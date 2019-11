Zwangsarbeit - Rückblende I

Durch die Ablehnung künftiger Sammelklagen seien die Voraussetzungen für die Auszahlung erfüllt, betonte JCC-Geschäftsführer Taylor. Hundertprozentige Garantien könne es nicht geben. Auch der Zentralrat der Juden forderte eine zügige Auszahlung. Dagegen sagte der Sprecher der Stiftungsinitiative, Wolfgang Gibowski, eine abschließende Bewertung sei erst in zwei Wochen zu erwarten. Weiterer Streit zeichnet sich auch über die Verwendung der Zinsen auf die gesammelten Entschädigungsgelder ab.

In dem Aufruf der 43 Firmen heißt es, das Rechtsschutzinteresse weniger Firmen dürfe die Gerechtigkeit für die Überlebenden nicht länger behindern. Den Gründungsmitgliedern hielten die Unterzeichner vor, sich mit ihren massiven Bedenken über die Mehrheit hinwegzusetzen. Sie forderten Stiftungs-Chef Manfred Gentz und Gibowski auf, den Widerstand gegen die Feststellung der Rechtssicherheit durch den Bundestag einzustellen. An Schröder gewandt, schrieben die Firmen: "Lassen Sie nicht länger zu, dass eine Handvoll Unternehmen die Bundesregierung und den Deutschen Bundestag daran hindern, ihrer historischen Verantwortung nachzukommen."

Der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Paul Spiegel, forderte eine Sondersitzung des Bundestages in der anstehenden Woche, um Rechtssicherheit für die Wirtschaft vor weiteren Klagen festzustellen. Bei Verzögerung drohe ansonsten weiterer Gesichts- und Imageverlust Deutschlands. Der rechtspolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Volker Beck, sprach sich für einen entsprechenden Beschluss nur im Einvernehmen mit der Wirtschaft aus.

Stiftungssprecher Gibowski nannte die Forderung nach sofortiger Feststellung der Rechtssicherheit "Effekthascherei". Er unterstrich, die Stiftung wolle "in Ruhe" die Auswirkung der Abweisung von US-Sammelklagen ehemaliger NS-Zwangsarbeiter auf die noch streitigen Einzelklagen prüfen. Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) hatte bereits am Freitag die Erwartung geäußert, dass noch vor der Sommerpause mit den Auszahlungen begonnen werden könne. Dagegen warf der Wortführer der 43er Gruppe, der Kölner Unternehmer Wolfgang Müller, der Stiftungsinitiative erneut vor, den Beginn der Entschädigungszahlungen absichtlich zu verschleppen.

Im Streit um die Verwendung der Zinsen sagte Beck, er gehe davon aus, dass die Initiative die Kapitalerträge an die Stiftung überweist. Ansonsten käme der Verdacht auf, sie habe die Feststellung der Rechtssicherheit nur behindert, um möglichst lange mit den Zinsen Finanzierungslücken beim Sammeln schließen zu können. Zentralrats-Präsident Spiegel nannte es "unerträglich", dass täglich 200 ehemalige Zwangsarbeiter stürben, während bereitstehende Gelder Zinsen abwerfen.

Die Stiftungsinitiative weigert sich, Auskünfte über die Höhe der Zinsen zu erteilen. Berichte über einen Betrag von täglich 700.000 Mark Zinsen bezeichnete Gibowski als "völlig abwegig". Zudem würden auch die Zinsen dem Auszahlungsbetrag zugeschlagen.

Nach Schätzungen der Claims Conference gibt es ungefähr 160.000 Überlebende der jüdischen Zwangs- und Sklavenarbeit, die Geld aus dem Entschädigungsfonds erhalten müssten. Die Hälfte aller Überlebenden sei älter als 75 Jahre. Die Conference habe bisher 100.000 Anträge auf Entschädigung zurückbekommen, etwa 10.000 seien bereits genehmigt.

Am 21-05-2001

Den Gästen wurde auch ein touristisches Programm geboten. Sie konnten alle Orte besuchen, wo sie seinerzeit in Bonn waren. Sie zeigten sich "beeindruckt" von der Gastfreundschaft und von allem, was sie erleben konnten. Zum Abschluss des Besuchs hat die Oberbürgermeisterin am Dienstag alle Bonner Bürger zur öffentlichen Begegnung mit den Gästen ins Alte Rathaus eingeladen.

Bonn hatte die 15 ehemaligen Zwangsarbeiter zu einer ersten Begegnungswoche an den Rhein eingeladen. In Bonn waren etwa 10.000 Zwangsarbeiter auch aus der Sowjetunion, Holland, Belgien, Frankreich und der Tschechoslowakei eingesetzt. Die Bonner Oberbürgermeisterin Bärbel Dieckmann hatte in ihrem Einladungsschreiben die Polen um Vergebung und Versöhnung sowie Verzeihung für das "seinerzeit widerfahrene Unrecht" gebeten.

Besonders hat die damals 14-jährige Teodozja unter der Lageraufseherin leiden müssen. Sie sei "richtig gemein gewesen", erzählte sie. Ob sie nicht auch an Flucht gedacht hätten, wollten die Schüler von ihren Gästen wissen. Ihre Antwort hat die jungen Deutschen erschreckt: Auf Flucht stand die Todesstrafe . Als sehr belastend haben es die Polinnen und Polen empfunden, dass sie in den entscheidenden Jahren keine Schulausbildung haben konnten. Sie mussten dies nach dem Kriegsende und der Rückkehr in die Heimat "alles nachholen", unterstrichen sie.

Der 79-jährige Kazimierz Bilawski schilderte, wie ihn deutsche Gendarmen seinerzeit als Jungen beim Fußballspiel in seinem Heimatdorf "einfach ergriffen" und zur Deportation nach Deutschland gebracht haben. Nicht einmal seine Eltern wurden benachrichtigt. Er musste in der Jutespinnerei im rechtsrheinischen Beuel, die es heute nicht mehr gibt, arbeiten: 12 Stunden täglich, und das fünf Jahre lang.

Die 75 Jahre alte Teodozja Gmiter, die mit 14 anderen Frauen und Männern auf Einladung der Stadt Bonn nach all den Jahren an ihre damalige "Zwangsarbeitsstätte" in der NS-Zeit an den Rhein gekommen war, meinte versöhnlich: "Die Zeit hat die Wunden geheilt, wie schwer es auch war". Die Schüler, die sich vorher im Unterricht mit der Zeit unter den Nazis auseinandergesetzt hatten, betonten, sie hätten sich die Diskussionsrunde "viel bedrückender" vorgestellt. Sie zeigten sich über die "versöhnlichen Worte" ihrer Gäste "sehr angetan".

"Der Hunger und das Heimweh waren bei unserer Zwangsarbeit vor 60 Jahren in Deutschland das schlimmste", sagten ehemalige polnische Zwangsarbeiter bei einer Diskussion mit 16- bis 18-jährigen Schülern des Kardinal-Frings-Gymnasiums am Montag in Bonn. Freundlich lächelnd beantworteten die polnischen Gäste die Fragen der Schüler, was sie damals empfunden haben, wie sie leiden mussten und schikaniert wurden.

..."Es kann heute nicht darum gehen, allein für die Tatsache der Zwangsarbeit Leistungen zu gewähren. Rechtsansprüche gegen deutsche Unternehmen im Hinblick auf Zwangsarbeit oder Schäden wegen der Verfolgung während der NS-Zeit bestehen nicht. Die Folgen der Einbindung deutscher Unternehmen in nationalsozialistisches Unrecht sind nicht rechtlich zu lösen. Die deutschen Unternehmen sehen aber eine moralische Verpflichtung insbesondere dort, wo Zwangsarbeit unter besonders erschwerten Bedingungen geleistet werden musste oder wo Unternehmen an der Diskriminierung von Menschen mitwirkten, die aus rassistischen Gründen vom NS-Regime verfolgt wurden."

Derzeit gehören der Stiftungsinitiative über 6.300 Firmen an. Die Initiative hatte bei den Unternehmen für die Zwangsarbeiter-Entschädigung gesammelt. Diese Sammelaktion verlief jedoch über Monate schleppend. Seit Wochen hat die Stiftungsinitiative ihren zugesagten Fünf-Milliarden-Betrag beisammen. Sie wollte diese Summe aber erst dann in den Entschädigungsfonds einzahlen, wenn Rechtssicherheit vor weiteren Klagen besteht. Dieses Ziel ist nunmehr erreicht. Weitere fünf Milliarden Mark zahlt die Bundesregierung in den Fonds ein.

Entschädigungszahlungen an die NS-Zwangsarbeiter noch in diesem Sommer werden immer wahrscheinlicher. Die US-Bundesrichterin Shirley Kram wies in New York eine weitere Sammelklage gegen die deutsche Wirtschaft ab. Parteiübergreifend äußerten sich Politiker daraufhin am Dienstag zuversichtlich, dass der Bundestag noch vor der parlamentarischen Sommerpause die Rechtssicherheit für deutsche Firmen vor weiteren Klagen feststellen kann. Dem schloss sich der Sprecher der Stiftungsinitiative der deutschen Wirtschaft, Wolfgang Gibowski, grundsätzlich an. Er verwies jedoch gleichzeitig darauf, dass vor US-Gerichten noch weitere Klagen anhängig seien.

Bundeskanzler Schröder will nach Angaben eines Regierungssprechers zunächst Anfang Juni mit Spitzenvertretern der Wirtschaft über den juristischen Streit um die Zwangsarbeiter-Entschädigung sprechen. Jetzt müsse der Wirtschaft Zeit gelassen werden, die Rechtslage in einer angemessenen Frist zu prüfen. Es sei nicht entscheidend, ob der Bundestag die Rechtssicherheit in seiner nächsten oder übernächsten Sitzungswoche im Juni feststellt. Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin (SPD) mahnte dagegen zur Eile: Die Zeit dränge, denn jede Woche würden frühere Zwangsarbeiter sterben, ohne je Geld gesehen zu haben.

Bevor Geld an die Opfer fließen kann, muss der Bundestag erst förmlich die Rechtssicherheit für deutsche Firmen vor weiteren Klagen feststellen. Das war eine Forderung der Wirtschaft, damit sie überhaupt in den Entschädigungsfonds einzahlt.

Im Fonds sind zehn Milliarden Mark, für die Bundesregierung und Wirtschaft je zur Hälfte aufkommen. Der Sprecher der Stiftungsinitiative der deutschen Wirtschaft, Wolfgang Gibowski, sagte, vor einem Gericht in Kalifornien sei noch eine Zwangsarbeiter-Klage anhängig, der die deutsche Wirtschaft besondere Bedeutung beimesse. "Unsere Juristen prüfen im Augenblick, ob man auf die Abweisung dieser Klage warten muss", betonte Gibowski.

Am 22-05-2001