Internet Nachrichten Retrospektive

Um die Pläne zu stoppen, sei es wichtig, dass alle Bürgerinnen und Bürger und Organisationen, die dieses Vorhaben ablehnen, mit allen wichtigen Informationen versorgt seien und sich gegenseitig über ihre Aktivitäten unterrichteten: "Die vielen kritischen Stimmen müssen ein Forum erhalten, das dem Informationsaustausch dient und auch einzelnen Bürgern die Möglichkeit gibt, ihre Meinung in die Diskussion einzubringen." Die Datenschützer möchten dazu eine Plattform für die Internetnutzer, Initiativen und Verbände anbieten. Diese Seite im Internetangebot des ULD soll den Stand der Gesetzgebung darstellen, Hintergrundinformationen bieten und eine breite Diskussion in Gang setzen.

Dazu wird der Gesetzentwurf in seinen relevanten Teilen dokumentiert. Die Kieler Behörde legt dar, welche früheren Initiativen es zur Vorratsspeicherung gegeben hat und wie der Entwurf im Kontext des internationalen und europäischen Rechts zu beurteilen ist. Stellungnahmen zu dem Entwurfstext werden laufend gesammelt und verlinkt. Den Bürgern werden Kontaktadressen in den Ministerien und im Bundestag an die Hand gegeben, damit sie den Verantwortlichen ihre Auffassung zur Vorratsspeicherung mitteilen können. Außerdem kann jeder per E-Mail seine Meinung äußern, die dann auf der neuen Internetseite veröffentlicht werden kann.

Am 13-06-2002

Die FSM kündigte jedoch an, bei einer Anhörung zum Jugendmedienschutz-Staatsvertrag am 18. Juni Vorschläge für einen effektiven Jugendschutz im Internet vorzutragen.

Die Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia (FSM), der über 400 Verlage, Rundfunk- und Internetunternehmen angehören, lehnt die Einführung einer Lizenzpflicht für die Selbstkontrolle in Online-Medien weiterhin kategorisch ab. Sollten die Bundesländer an derzeitigen Diskussionsvorschlägen für eine so genannte "regulierte Selbstregulierung" festhalten, so sehe sich die FSM gezwungen, im Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Jugendmedienschutz-Staatsvertrages alle Selbstkontrollaktivitäten einzustellen.

Es solle auch möglich sein, Lieder online zu kaufen bevor sie noch als CD erhältlich sind. Wesentlich für Konsumenten und somit auch Händler ist aber der Verzicht auf Kopierschutzmaßnahmen. Dem Kunden wird erlaubt über das gekaufte Produkt zu verfügen, es also in andere Formate zu transformieren und damit mobil zu machen.

Auch die Herausgabe der angeblichen Drohbriefe und Morddrohungen, die Mitarbeiter der Bezirksregierung erhalten haben wollen, wurde abgelehnt. "Es liegt die Vermutung nahe, dass es diese Briefe in der behaupteten Form nie gegeben hat, sondern nur als Begründung für die Bösartigkeit der Kritiker herhalten mussten", befürchtet Freude. So versuchte die Behörde lange, Kritiker in die rechtsextreme Ecke zu stellen.

Nun verweigert die Behörde die Herausgabe der Protokolle der Anhörung der Internet-Provider vom November letzten Jahres. ODEM.org vermutet, dass damit die Bezirksregierung die "peinliche Veranstaltung" unter den Tisch kehren und eine Blamage in der Öffentlichkeit verhindern will: "Uns liegt die Protokollzusammenfassung bereits aus einer anderen Quelle vor. Diese zeigt nicht nur, wie wenig Verständnis die Düsseldorfer Zensoren von der Materie haben, sondern auch eine erschreckende Beratungsresistenz."

Den nun ergangenen ablehnenden Bescheid kommentiert Freude relativ gelassen: "Ich kann ja verstehen, dass eine Behörde Dokumente nicht herausgeben will, die ihre eigene Unfähigkeit und Inkompetenz zeigen!" Trotzdem will er den Bescheid Widerspruch einlegen und die "Landesbeauftragte für das Recht auf Information" informieren: "Gesetze gelten nicht nur dann, wenn sie dem Herrn Regierungspräsidenten in den Kram passen."

An diesem gravierenden Startnachteil vieler Kinder im Bildungswettlauf wird sich leider so bald nichts ändern, denn die Schule kann derzeit nichts zur Chancengleichheit der Kinder beitragen: Nur 16 % der Kinder können in der Schule überhaupt einen Computer nutzen, und auch dies oft nur sehr sporadisch.

Dabei sind mit 39 % nun fast auch genauso viele Mädchen online wie Jungen (45 %). nBesorgnis erregend ist allerdings ein zunehmendes Bildungsgefälle beim Internetzugang der Kinder: Während nur 37 % der Kinder aus Haushalten mit formal niedrigerer Bildung (Volks-/Hauptschulabschluss) ins Internet gehen, sind es 52 % der Kinder aus Haushalten mit höherer Bildung (Abitur, Akademiker). Noch dramatischer erscheinen die Zahlen, wenn nur die Kinder berücksichtigt werden, die Zuhause und damit regel-mäßig surfen können: Hier liegt der Anteil der Online-Kids in den Familien mit höherem Bildungsniveau mit 49 % fast doppelt so hoch wie in den Familien mit niedrigerer Bildung (26 %).

Fast jedes zweite Kind in Deutschland ist online: 42 % der 6- bis 12-Jährigen in Deutschland surfen im Internet. Im Vorjahr waren es noch 28 %, was einen Anstieg um die Hälfte bedeutet. Allerdings vergrößert sich das soziale Gefälle immer mehr: Kinder, deren Eltern nur einen Volks- oder Hauptschulabschluss haben, können nur halb so oft zu Hause ins Netz wie Akademikerkinder. Dies ist das Ergebnis einer repräsentativen Trendstudie des Münchener Marktforschungsinstitutes iconkids & youth bei über 700 Kindern in ganz Deutschland.

Seit 1. August ist in Deutschland Tierschutz als Staatsziel im Grundgesetz verankert. Der Bundesverband der Tierversuchsgegner hat einen elf Punkte umfassenden Fragenkatalog entwickelt und an rund 1.000 Bundestagskandidaten geschickt. "Das auffälligste Ergebnis ist, dass sich ausnahmslos alle antwortenden Kandidaten für die Aufnahme des Tierschutzes in eine künftige europäische Verfassung aussprechen," so Pedro de la Fuente, Referent des Bundesverbandes und Aktionsleiter. Der Rücklauf aus den Parteien sei hingegen sehr unterschiedlich, so sei von der CSU bisher nicht eine einzige Antwort eingelangt.

Sechs Wochen vor der Bundestagswahl will die Plattform "Menschen für Tierrechte - Bundesverband der Tierversuchsgegner" das Thema "Tierschutz" in die Diskussion bringen: Mit einer Internet-Plattform wurden Politiker aus allen Bundeswahlkreisen und Landeslisten zu Bereichen des Tierschutzes befragt. Rund 150 Antworten und Auswertungen der einzelnen Wahl- und Parteiprogramme sind bereits veröffentlicht.

Die Studie rechnet damit, dass sich diese Dynamik ungebrochen fortsetzt. So gaben rund 19 Prozent der im Juli befragten Nicht-User (rund sechs Mio. Personen) an, das Internet im nächsten Halbjahr nutzen zu wollen. Die durchschnittliche Nutzungsdauer der deutschen User liegt bei 56 Minuten pro Tag. Fast 15 Mio. Personen und damit fast die Hälfte der Internet-Gemeinde hat bereits Erfahrungen mit E-Commerce gesammelt. Durchschnittlich kauften die Online-Shopper im vergangenen Jahr acht Mal über das Internet ein. Ganz oben auf der Einkaufsliste standen dabei Bücher, Reisen und CDs. Genutzt wird das Internet vorwiegend von zu Hause. Fast 80 Prozent surfen laut Studie üblicherweise innerhalb der eigenen vier Wände.

Fast die Hälfte der Deutschen ab 14 Jahren (49,6 Prozent) ist bereits online erreichbar: 31,8 Mio. Personen haben in den vergangenen zwölf Monaten das Internet genutzt. Mit dem Überschreiten der 50-Prozent-Marke bei der Internet-Durchdringung ist noch in diesem Herbst zu rechnen. Dies ist das Ergebnis einer heute, Montag dem 19.August, veröffentlichten Studie, die das Marktforschungsinstitut Forsa im Auftrag des Online-Vermarkters SevenOne Interactive durchgeführt hat. Allein in den vergangenen sechs Monaten hat es in Deutschland demnach einen Zuwachs von 3,15 Mio. neuen Usern gegeben.

Die Deutsche Telekom ist beim Verkauf ihres Kabelnetzes nicht vom Glück verfolgt. Nachdem ein lukrativer Deal mit dem US-Medienkonzern Liberty Media im Februar am Einspruch des Bundeskartellamtes gescheitert war, springen jetzt die verbliebenen Bieter ab. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) am Donnerstag, berichtet, könne die Deutsche Telekom überhaupt nur mehr mit zwei ernsthaften Angeboten rechnen. Im Sommer waren dagegen noch fünf Interessenten-Gruppen im Rennen gewesen. Die Frist für die Abgabe der Gebote läuft Ende dieser Woche ab. Auch mit dem erhofften Verkaufspreis ist es seit Anfang des Jahres rapid bergab gegangen.

Seit dem Sommer 2001 errichten sechs internationale Ölgesellschaften eine 500 Kilometer lange, politisch umstrittene Schwerölpipeline in Ecuador. Um die Diskussion weiter anzuschieben, haben eine kanadische Anthropologieprofessorin, ein britischer Fotograf und ein deutscher Journalist nach mehrwöchigen Recherchen in Ecuador ein Öldossier "Schmutziges Wasser, dreckiges Geld" sowie eine politische Diashow produziert.

Der Nationale Radverkehrsplan strebe an, das Fahrrad bis zum Jahr 2012 zu einem selbstverständlichen Bestandteil einer integrierten Verkehrspolitik zu machen und seinen Anteil am Verkehrsaufkommen deutlich zu steigern. "Nicht nur politische Akteure oder Fachzirkel, sondern alle Internet-Nutzer haben jetzt die Möglichkeit, sich aktiv in die Diskussionen um den Radverkehrsplan einzuschalten", betonte der Minister. Als Beispiele nannte er den Austausch über Einzelthemen wie die Fahrradnutzung im Alltagsverkehr, den Fahrradtourismus und die Optimierung des Rechtsrahmens für den Fahrradverkehr.

"Mit dem Nationalen Radverkehrsplan 'Fahrrad!' will die Bundesregierung einen breiten gesellschaftlichen Dialog über neue Wege zur Radverkehrsförderung initiieren", sagte Bundesminister Kurt Bodewig am Dienstag in Berlin. Anlass war die Freischaltung des Internet-Forums zum Thema "FahrRad". Dabei setze die Bundesregierung ihre Bestrebungen fort, die Bürgerinnen und Bürger aktiv bei der Gestaltung gesellschaftspolitischer Themen zu beteiligen. Laut Bodewig sei es Ziel, Empfehlungen zu geben und insgesamt einen Beitrag für ein fahrradfreundliches Klima in den Städten und Gemeinden zu leisten.

Das CERT Coordination Center warnt vor einem Trojaner im Source-Code im Message Transfer Agent (MTA) Sendmail. Sendmail ist einer der am häufigsten verwendeten MTAs im Internet. Der Trojaner erzeuge ein Backdoor, sobald das Programm aus dem Source-Code kompiliert wird. Nach den Informationen von CERT/CC soll ein Angreifer um den 28. September den Trojaner in den Source- Code von Sendmail eingefügt haben. Das Entwicklerteam von Sendmail wurde am 6. Oktober auf den Vorfall aufmerksam und legte den betroffen FTP-Server still.

Die Universität Gießen wird ab dem 19. November eine Plattform für nachwachsende Rohstoffe online stellen. Unter der Adresse http://www.nawarro-hessen.de wird das Portal zunächst Informationen über Rohstoffpflanzen liefern. Das Portal wird am Anfang in erster Linie Öl-, Faser-, Gewürz- und Arzneipflanzen beinhalten, soll aber laufend weiter ergänzt werden. Neben biologischen Merkmalen werden sowohl Verwendungsmöglichkeiten als auch Anbau der jeweiligen Pflanzen beschrieben. "Anstoß für die Errichtung des Portals gab das in der Bevölkerung vorliegende Informationsdefizit in Bezug auf alternative Nutzungsmöglichkeiten von Pflanzen und die gestiegene Bedeutung der nachwachsenden Rohstoffe auch als Alternativen zu Produkten aus Erdöl", so Rod Snowdon, wissenschaftlicher Assistent am Institut für Pflanzenbau der Universität von Gießen.

Unter Rubriken "Rohstoffe", "Verarbeitung", "Produkte" und "Forschung" finden sich allgemeine Berichte, die zum grundlegenden Verständnis der jeweiligen Themen beitragen. Eine ausführliche Linkliste verweist auf weiterführende Quellen zu nachwachsenden Rohstoffen sowie zu Verarbeitung, Produkten und Züchtungs- bzw. Forschungseinrichtungen.

"Die Plattform richtet sich an jeden, der an nachwachsenden Rohstoffen Interesse hat. Dazu gehören Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, Wirtschaft und Verwaltung sowie Verbände und Verbraucher. Daher ist das Portal auch für alle frei zugänglich", so Snowdon. Pflanzliche Erzeugnisse dienten nicht allein als Lebensmittel, sondern sie finden auch als Heil-, Gewürz- und Arzneimittel, als technische Rohstoffe sowie als chemische Grundstoffe Verwendung.

Am 15-11-2002