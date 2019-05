ERP-System aus der Cloud

Das Enterprise Resource Planning ist schon seit geraumer Zeit die Königsdisziplin effektiver Prozesssteuerung. Mit den umfassenden Software-Lösungen können Verantwortliche beinahe jeden Ablauf innerhalb der Leistungskette eines Unternehmens kontrollieren, steuern und/oder automatisieren. Das ermöglicht einen spürbaren Schnelligkeits- und Effektivitätsbonus und macht Betriebe wettbewerbsfähig für das 21. Jahrhundert. Die Eintrittskarte für den Kampf um die Weltmärkte könnte man sagen.

Die Digitalisierung stellt Entwickler wie Anwender nun jedoch vor ganz neue Herausforderungen. Unternehmen haben gemerkt, dass die klassischen ERP-Systeme zwar mächtig sind, aber ihre Statik und die hohen Kosten nicht mehr zu 100% an die schnelllebigen Märkte angepasst werden können. Will heißen? Aufgrund des dynamischen Strukturwandels im Wirtschaftsgefüge sind die alten ERP-Modelle schlicht zu sperrig und zu teuer. Doch hier können die Anbieter entwarnen: Sie haben sich schon längst Gedanken gemacht und eine Software entwickelt, die das leisten kann, was die Zeit von ihnen verlangt. Das sogenannte Cloud-ERP beginnt seinen Siegeszug.