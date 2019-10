Attac Rückblende - 20 Jahre Aufklärung II

14 europäische Attac-Netzwerke nahmen an dem Treffen teil, das vor Beginn des Europäischen Sozialforums in Florenz stattfand. "Wir müssen jetzt alles tun, um die Bevölkerung über die laufenden Verhandlungen zur Liberalisierung der Dienstleistungen im Rahmen des GATS", so Astrid Kraus, Mitglied des Koordinierungskreises von Attac Deutschland.

"Bis zum WTO-Gipfel in Cancun im November 2003, wenn es darum geht, welche Dienstleistungen weltweit liberalisiert werden, bleibt nicht mehr viel Zeit", so Kraus weiter. In vielen Ländern leistet Attac bereits Widerstand gegen die fortschreitende Privatisierung von Dienstleistungen in den Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge, insbesondere Bildung und Gesundheit.

Zur besseren Koordination der Arbeit richtet Attac europaweite Arbeitsgemeinschaften ein, wie zur Tobin-Steuer, zu Steuerflucht und zum GATS. Außerdem haben die Attac-Delegierten eine europaweite Arbeitsgruppe eingerichtet, die Forderungen an die Europäische Union erarbeiten wird. Der Prozess der europaweiten Vernetzung ist seit der Gründung von Attac ein gutes Stück vorangekommen.

Am 07-11-2002

Attac fordert ein sofortiges Moratorium für die GATS-Verhandlungen. In den kommenden Monaten wird Attac in vielen europäischen Ländern gemeinsam für dieses Ziel kämpfen, unter anderem bei einem europaweiten Aktionstag am 13. März 2003.

Bei den derzeit laufenden WTO-Verhandlungen über das allgemeine Dienstleistungsabkommen GATS (General Agreement on Trade in Services) wollen die USA den Bildungssektor weltweit liberalisieren und für private Anbieter öffnen. Das geht aus dem geheimen Forderungskatalog der USA hervor, den das globalisierungskritische Netzwerk Attac jetzt von seinen amerikanischen Bündnispartnern erhalten hat. Wenn sich die USA mit ihren Forderungen durchsetzen, hätten alle Anbieter von Bildung - egal ob öffentlich oder privat - den gleichen Anspruch auf staatliche Subventionen. Attac und die entwicklungspolitische Organisation WEED fordern den für die GATS-Verhandlungen zuständigen Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement auf, die Öffentlichkeit unverzüglich über die "Marktöffnungsforderungen" zu informieren. Neben dem Bildungsbereich wird im Rahmen von GATS über die weltweite Marktöffnung der Bereiche Post und Telekommunikation, Energie- und Wasserversorgung, Banken und Versicherungen, medizinische und soziale Dienste, Tourismus und Transport, Handel und Bauwesen und Kultur verhandelt. Nach Auffassung von WEED-Mitarbeiter Thomas Fritz kann es nicht angehen, dass die EU mit Rückendeckung von Clement und ohne Wissen der Öffentlichkeit beispielsweise "den Entwicklungsländern die Öffnung ihrer Wassermärkte abverlangt". Attac-Österreich zitiert die EU-Kommission mit den Worten: "Das GATS ist (...) zuallererst ein Instrument zugunsten des Geschäftemachens."

Die TK will als erste gesetzliche Krankenkasse einen Bonustarif einführen, der von den in Anspruch genommenen Leistungen abhängt. "Der neue TK-Tarif wäre nicht nur für den einzelnen Versicherten ein Anreiz, den Arztbesuch möglichst lange zu verschleppen, er würde insgesamt auch noch eine Senkung des Beitrags für Gesunde bedeuten und eine Erhöhung für Kranke", kritisiert Astrid Kraus von der bundesweiten Attac-Arbeitsgruppe "Soziale Sicherungssysteme".

Statt Leistungskürzungen und Differenzierung fordert Attac die Ausweitung der Finanzierungsbasis, wobei alle Einkünfte und alle Erwerbstätigen in die gesetzliche Krankenversicherung einbezogen werden sollen. Astrid Kraus: "Statt sich am weltweiten

Nachdem die Rentenversicherung bereits teilweise privatisiert worden ist, sieht Attac jetzt den nächsten Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge in Gefahr. Schon die Einsetzung der Rürup-Kommission, deren Vorsitzender sich im Vorfeld für mehr Wettbewerb im Gesundheitssystem eingesetzt hat, deutet nach Einschätzung der Globalisierungskritiker in diese Richtung. Dagegen setzt Attac sich für ein solidarisches, öffentlich getragenes und paritätisches Gesundheitssystem ein.

Das globalisierungskritische Netzwerk Attac hat Widerstand gegen die Pläne aus dem Kanzleramt angekündigt, in der Gesundheitsversorgung Wahltarife und eine stärkere Eigenbeteiligung einzuführen. Das kurz vor Weihnachten öffentlich gewordene Strategiepapier stellt nach Meinung von Attac einen untragbaren Frontalangriff auf das solidarische Gesundheitssystem dar. Wahltarife und eine höhere Eigenbeteiligung führen zu Zweiklassenmedizin und zu einer Spaltung der Gesellschaft in Reiche mit guter Versorgung und Arme, die mit einer Basisversorgung vorlieb nehmen müssen.

Ungeachtet des massiven US-Truppenaufmarsches am Golf sind nach Einschätzung Berlins die Aussichten für eine friedliche Lösung des Irak-Konflikts wieder gestiegen. Zugleich betonten Vertreter der Koalition die bisherige Linie der Bundesregierung, wonach Deutschland sich nicht an einem Militärschlag beteiligen wird. Für die Union ist indes ein deutsches Nein im Sicherheitsrat im Falle einer Kriegsentscheidung nicht vorstellbar. Der DGB rief unterdessen seine Mitglieder auf, für eine friedliche Lösung des Irak-Konflikts einzutreten. "Krieg ist keine Lösung", hieß es in einer vom geschäftsführenden Bundesvorstand verabschiedeten Erklärung. Zugleich warnte die Dachgewerkschaft vor den unkalkulierbaren politischen und ökonomischen Risiken, die mit einer Intervention verbunden seien. Das globalisierungskritische Netzwerk attac kündigte derweil eine Friedenstour durch 16 deutsche Städte an, die am 18. Januar in Göttingen beginnt.

Eine Anti-Kriegs-Demonstration am 15. Februar in Berlin solle gleichzeitig in allen europäischen Hauptstädten stattfinden, so die Orgaisation. "Nur ein breiter gesellschaftlicher Protest kann diesen Krieg noch stoppen", sagte Barbara Fuchs von der Attac-Arbeitsgemeinschaft Globalisierung und Krieg.

"Noch nie waren die Chancen so gut für eine friedliche Entwaffnung des Iraks", sagte dagegen die Staatsministerin im Auswärtigem Amt, Kerstin Müller (Grüne), am Montag in Berlin.

Regierungssprecher Bela Anda versicherte, die Bundesregierung sei unverändert der Auffassung, dass alles getan werden müsse, um den Irak ohne militärische Aktionen zu entwaffnen.

Demgegenüber warnte der CDU-Außenexperte Wolfgang Schäuble vor einem Nein Deutschlands. Wenn im UN-Sicherheitsrat ein militärisches Vorgehen gegen den Irak beschlossen werde, könne man nicht sagen, "die anderen sollen es machen". Auch würde sich Deutschland in der UNO isolieren, sollte im Sicherheitsrat für den Militärschlag gestimmt werden, eine Beteiligung der Bundeswehr daran aber ausbleiben. Der stellvertretende Unions-Fraktionschef äußerte zugleich die Hoffnung, dass ein Krieg gegen den Irak noch abgewendet werden kann.

Im Moment sei man einer "friedlichen Lösung näher als einem Krieg", so der Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Müller. Der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Walter Lindner, wies darauf hin, dass die Inspektionen der Waffenkontrolleure im Irak mit der Vorlage des ausführlichen Berichts von Hans Blix am 27. Januar möglicherweise noch nicht zu Ende sind. Experten rechnen mit

weiter gehenden Kontrollen, die möglicherweise bis zu einem Jahr dauern könnten.

Für FDP-Chef Guido Westerwelle ist auch ein Feldzug gegen den Irak ohne eine weitere UNO-Resolution unmöglich. Die Vorstellung, die aktuelle Resolution 1441 könnte ausreichen, um ein militärisches Vorgehen abzusichern, sei "abwegig", sagte der FDP-Politiker. Der Sicherheitsrat müsse vielmehr auf der Grundlage des Abschlussberichts der Waffenkontrolleure eine erneute Entscheidung treffen.

In der vergangenen Woche hatte US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld den Marschbefehl für weitere 62 000 US-Soldaten unterzeichnet. Damit könnten bis Februar rund 150 000 Mann in der Region sein, nach Einschätzung von Militärexperten genug für die erste Angriffswelle auf den Irak.

Am 13-01-2003