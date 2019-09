Datenschutz Nachrichten | Der gläserne Mensch

Auf die Frage, ob es für sie wichtig sei, dass Ärzte das Patientengeheimnis in ihrer Arztpraxis sicherstellen, antworteten 95,3 Prozent mit Ja und nur 3 Prozent Nein. Nur 4,4 Prozent der Befragten würden zu einem Arzt in Behandlung gehen, bei dem sie wüssten, er würde das Patientengeheimnis ignorieren, 88,6 Prozent würden sich gegen solch einen Arzt entscheiden.

Zusammengefasst ergibt sich aus beiden Fragen, dass die Patienten das Patientengeheimnis als sehr wichtig einstufen und dass 88 % sogar einen Arzt meiden würden, der mit ihren Patientendaten nicht sorgsam umgeht. Verletzungen des Patientengeheimnisses können also im Ergebnis den wirtschaftlichen Erfolg einer Praxis beeinträchtigen.

Auf die Frage, ob man schon einmal in einer Arztpraxis Daten Dritter mithören konnte, beantworteten 50,1 Prozent der Befragten mit Ja, 46,1 Prozent mit Nein. Das zeigt, dass der Datenschutz in vielen Arztpraxen durchaus noch verbesserungsfähig ist. 50,1 Prozent der Befragten gaben an, schon einmal Daten Dritter mitangehört zu haben.

Schließlich ergab die Umfrage, dass sich die Patienten auch für das weitere Schicksal ihrer Daten interessieren. Auf die Frage, ob man vom Arzt unterrichtet werden wolle, wenn dieser Daten - zulässigerweise - an Dritte übermittelt, antworteten 88,3 Prozent mit Ja und nur 6 Prozent mit Nein.

Viele Besucher des Ausstellungsstandes äußerten sich positiv über die Aktion "Datenschutz in meiner Arztpraxis". Dies sei wirklich ein zentrales Anliegen des Datenschutzes, bei dem der einzelne Patient allein nicht viel ausrichten könne.

US-Medien berichten, die erst seit vier Monate existierende Firma sei in die Netzwerke an 34 Army-Standorten eingedrungen. Der Zugang zu den Dateien sei entweder gar nicht oder lediglich durch einfach zu erratende Passwörter gesichert gewesen. Militärische Dokumente mit hoher Geheimhaltungsstufe befanden sich aber offenbar nicht darunter. ForensicTec hat erklärt, bei Sicherheitsüberprüfungen für einen privaten Kunden durch Zufall auf die schlecht gesicherten Militärnetzwerke gestoßen zu sein. Mit der Veröffentlichung habe man der Regierung helfen und positiv auf sich aufmerksam machen wollen. Ein Sprecher der US-Militärpolizei sagte der Washington Post, das unbefugte Eindringen in Armee-Computer, gleichgültig mit welcher Rechtfertigung, verletze US-Bundesgesetze und werde als Straftat verfolgt.

Mit dem Faltblatt "E-Mail für Dich - nicht für jeden" setzen das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz und das Europäische Verbraucherzentrum Kiel ihre erfolgreiche Kampagne zur Verbreitung von Verschlüsselung fort. Vertrauliche Inhalte per E-Mail zu übermitteln stellt ein Risiko dar, denn das Mitlesen und Verändern der Mails ist ohne Spuren möglich. Immer mehr Bürgerinnen und Bürger gehen daher dazu über, ihre elektronische Post zu verschlüsseln. Dabei kommen in der Regel die anerkannten Programme PGP und GnuPG zum Einsatz. Um diesen Trend auch weiterhin zu fördern, bietet das neue Faltblatt interessierten Leserinnen und Lesern einen ersten Einblick in das Thema Verschlüsselung.

Am Dienstag startete das "Virtuelle Datenschutzbüro" in neuem Gewand. Das Portal zum Datenschutz, gemeinsames Angebot vieler deutscher und internationaler Datenschutzinstitutionen, führt die NutzerInnen jetzt dank vereinfachter Seitenstruktur mit wenigen Klicks an alle Informationen. Die Seite hält Informationen zum Datenschutz für alle Interessierten bereit, vom Datenschutz-Grundwissen bis hin zu Informationen für Datenschutz-Experten. Außerdem gibt es Diskussionsforen zu aktuellen Datenschutzthemen sowie einen Newsticker. Neben dem Informationsangebot für die Nutzer bietet das Virtuelle Datenschutzbüro auch eine Plattform für die Zusammenarbeit deutscher und ausländischer Datenschutzbeauftragter.

Die Übermittlung von Passagierlisten würden für die Fluglinien "teure technische Neuerungen" bedeuten. Deshalb sei ein direkter elektronischer Zugang zu den Datenbanken der Airlines erforderlich. Andernfalls drohe der Entzug der Landeerlaubnis in den USA. Die US-Behörden würden nur personenbezogene Daten von Passagieren abrufen, die in, aus und durch die USA reisen. Die Europäische Kommission hat dem im Prinzip bereits zugestimmt. Gesetzlich möglich ist diese Vorgangsweise durch den im Mai vergangenen Jahres vom Europäischen Parlament verabschiedeten Zusatz zur EU-Datenschutzrichtlinie.

Der Online-Werber Silver Carrot nutzt den Irak-Krieg die Chance zum großen Geschäft. Seine Online-Umfrage zum Irak-Krieg könne nur beantwortet werden, wenn ausführliche Angaben über die eigene Person gemacht würden. Nicht ohne Grund: Schließlich wird ein "kostenloses" T-Shirt mit dem Aufdruck "God Bless America" an jeden Umfrageteilnehmer zugestellt. Lediglich Porto- und Bearbeitungskosten von fast sechs Dollar müsse der Umfrageteilnehmer zahlen, wie er auf einer Unterseite erforschen kann. Zugestellt werde nur in den USA.

Der Trick ist nicht neu: auf verschiedenen Websites werden Banner eingeblendet, die dem Leser eine Frage stellen und ihn zur Beantwortung einer Umfrage einladen. Da selten eine Frage die US-Amerikaner so sehr bewegt hat, wie der jetzt begonnene Irak-Krieg, schaltet SilverCarrot kurzerhand Banner mit der Frage: "Should America go to War?" Zwischen den Bildern von Saddam Hussein und dem mit dem Irak eigentlich nicht in Zusammenhang stehenden Osama bin Laden werden die Surfer beschworen: "Your Vote is Needed!"

In Wahrheit werde aber nicht die Stimme benötigt, denn nirgends seien Auswertungen dieser und früherer Umfragen zu finden. Der Direktvermarkter sei vielmehr an Userdaten interessiert, um diese seiner nach eigenen Angaben bereits mehr als 20 Millionen Personen umfassenden Datenbank einzuverleiben. Neben den automatisch erhobenen Informationen wie benutztes Betriebssystem, Browserversion und dergleichen müssten jene, die ihre Stimmen abgeben und ein T-Shirt erhalten wollen, Vorname, Nachname, Adresse samt Postleitzahl, Bundesstaat und Land angeben, dazu noch Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum sowie Geschlecht. Die Angabe des Anfangsbuchstaben des zweiten Vornamens ist dagegen optional – wie auch die erwünschte Einwilligung in die Zusendung von Werbung von zehn weiteren Firmen. Mit der Angabe der Daten habe man sich laut Privacy Policy aber sowieso bereits mit Werbemails, -post und –anrufen einverstanden erklärt und sei auch bereit, jegliche Änderungen der Bestimmungen sofort nach Veröffentlichung auf der Website automatisch zu akzeptieren.

