Google Pixel: Designed by Google

Mit Pixel will Google die Konkurrenz hinter sich lassen und Interessenten von der Qualität überzeugen. Damit ist allerdings nicht eine Kamera mit einer besonders hohen Auflösung gemeint, so nennt sich die neue Smartphone-Reihe des erfolgreichen Unternehmens. Sie besteht aktuell aus zwei Modellen, die technisch nahezu identisch sind. Einen Nexus-Nachfolger wird es übrigens nicht mehr geben, die Serie wurde begraben und muss sich den neuen Pixel-Geräten geschlagen geben. Doch was genau macht die beiden Smartphones so besonders? Ist es der wieder mal niedrige Preis oder gar die neueste Android-Version 7.1? Nein, Google führt mit den Modellen exklusive Features ein, die nur auf dem Pixel und dem Pixel XL zu finden sein werden. Diese sind in der Software integriert und sollen die Kaufentscheidung positiv beeinflussen.

Zunächst das Design Das Gehäuse besteht vorne aus Corning Gorilla Glas 4, hinten teilen sich Aluminium und Glas den Platz. Etwa 1/3 davon besteht aus Glas, dort sind auch die Kamera, der Blitz und der Fingerabdrucksensor untergebracht. Der Teil aus Aluminium hält das Google-Logo bereit, die bereits bekannten Antennenstreifen runden das Design ab. Der Look wird sicherlich nicht alle Geschmäcker treffen, doch dafür gibt es bei der Verarbeitung nichts auszusetzen. Die Materialien sind hochwertig und es knarzt oder wackelt an keiner Stelle. Auffällig sind die relativ dicken Ränder ober- und unterhalb des Touchscreens, hier sind andere Hersteller (wie zum Beispiel Samsung beim Galaxy S7 Edge) schon weiter. Alles in einem ist es keine Revolution, die beiden Handys kommen in einem modernen und toll verarbeiteten Äußeren daher.

Der besondere Reiz der Pixel-Handys Damit das Pixel und Pixel XL aus der Masse hervorstechen, hat sich Google für exklusive Software-Features entschieden. Zwar werden auch die Nexus-Modelle mit dem neuen Android 7.1 versehen, doch viele Funktionen wird es nicht geben. Irgendwie verständlich, denn so hat der Suchmaschinen-Riese Anreize geschaffen, um die Verkaufszahlen seiner neuen Smartphone-Reihe zu erhöhen. Zu diesen exklusiven Inhalten gehört unter anderem der Pixel-Launcher, der auf einen Button für „alle installierten Apps“ verzichtet. Stattdessen ist ein Wisch von unten nach oben erforderlich, wobei ein kleiner Pfeil die Richtung vorgibt. Weiterhin erhält man als Pixel-Nutzer unbegrenzten Speicher für die Google Photos Cloud, was bei 32 GB interner Kapazität definitiv kein Fehler ist. Die volle Auflösung der Bilder bleibt erhalten. Das wohl größte Feature ist der Google Assistent. Dieser wird mit einem langen Druck auf den virtuellen Home-Button aufgerufen und hat sich im Vergleich zum Vorgänger auch optisch weiterentwickelt. Das gilt übrigens für alle On-Screen-Tasten. Mit dem Sprachassistenten kann man sich beispielsweise über das bevorstehende Theaterprogramm informieren oder ein Ticket buchen. Der Siri-Konkurrent wird erfreulicherweise auch in der deutschen Sprache zur Verfügung stehen. Sollte es Probleme mit dem Pixel und Pixel XL geben, dann kann ganz einfach der integrierte Support in den Einstellungen in Anspruch genommen werden. Auch das ist eine Exklusivität von Google, die es so nur für die neue Handy-Reihe geben wird. Andere Inhalte haben mehr mit der Hardware zu tun, so ist die Kamera mit „einzigartigen“ Punkten ausgestattet. Anpassungen am Design gab es ebenfalls.

Bleibt es exklusiv? Fakt ist, dass es zum Start der Pixel-Smartphones auf jeden Fall exklusiv bleibt. Wie es in einigen Monaten aussieht, weiß aktuell nur Google. Man darf nämlich nicht vergessen, dass es sich beim Google Assistant um den Nachfolger von Google Now handelt. Es ist also zumindest denkbar, dass manche Features auch für die Nexus-Reihe kommen werden. Offiziell schweigt sich das Unternehmen darüber aus.