nur noch für ältere Arbeitnehmer möglich, denn der Gesetzgeber hat diese Möglichkeit der zusätzlichen Absicherung gekippt. Wer heute in das Berufsleben eintritt, kann als Absicherung nur noch eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung (EU) abschließen. Diese schließt zwar ebenfalls die Lücke zwischen dem bisherigen Verdienst und dem Erhalt der EU-Rente, doch der Nachteil für den Arbeitnehmer ist leider genau der, dass man nun erwerbsunfähig sein muss, um in den Genuss des zusätzlichen Geldes zu kommen. Dies wird einem Arbeitnehmer aber durch die Einschätzung der medizinischen Dienste immer schwerer gemacht. Wer nicht dagegen ankämpft, hat bereits im Vorfeld verloren.

Dennoch ist eine solche zusätzliche Absicherung eine gute Sache. Schließlich weiß man nicht, was mit der gesetzlichen Rente noch alles passiert! Mittlerweile muss diese BU-Rente oder auch die zusätzliche private EU-Rente noch zusätzlich versteuert werden.

Mehr Infos zu diesem Thema über unseren Amazon-Link Die Berufsunfähigkeitsversicherung Taschenbuch