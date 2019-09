Berlin Tag und Nacht - Link und Rechts und voll daneben

Die Programmteile "Literaturen der Welt", "Kaleidoskop" und "Internationale Kinder- und Jugendliteraturen" wurden von Jurys mit Mitgliedern aus allen Kontinenten zusammengestellt. So habe das Publikum die Möglichkeit, einen Eindruck von der "Polyphonie der Weltliteratur" zu gewinnen, sagte Schreiber. Die Autoren könnten Kontakte zu Kollegen anderer Sprache und Herkunft knüpfen.

Der Präsident des Internationalen PEN, Homero Aridjis, sagte zum Festivalauftakt, es sei eine "großartige Idee", zu Beginn des 21. Jahrhunderts ein literarisches Forum einzuberufen, in dem die "Freude der Sprache" einen Ort haben werde. Zugleich kritisierte der mexikanische Autor den aktuellen Buchmarkt. Dieser globalisiere die "Literatur light", "die schrottreife Abfall-Literatur, und verdrängt und vertreibt die Bücher echter Qualität", sagte Aridjis. Deshalb sei es dringend erforderlich, dass unabhängige Schriftsteller ihre Stimme erheben, um die Sprache vor der Globalisierung der Kultur zu schützen, "denn Sprache ist die geistige Heimat des Menschen". Aridjis fügte hinzu, Poesie werde stets ein geistiges Abenteuer und ein Begegnungspunkt der Menschen sein, "jenseits der Sprachen und Epochen".

Den anschließenden Eröffnungsvortrag zum Thema "Wettervorhersage für Utopia und Umgebung" hielt der amerikanische Autor und Pulitzer-Preisträger Charles Simic.

Festivalorte sind neben den Sophiensälen in Berlin-Mitte auch Theater und Kinos, Literaturhäuser, Bibliotheken, das Kulturkaufhaus Dussmann, Goethe-Institut, Botschaften, Kultureinrichtungen, Banken, Hotels, Cafés und Restaurants. Im Mittelpunkt stehen Poesie- und Prosalesungen. Dabei werden Übersetzer den Zuhörern den Zugang zu den fremdsprachigen Literaturen erleichtern. Mit dabei sind unter anderen Tahar Ben Jelloun, Lars Gustafsson, Klaus Kordon, Günter Kunert und Antonio Tabucchi. Zum Filmprogramm werden Autoren erwartet, die über ihre verfilmten Werke sprechen, so Antonio Skarmeta ("Der Postmann") und Ulrich Plenzdorf ("Die Legende von Paul und Paula"). Am Abschlusstag (24. Juni) gibt es ab 11.00 Uhr ein großes Abschlussfest im Berliner Ensemble.

Tausende von Plakaten, auf denen 33 unterschiedliche Gedichte abgedruckt sind, stimmen Berlin seit Tagen auf das Festival ein. Begleitend ist ein Katalog (Verlag Vorwerk8, 59,80 Mark) erschienen, der rund 80 der teilnehmenden Autoren aus 50 Ländern vorstellt. Am Freitag wird zudem eine Berliner Anthologie herauskommen. Für diesen Sammelband unter dem Titel "Die Welt über dem Wasserspiegel" haben 33 Autoren aus Europa, den USA, Australien und Neuseeland, aus Japan, China, Lateinamerika und Afrika je drei Gedichte ausgesucht, die einen Blick auf Berlin richten. Diese Auswahl (Alexander Verlag, 29,90 Mark) hat Joachim Sartorius, Leiter der Berliner Festspiele und selbst Lyriker, mit einem Geleitwort versehen.

Karten kosten für Literaturen der Welt (pro Abend) 18, ermäßigt 12 Mark, für Kinder- und Jugendliteratur je Veranstaltung 5 Mark, Schulkassen zahlen 80 Mark, für Kinder bis sechs Jahre ist der Eintritt frei. Tickets sind in den Sophiensälen und in den jeweiligen Institutionen erhältlich.

Am 14-06-2001

Die Love Parade findet nun statt - und das ist gut so, auch das freut natürlich. Aber der bislang so unerschütterbare Fels in der Brandung, das Unantastbare der Love Parade ist gebrochen - der Weg zu einem zukünftig vernünftigen Umgang mit der Veranstaltung ist frei. Berlin tritt den Rückweg zur Vernunft an und denkt nach über den Status der Parade. Andere Trassen sind im Gespräch, Ausweichrouten innerhalb oder außerhalb des Tiergartens. Und: Zum ersten Mal diskutieren dabei auch ernsthaft die Macher von Planetcom mit. Ein Verdienst und Erfolg der Naturschützer.

Doch genau das ist der Punkt: Im Gegensatz zu anderen Veranstaltungen hatten die Planetcom-Macher es jahrelang nicht nötig, die Kosten der Veranstaltung zu tragen, während sie die Knete einstrichen und so schamlos den armen barmherzigen Samariter vorrechneten, daß es jedem Taschenrechner die Schamesröte ins Display trieb. Jahrelang hielten sie es in keinster Weise für nötig, auf die berechtigten Belange der Umweltschützer auch nur ansatzweise einzugehen. Jahrelang haben die Planetcom-Macher arrogant vor sich hingewurschtelt, als ob sie die Kings von Berlin wären. Und der immer wieder dahergebetete Status einer politischen Friede-Freude-Eierkuchen-Demonstration erschien jedem Grundschüler so plump haltlos, daß wohl noch nicht mal die geblendete Berliner Politik, sondern nur Dr. Motte höchstselbst daran geglaubt haben könnte. Wenn überhaupt.

Wohl kaum, weil die Berliner die Loveparade partout nicht haben wollen - nein! Es wäre wohl schon sehr bedauerlich und ein großer Verlust, wenn die Love Parade in eine andere Stadt abwandern würde. Sie gehört nach Berlin und ist mittlerweile eine feste Berliner Angelegenheit. Eben so, wie der Karneval der Kulturen oder andere über Jahre hinweg etablierte Großveranstaltungen.

Ein Weilchen ist es schon her - doch die Freude dauert noch an: Nicht nur die Berliner Ökos, nein, überraschend viele "normale" Berliner freuten sich, daß die überheblichen, eingebildeten und rücksichtslosen Love-Parade-Macher von Planetecom endlich etwas auf die Schnauze bekommen haben. Ja! Das tat gut!

Nach der Ouvertüre geht das Publikum eine Runde um's Haus. Die Darsteller sprechen zu ihnen vom Schaubühnendach, tanzen auf einem Garagengebäude und dem Gehweg, singen unterm Ahornbaum von der Schaukel, imitieren Fitnessstudiobenutzer. Den Außenraum des Hauses auf spezielle Art zur Erfahrung zu machen, ist zweifellos eine gute Idee: Doch fehlt es den einzelnen Nummern noch an inhaltlicher Kohärenz, dem ganzen Abend an einem Spannungsbogen. Dadurch relativiert sich auch die Wirkung der starken Szenen, die die Produktion durchaus schon vorweisen kann: Etwa wenn die Schaubühne zum Schiff wird und ihre Fenster sich mit Wasser füllen (eine Videoprojektion) - oben ertönt dazu Gesang und Leitern werden in Richtung Himmel erklommen. Oder wenn die gesamte Mannschaft am Ende des Abends auf riskante Weise riesige Leitern emporklettern muss.

Einige der über 25 Darsteller haben Plastikbändchen am Arm wie Neugeborene eine Namensmarkierung: Sie bilden ein Grüppchen, üben Rückenstrecken, Gelenkedehnen, Armrecken, Fingerkraulen, Luftgreifen, Händedrehen: Das ergibt interessante Effekte, doch der Bezug zum Thema wird nicht recht klar. Die Körpersprache ist wesentlich abstrakter als in "Allee der Kosmonauten", "Zweiland" oder "S" - der geringer gewordene Wiedererkennungswert einzelner Szenen schlägt aber nicht unbedingt in einen ästhetischen Mehrwert um.

Der erste Eindruck des größtenteils am Boden platzierten Publikums: Der Lehniner Platz, an dem die Schaubühne zwischen Diskothek, Spielothek, Wohnstraßenödnis und einem in warmen Sommernächten besonders PS-stark befahrenen Ku'damm eine Art Insel der Hochkultur darstellt - trotz aller gegenteiliger Beteuerung des Sprechtheaterchefs Ostermeier -, dieser Lehniner Platz ist vor allem laut und chaotisch. Vielleicht spiegeln die ersten Szenen Sasha Waltz' Rechercheerfahrung wider: Es gibt zunächst Bilder einer unüberschaubaren Zusammenhangslosigkeit, eine Vielzahl einzelner Szenen, die scheinbar völlig zufällig nebeneinander stehen, unbegründete Ballungen von Menschen, zufälliges Auseinanderstreben.

Was es mit dem ominösen Titel "17-25/4" auf sich hat, ist schnell aufgeklärt: Die Zahlen bezeichnen die Fläche im Grundbuch, auf der sich die Berliner Schaubühne befindet. Als die jungen Theatermacher Thomas Ostermeier und Sasha Waltz vor anderthalb Jahren dieses Theater übernahmen, wurden sie nicht müde zu betonen, wie interessant sie den Lehniner Platz fänden - schließlich mussten sie sich damals von Berlin-Mitte verabschieden. Sasha Waltz wollte rund um die Schaubühne auch gleich auf produktive Recherche für ein neues Tanztheaterstück gehen - und nun am Freitagabend gab es die Voraufführung dessen, wozu sie ihre Erkundungen inspiriert haben: "17-25/4" (Dialoge 2001)".

Damit ist die seit der deutschen Wiedervereinigung geplante Zusammenführung der getrennten Sammlungen des Museums für Islamische Kunst in Berlin-Dahlem und auf der Museumsinsel abgeschlossen. Bereits im Mai 1998 war das Museum aus seinen Räumen in Dahlem ausgezogen. Im gleichen Jahr begann auf der Museumsinsel die Sanierung der Räume. Ein Teil der Sammlung war während der gesamten Sanierung zugänglich.

Kulturinteressierte können ab dem 12. Juli in Berlin-Mitte das Museum für Islamische Kunst besuchen. Rund 16 Monate nach der Eröffnung des ersten Ausstellungsabschnittes seien damit alle Schauräume des Museums wieder zu sehen, teilten die Staatlichen Museen zu Berlin am Mittwoch mit.

Im Zusammenhang mit dem Straßenfest auf dem Mariannenplatz in Berlin-Kreuzberg am 1. Mai hat die Staatsanwaltschaft mehrere Ermittlungsverfahren gegen noch unbekannte Polizisten eingeleitet. Den Beamten wird in mehreren Anzeigen unter anderem Freiheitsberaubung vorgeworfen, wie Justizsprecher Sascha Daue am Mittwoch mitteilte. Am Rande des Straßenfestes war es zu schweren Krawallen gekommen.

Ab Freitag stehen die Zeichen in Berlin für eine Woche auf Techno. Während der "Love Week" können sich Techno-Fans in zahlreichen Clubs der Stadt auf die Love Parade einstimmen. Am Samstag ab 16.00 Uhr verwandelt der "Carneval Erotica" den Kurfürstendamm in ein heißes Pflaster. Nach Veranstalterangaben wird es 16 Wagen geben, geplant sind Theaterstücke, Reden und Musik sowie eine Abschlusskundgebung gegen 22.00 Uhr. In den Clubs der Stadt können sich die Raver für das größte Techno-Ereignis des Jahres eintanzen.

Die ursprüngliche Wehrmachtsausstellung hatte das Thema anhand von drei ausgewählten Beispielen behandelt (Partisanenkrieg in Serbien , Besatzungszeit in Weißrussland, Die 6. Armee auf dem Weg nach Stalingrad) und war vor allem wegen des Umgangs mit Fotos als historischer Quelle stark umstritten. Rechtsextremisten waren wiederholt gegen die Ausstellung vorgegangen.

Die gänzlich überarbeitete Ausstellung "Verbrechen der Wehrmacht. Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941-1944" kommt nach Berlin. Vom 28. November 2001 bis 13. Januar 2002 wird die Schau in den Kunst-Werken (KW) gezeigt, wie das Hamburger Institut für Sozialforschung am Donnerstag mitteilte. Berlin ist die erste Station, an der die neue Wehrmachtsausstellung zu sehen sein wird.

Die Islamische Föderation darf ab heute in zwei Berliner Schulen Religionsunterricht erteilen. Das Verwaltungsgericht Berlin hatte am vergangenen Mittwoch einem entsprechenden Eilantrag des Dachverbandes islamischer Verbände und Gruppen stattgegeben. Die Richter hatten der Schulverwaltung das Recht abgesprochen, die inhaltliche Konzeption des Religionsunterrichts zu prüfen. Eine Grenze sei erst dort zu ziehen, wo zu befürchten sei, dass der Unterricht "von den grundlegenden staatlichen Bildungszielen" abweiche. Dafür gebe es bei der Islamischen Föderation "keine Anhaltspunkte", heißt es in dem Urteil.

Die Berliner Kultursenatorin Adrienne Goehler hat am Mittwoch in Berlin das Jüdische Museum an Kulturstaatsminister Prof. Dr. Julian Nida-Rümelin übergeben. An der Übergabe nahm der Direktor des Museums, Prof. Dr. Michael Blumenthal, teil. Das im Januar 1999 fertiggestellte, von Daniel Libeskind entworfene Museum war mit Datum 1. September von einer öffentlich-rechtlichen Stiftung des Landes Berlin in eine Bundesstiftung übergegangen. Am 9. September wird die Ausstellung im Jüdischen Museum feierlich eröffnet.

Der Kulturstaatsminister sagte: "Die wichtige Rolle jüdischer Kultur und jüdischen Glaubens für die Kulturentwicklung in Deutschland, aber auch die unwiederbringlichen Verluste aus den Zeiten der Verfolgung und des Völkermordes werden hier veranschaulicht." Es sei zu erwarten, dass das Museum große Aufmerksamkeit im In- und Ausland erfahren wird. Dies sei ein Signal für die Zukunft jüdischer Kultur in Deutschland sowie die besondere historische Verantwortung der Deutschen.

Der Gebäude des Jüdischen Museums konnte in den vergangenen zwei Jahren bereits besichtigt werden konnte. Es wird in Zukunft eine Dauerausstellung zum Thema jüdisches Leben in Deutschland beherbergen. Das unter der Leitung von Prof. Dr. Michael Blumenthal realisierte Konzept ist einmalig und unterstreicht die Vielfalt jüdischer Kultur und Traditionen in der deutschen Geschichte. Ein Informationszentrum,eine Bibliothek, Archive sowie Bildungs- und Forschungseinrichtungen runden das wissenschaftliche Profil des Museums ab. Gleichzeitig haben die Wissenschaft wie auch Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich umfassend über die Aspekte des jüdischen Lebens zu informieren. Zu den Archiven gehört auch das Dokumentationsarchiv des New Yorker Leo-Baeck-Instituts.

Das Museum ist eine von vier Einrichtungen (Haus der Kulturen der Welt, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Martin-Gropius-Bau), die der Bund im Rahmen des Hauptstadtkulturvertrages vollständig in seine Zuständigkeit übernommen hat. Der Bund fördert das Museum jährlich mit einem Betrag von 24 Millionen Mark .

Am 05-09-2001