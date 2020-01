Pestizide in Lebensmitteln, der Landwirtschaft | Wie gefährlich sind sie wirklich

Angesichts zahlreicher weiterer Missbrauchsfälle sei das aktuelle Beispiel für den NABU nur die Spitze des Eisberges und symptomatisch für die bundesweiten Vollzugsdefizite im Pestizidbereich. Neben der konsequenten Anwendung des Ordnungsrechts und schärferen Kontrollen seien daher auch ergänzende Instrumente wie eine Abgabe auf Pflanzenschutzmittel nötig, um den Pestizideinsatz in der Landwirtschaft und im Obstbau zu reduzieren und umweltverträglicher zu gestalten.

Einen besonderen Handlungsbedarf sehe der NABU hinsichtlich der Konsequenzen für den so genannten "Integrierten Obstbau". Das Gutachten des Pflanzenschutzamtes belege erneut, dass im Integrierten Obstbau ebenfalls illegal Pestizide eingesetzt und geltende Regelungen nicht eingehalten würden. Die weitere Bewerbung des Integrierten Obstbaus mit einem Prädikatsbegriff wie "umweltschonend" sei daher aus Sicht des NABU-Geschäftsführer umgehend zu verbieten.

"Der Integrierte Obstbau wirbt nur mit Selbstverständlichkeiten. Daher verstößt er gegen das Wettbewerbsrecht und betreibt eine vorsätzliche Verbrauchertäuschung", so Billen. Es sei nun dringend geboten, den Integrierten Pflanzenschutz generell auf den Prüfstand zu stellen und im Fachgesetz zu konkretisieren. Darüber hinaus müsse eine Umstellung auf ökologischen Obstbau sowie eine systematische Stärkung und Verbreitung prophylaktischer Pflanzenschutzmaßnahmen besser gefördert werden.

Am 27-02-2002

Biologisch angebautes Obst und Gemüse enthält um ein Drittel weniger Pestizide als das aus konventioneller Landwirtschaft. Das ergab eine im "Food Additives and Contaminants Journal" veröffentlichte Studie. Die Debatte um die Pestizidbelastung in ökologisch angebautem Obst und Gemüse war in einer TV-Sendung des ABC-News-Programms "20/20" im Februar 2000 losgetreten worden. Damals behauptete John Stossel, Korrespondent von ABC, dass es Forschungsberichte gebe, die bewiesen, dass biologisch angebautes Obst und Gemüse ebenso mit Pestiziden belastet sei wie herkömmlich angebautes. Obwohl der Reporter in einem weiteren Statement die Behauptung später zurückzog, gab es heftige Reaktionen seitens der Consumer Union, die darin eine Attacke gegen die biologische Landwirtschaft sah. Jetzt gibt es endlich Fakten zu der Frage.

Edward Groth von der Consumers Unit zeigt sich über die neuerliche Untersuchung erfreut. "Vorher gab es keine Daten, nur Meinungen. Die Ergebnisse der neuen Studie belegen aber eindeutig, dass die Pestizidrückstände in organisch gezogenem Obst und Gemüse wesentlich niedriger sind als in denen aus der konventionellen Landwirtschaft", so Groth. Tatsächlich wurden in der Studie der amerikanischen Landwirtschaftsbehörde mehr als 94.000 Proben untersucht, die zwischen 1994 und 1999 in Kalifornien gezogen wurden. Nur knapp 1.300 davon stammten aus ökologischem Anbau. 73 Prozent aller gezogenen Proben enthielten zumindest nachweisbare Rückstände eines einzelnen Pestizids und sechs Mal häufiger verschiedene Pestizid-Rückstände als organische. Dagegen konnten bei nur 23 Prozent der ökologisch angebauten Güter Pestizid-Rückstände gefunden werden. In Kalifornien wurden bei 31 Prozent der konventionellen Lebensmittel Rückstände gefunden und nur bei 6,5 Prozent aus biologischem Anbau.

Die Studie hat auch untersucht, warum Obst und Gemüse aus der biologischen Landwirtschaft überhaupt Pestizid-Rückstände aufwies. Die Gründe dafür liegen in der Bindung langanhaltender Gifte wie DDT, die offensichtlich immer noch im Boden vorhanden sind. Wenn DDT aus der Untersuchung genommen wurde, fiel das Maß an Rückständen noch niedriger aus: dann enthielten nur noch 13 Prozent der Lebensmittel nachweisbare Pestizide.

Gegner der biologischen Landwirtschaft, allen voran das American Council on Science and Health, das 40 Prozent seines Budgets von der Industrie bekommt, behaupten, dass Gesundheitsrisiken durch Pestizide nicht hinreichend erforscht sind. Es gebe keinen Hinweis darauf, dass die Pestizide schädlich für die Gesundheit sein könnten, so Gilbert Ross vom Council. Dagegen wettert die Environmental Protection Agency seit Jahren. Die EPA forder nämlich seit 1996 die Reduzierung des Einsatzes von Pestiziden.

Die Menge an Pestiziden in konventionellen Landwirtschaftsprodukten ist immer noch unter dem Grenzwert, der definitiv als gesundheitsgefährdend eingestuft wird. Er bewegt sich aber dennoch in einem Bereich, von dem einige Forscher meinen, er sei zu hoch. Klar ist für die Environmental Working Group , einer non-profit-Forschungsorganisation, dass das Ergebnis der Studie eindeutig für Bio-Nahrungsmittel spreche. "Wer die Pestizidmenge verringern will, greift zu Produkten, die aus ökologischer Landwirtschaft stammen", so Ken Cook, Chef der Environmental Working Group.

Am 09-05-2002