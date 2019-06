Webdesign Lübeck - es muss nicht immer Lübecker Marzipan sein

Lübeck ist einzigartig. Die Hansestadt wird nicht ohne Grund die Hansekönigin genannt. Die ehrwürdigen Sandsteinbauten und besonders die liebenswerte Altstadt mit ihren originellen Ladengeschäften laden zum Bummeln und Staunen ein. Wer einen Kurzurlaub in Lübeck verbringt, nimmt eine Menge schöner Erlebnisse und Erinnerungen mit nach Hause. Es scheint, als stünde jede Straße und jeder Altbau exakt am richtigen Platz um die Menschen zu verzaubern. So sollte auch Ihre Webseite auf Ihre Besucher und potentiellen Kunden wirken. Sie soll einzigartig und unverwechselbar Ihr Unternehmen präsentieren, auf den ersten Blick die wichtigen Informationen preisgeben und die Nutzer ohne Umwege zu Interessenten und Kunden verwandeln. Wenn Lübeck und Ihre Webseite diese Eigenschaften gemein haben, dann war eine professionelle Webdesign-Agentur für Lübeck am Werk.

Gutes Design schmeichelt den Sinnen und erweckt die Neugier. So wie das Holstentor, die Schiffergesellschaft und die berühmte Altstadt. Sie können vielleicht nicht genau definieren was schön an Lübeck ist, aber der positive Eindruck bleibt bei allen Besuchern hängen. Genau diesen positiven Eindruck soll auch Ihre Firmenwebseite vermitteln. Ein herzliches Willkommen begrüßt die Besucher am Holstentor und auf Ihrer Startseite. Interessante Geschichten in der Schiffergesellschaft entspricht dem guten Storytelling auf Ihren Produktseiten und in Ihrer Firmenhistorie. Das rege Kaufinteresse in den schönen Läden der Lübecker Altstadt möchten Sie auf Ihr Anfrageformular und den Warenkorb übertragen. Diese Gemeinsamkeiten lässt eine neue Webdesign-Agentur für Lübeck enstehen. Interessenten zu Kunden machen und Kunden zu Fans, so lautet die Devise. Durch eine gute Gestaltung, klare Inhaltsstrukturen und kleine Details wird Ihre Webseite zum positiven Erlebnis.

Die geschickte Platzierung von Handlungsaufforderungen, neudeutsch Call-to-Action, bringt Ihnen neue Kunden. Für einen professionellen Partner kleiner und mittelständischer Unternehmen gehören die Optimierung von Inhalten und aktuelle Verkaufstechniken wie Storytelling zum Standardrepertoire. Zugegeben, an Lübecks Auftritt lässt sich nicht viel optimieren, aber irgendwo müssen ja auch Unterschiede sein. Ein großer Unterschied besteht in der professionellen Umsetzung einer Firmenwebseite. Webdesign-Agenturen, die sich voll auf das Online-Business konzentrieren, haben hier die Nase vorn. Denn hinter grafischer Gestaltung ist auch viel Technik zu beherrschen.

Responsive Webdesign zum Beispiel sorgt dafür, dass Ihre Webseite für alle Browser und mobilen Endgeräte passt. Als professionelle Basisplattform wird auch in Lübeck am liebsten das Content Management System WordPress verwendet. Ist die beliebteste Websoftware der Welt richtig eingerichtet, verwalten Sie Ihre Webseite ohne tiefere Fachkenntnis einfach selbst. Mit kostenfreien WordPress-Plugins sind Kontaktformulare und Routenplaner kein Hexenwerk. Hexen waren wie man weiß in Lübeck eher ungern gesehen, zumindest zu Heinrich Remmers Zeiten. Wenn auf Ihrer Webseite alles am richtigen Platz ist, fehlen nur noch die Besucher. Die hatte Lübeck zwar schon immer, aber der Erfolg durch den Tourismus kam auch nicht von alleine. Im Web für mehr Publikumsverkehr zu sorgen, nennen die Internet-Profis kurz und knackig SEO. Aber das erklären wir Ihnen mit einer anderen Geschichte.

SO sehen dann auch bald Ihre Ergebnisse aus: Kommen Sie in den Google-Lift und fliegen mit uns auf Seite 1 bei Google!