Irak Krieg | Gewalt als "letztes Mittel"

Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) sieht sich in seiner Irak-Politik bestätigt. Union und FDP bescheinigten Schröder am Dienstag jedoch, mit der Akzeptanz eines Krieges gegen den Irak als ultima ratio eine politische Kehrtwende vollzogen zu haben. Der Kanzler betonte, die EU-Erklärung sei ein "klassischer Kompromiss". Auch die deutsche Seite habe Zugeständnisse machen müssen.

Schröder sagte, im Bewusstsein der europäischen Völker habe sich die Überzeugung tief eingegraben, dass Gewalt nur das allerletzte Mittel sein dürfe. Dies hätten auch die Friedensdemonstrationen vom Wochenende gezeigt. Die Bundesregierung habe Gewalt als letztes Mittel allerings prinzipiell nie ausgeschlossen, so der Kanzler. Im Irak sehe die Regierung aber die Chance auf eine friedliche Lösung.

Dagegen erklärte der Außenexperte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Wolfgang Schäuble (CDU), die Regierung sei "umgefallen", wenn auch "in die richtige Richtung". Jetzt kehre sie mit dem EU-Kompromiss wieder auf jene UN-Linie zurück, die die CDU immer vertreten habe.

Hier Auszüge der Resolution:

(...) "Die Art und Weise, wie die Situation in Irak geregelt wird, wird bedeutsame Auswirkungen auf die Welt in den nächsten Jahrzehnten haben. Im Besonderen sind wir entschlossen, die von der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen ausgehende Bedrohung effektiv anzugehen.

Wir sind den Vereinten Nationen verpflichtet, die nach wie vor im Zentrum der Weltordnung stehen. Wir erkennen an, dass die vorrangige Verantwortung für die Handhabung der Entwaffnung Iraks beim Sicherheitsrat liegt. Wir verpflichten uns, ihn bei der Wahrnehmung seiner Verantwortung voll zu unterstützen.

Ziel der Union bleibt die tatsächliche und vollständige Abrüstung Iraks gemäß den einschlägigen Resolutionen des VN-Sicherheitsrates, insbesondere der Resolution 1441. Wir möchten dies friedlich erreichen. Es ist klar, dass die Bevölkerung Europas dies so wünscht.

Krieg ist nicht unvermeidlich. Gewalt sollte nur als letztes Mittel eingesetzt werden. Es ist Sache des irakischen Regimes, diese Krise zu beenden, indem es die Forderungen des Sicherheitsrates erfüllt.

Wir bekräftigen unsere volle Unterstützung für die laufenden

Kontrollen der VN-Inspektoren. Diese müssen über die Zeit und die Mittel verfügen, die sie nach Auffassung des VN-Sicherheitsrates benötigen. Die Inspektionen können jedoch nicht unbegrenzt fortgesetzt werden, wenn die volle Kooperation von irakischer Seite ausbleibt. (...)

Irak hat eine letzte Chance, diese Krise friedlich zu lösen. Das irakische Regime ist allein für die Folgen verantwortlich, wenn es weiterhin den Willen der internationalen Gemeinschaft missachtet und diese letzte Chance nicht wahrnimmt.

(...) Was diesen regionalen Kontext anbelangt, so bekräftigt die Europäische Union ihre feste Überzeugung, dass der Friedensprozess im Nahen Osten verstärkt und der israelisch-palästinensische Konflikt gelöst werden muss. (...)

Am 18-02-2003

"Ich denke, dass wir, die Friedensbewegung, zuallererst einen langen Atem, Geduld und Zuversicht in unsere eigene Stärke benötigen", so Claußen. "Aus der Erfahrung der letzten zwei Weltkriege und vieler anderer wissen wir: Krieg ist keine Lösung für die anstehenden Probleme. Der Krieg ist wie eine Wunde in der Seele des Menschen, und der Schmerz in ihr ruft nach immer grausameren Taten."

"Ich denke, dieser Satz macht die ganze Menschenverachtung der Kriegsplaner in den USA deutlich: Es geht hier nicht um Massenvernichtungswaffen, und es geht nicht um die schrecklichen Menschenrechtsverletzungen, die der irakische Herrscher Saddam Hussein zu verantworten hat. Das zeigen auch die Verlautbarungen über die Kriegsstrategie der Militärplaner. "Schock und Furcht" - nennen sie ihr Programm. Der US-Militärstratege Harlan Ullmann spricht von 400 Cruise-Missile-Bomben, die täglich über dem Irak abgeworfen werden sollen. Er schwärmt davon, dass es so sein wird wie in Hiroshima, nur dass es nicht Wochen und Monate, sondern nur wenige Minuten dauere." Die Hundertausende von Menschen, die sterben werden, die Millionen von Flüchtlingen erwähne er nicht.

"Irakische Ärzte machen dafür die 300 Tonnen Urangeschosse verantwortlich, die im Golfkrieg 1991 eingesetzt worden sind. Die Kinderleukämierate ist um 250 Prozent gegenüber 1991 angestiegen. In der Stadt Basra im Süden Landes, wo besonders viel Urangeschosse abgeworfen wurden, kommen drei Prozent der Kinder schwerst missgebildet auf die Welt. Es sind bizarre Missbildungen, die wir Mediziner normalerweise in unseren Lehrbüchern nicht finden. Sie erinnern an die Missbildungen, die wir nach Tschernobyl sahen", so Claußen.

"Unsere Aufgabe als Ärzte ist es, jede Bedrohung für Leben und Gesundheit abzuwenden", betont die Ärzte-Vereinigung IPPNW (Internationale Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges und in sozialer Verantwortung), die 1985 den Friedensnobelpreis erhalten hat. Die IPPNW-Vorsitzende Dr. Angelika Claußen berichtet über das Elend der Opfer des geplanten Krieges im Irak: "Ich bin im Januar dieses Jahres als Ärztin in den Irak gefahren, weil ich meine eigene Hilflosigkeit angesichts der laufenden Kriegsvorbereitungen nicht mehr ertragen konnte. Ich wollte mit eigenen Augen sehen, wie es den Menschen in diesem Land geht", schreibt Dr. Claußen.

Connection e.V. ruft daher die Bundesregierung auf, Soldaten und Soldatinnen der insbesondere in Deutschland stationierten Truppen der USA und Großbritanniens, die sich der Beteiligung am Krieg entziehen, nicht auszuliefern und sie zu schützen. Verweigerern und Deserteuren aus kriegführenden Ländern, wie z.B. auch aus dem Irak und der Türkei, müsse Asyl gewährt werden.

Schon seit Jahren gebe es großen Widerstand gegen die Politik des Regimes von Saddam Hussein, so Connection e.V. Mit der Drohung des Krieges sei die Zahl der Deserteure erneut rapide angestiegen. Ihnen drohten Verstümmelungen wie auch die Todesstrafe . Unter einem Krieg hätten gerade die GegnerInnen des Regimes am meisten zu leiden. Flüchtlinge aus dem Irak wie auch Deserteure gerieten unweigerlich zwischen die Fronten des Krieges. Angesichts fehlender Schutzgarantien könne da der Aufruf des US-Präsidenten an die irakischen Soldaten, "nicht zu kämpfen" und damit faktisch die Befehle zu verweigern oder zu desertieren, nur noch zynisch genannt werden.

In der Türkei hatten mehrere Verweigerer bereits im Januar diesen Jahres öffentlich ihre Ablehnung eines Golfkrieges deutlich gemacht: "Wir verweigern die Teilnahme an jedweder Vorbereitung für den Krieg, am Krieg selbst." Allein schon diese öffentliche Äußerung kann eine Strafverfolgung zur Folge haben. Viele Verweigerer mit türkischer Staatsbürgerschaft haben daher Zuflucht in Deutschland gesucht.

Von den in Deutschland stationierten SoldatInnen der US-Einheiten wandten sich bereits etwa ein Dutzend an Beratungsorganisationen in Deutschland, darunter der Initiator des Appells, Connection e.V.. Sie wenden sich mit ihrer Gewissensentscheidung gegen einen Krieg am Golf und suchen nach Möglichkeiten, aus der Armee entlassen zu werden. Einige von ihnen sahen bereits keine Möglichkeit mehr, ihre Entscheidung im Militär selbst durchzusetzen und verließen deshalb die Armee. Bei einer Rückkehr drohen ihnen hohe Haftstrafen.

"Wer gegen den Krieg ist, muss Verweigerern und Deserteuren aus kriegführenden Ländern Asyl gewähren". So heißt es in einem Appell an die Bundesregierung, der Ende der Woche in Tageszeitungen veröffentlicht werden soll. Deutschland solle US-amerkanische und britische Deserteure nicht ausliefern und auch Verweigerern und Deserteuren aus anderen am Krieg beteiligten Staaten wie dem Irak und der Türkei Schutz gewähren.

Besonders betroffen von der Nahrungsmittelknappheit wären die Kinder, so die Hilfsorganisation Care. Ein durchschnittliches irakisches Kind unter fünf Jahren leide 14 mal pro Jahr an akutem Durchfall - eine Erkrankung, die in Verbindung mit Unterernährung 70 Prozent der Kindersterblichkeit im Irak verursache. "Die irakischen Kinder sind unschuldige Opfer dieses Krieges. Sie brauchen unser Mitgefühl und unseren Beistand - oder der humanitäre Preis dieses Krieges wird immens sein", warnt Edith Wallmeier, Nothilfe-Koordinatorin von Care Deutschland.

Die Kommission arbeite diesbezüglich eng mit den UN-Hilfsorganisationen, sowie dem Roten Kreuz und einer Reihe erfahrener europäischer NGOs zusammen. "Wichtig ist es, dass der Handlungsspielraum der humanitären Maßnahmen nicht beeinträchtigt wird, indem die Aufgaben beispielsweise von Soldaten und Helfern vermischt werden.“, betont der EU-Kommissar. Rolle und Mandat der internationalen Organisationen müssten in der Krise unbedingt respektiert werden, damit sie ihre Aufgaben in vollem Umfang wahrnehmen könnten.

Die EU-Kommission kündigte derweil erste Mittel in der Höhe von 21 Millionen Euro an. "Noch ist natürlich nicht klar, in welchem Umfang in den nächsten Tagen und Wochen humanitäre Hilfe benötigt werden wird und wie diese Hilfe genau aussehen wird", erklärt EU-Kommissar Poul Nielson .

Die „noch viel größere Katastrophe“ käme daher, dass die Ausgangslage für die Betroffenen schlechter sei als 1991, sagte der Experte für kriegstraumatisierte Kinder. Der Irak habe sich seit dem letzten Krieg nicht wieder erholt. Im ersten Jahr nach dem Irak-Krieg seien mehr als 170.000 Kinder an Mangelernährung und Infektionskrankheiten in dem Land gestorben. „Das Elend für die Kinder begann erst richtig nach dem Krieg.“, so Ehrich.

Hilfsorganisationen befürchten eine humanitäre Katastrophe durch die Angriffe auf den Irak. Der Krieg drohe zu einem Inferno für die Zivilbevölkerung zu werden, so die Menschenrechtsorganisation Care. Besonders ein Zusammenbruch der ohnehin unzureichenden Trinkwasser-, Lebensmittel- und Gesundheitsversorgung durch Bombardements der Infrastruktur bedrohe das Leben der Bevölkerung. Schon durch frühere Kriege und zwölf Jahre Wirtschaftsembargo seien die Bewohner extrem geschwächt und schutzlos. Da Millionen irakischer Kinder bereits jetzt krank und unterernährt seien, bestünde ein sehr hohes Risiko für den Ausbruch von Epidemien wie Cholera, Ruhr oder Typhus. Die Deutsche Welthungerhilfe hat an der jordanisch-irakischen Grenze bereits damit begonnen, die ersten Flüchtlinge mit Essens-Tagesrationen zu versorgen. Morgen würden zusätzlich zu den dort bereits 1.000 vorhandenen Tagesrationen weitere 4.000 Rationen an die Grenze gebracht, so die Organisation. Außerdem würde sie spezielle Nahrung für Kleinkinder verteilen, da es viele Kleinkinder unter den bisher eingetroffenen Flüchtlingen gebe. Auch nach Ansicht des Chefs der Kinderklinik an der Medizinischen Hochschule Hannover, Jochen Ehrich, werde der Krieg verheerende Folgen - nicht nur physischer Art - für die irakischen Kinder haben. Der Waffengang werde noch mehr Todesopfer fordern als der Irak-Krieg vor zwölf Jahren, sagte Ehrich.

Nicht nur die Bevölkerung des Irak wird unter dem Krieg leiden. Die Gefahr, dass die Kriegskosten Hilfsleistungen für arme Länder stark beschneiden, ist groß. Zwölf Milliarden Dollar im Monat wird den Vereinigten Staaten der Bombenkrieg gegen den Irak kosten, schätzt der Guardian. Den 180sten Teil davon, etwa 65 Millionen Dollar, wollen die USA für die Versorgung der Bevölkerung mit dem Notwendigsten an Essen, Wasser, Unterkunft, Hygiene und Medizin ausgeben. Das "Öl für Essen"- Hilfsprogramm für den Irak wird vorerst eingestellt, gab der UN-Generalsekretär Kofi Annan am Montag vergangenerWoche bekannt. Die Zukunft für Millionen Menschen sieht düster aus. Der Krieg zieht Geld von notwendigen Projekten für die Bekämpfung des Hungers nicht nur im Irak ab, weite Teile Afrikas sind davon betroffen und Afghanistan, was umso trauriger ist, weil gerade im letzten kriegerischen Konflikt des Westens großmütige Versprechen gemacht wurden, die offensichtlich so schnell in Vergessenheit geraten wie alte Zeitungen.

"Der Konflikt wird nicht das Ende bedeuten", versprach Tony Blair auf einer Parteiversammlung. Gemeint war aber weder der Irakkonflikt noch Blairs politische Karriere - die Rede wurde im Oktober 2001 gehalten - , sondern die Verpflichtung gegenüber dem afghanischen Volk: Drei Monate später, so der Guardian, schätzte die UN die nötige Summe für den Wiederaufbau Afghanistans auf 10 Milliarden Dollar. Die USA, die bis dahin 4,5 Milliarden Dollar für die Bombardierung des Landes ausgegeben hatten, boten 300 Millionen Hilfszuweisungen für das erste Jahr an. Und weigerte sich, irgendein Versprechen für die folgenden Jahre abzugeben. In diesem Jahr "vergaß" George W. Bush ein Hilfs-Budget für Afghanistan aufzustellen. Der Kongress zwang ihn schließlich dazu, weitere 300 Millionen bereitzustellen.

Mehr als 60 Prozent der irakischen Bevölkerung sind laut "World Food Programms" vollkommen von der Hilfe durch das "oil for food"- Programm abhängig. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen könnten eine Million Kinder an Unterernährung sterben. Die UN hat nach eigenen Angaben nicht die nötigen Kapazitäten und Mittel, um die im Kriegsfall drohende humanitäre Katastrophe abzuwenden. Man ist auf die Unterstützung der USA und ihrer Verbündeten angewiesen. Nur wenige glauben, dass die nötigen Überlebensmittel an die Zivilbevölkerung auch dann noch in genügender Menge ausgegeben werden, sobald das Medieninteresse am Irakkrieg schwindet.

Die Bilanzen sprechen gegen eine optimistischere Sichtweise. 70 Prozent der Bevölkerung in Eritrea werden von der UN als vom Hungertod gefährdet klassifiziert. Von den 163 Millionen Dollar, die sich die UN zur Linderung der katastrophalen Lage von den reichen Ländern erbeten hatte, wurden gerade mal ganze 2,5 Prozent - 4 Millionen - überwiesen. Kein Einzelfall: Burundi, das drittärmste Land der Welt, bekam 3 Prozent der erhofften Unterstützung; Liberia 1,2 Prozent; das vom Lassa-Fieber heimgesuchte Sierra Leone 1 Prozent und Guinea, das eben 82.000 Flüchtlinge von der Elfenbeinküste aufgenommen hat 0,4 Prozent. Das meiste Geld für diese Länder, die im Schatten der globalen Aufmerksamkeit liegen, stammt übrigens von Staaten mit relativ kleiner Wirtschaft wie Norwegen, Schweden, Kanada und Irland.

Afghanistan dürfte irgendwo in der Mitte der Liste stehen. Die Hilfszuwendungen betragen immerhin 8,4 Prozent der benötigten Summe. Weil das Land bankrott ist, flog Präsident Karzai Anfang März nach Washington in der Hoffnung, dass George Bush noch ein paar Dollars mehr für den Aufbau des Landes übrig hat - immerhin, so der Guardian, lassen sich die Amerikaner die Jagd auf Al-Qaida jeden Monat das Doppelte des jährlichen afghanischen Budgets kosten. Karzai bekam 50 Millionen. Davon soll er gemäß der US-Auflage 35 Millionen Dollar in den Bau eines 5-Sterne Hotels in Kabul investieren.

Am 24-03-2003