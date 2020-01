Löhne, Gehälter - Lohnentwicklung in Deutschland

Zwickel betonte: "2002 wird es keine Lohnzurückhaltung geben. Im Gegenteil. Die Löhne und Gehälter müssen kräftig rauf. " Dies sei auch notwendig, um die in einigen Bereichen schwächelnde Konjunktur in Schwung zu bringen. "Denn Autos kaufen bekanntlich keine Autos", fügte der IG-Metall-Vorsitzende hinzu.

Auch der Vorsitzende der IG BAU, Klaus Wiesehügel, mahnte: "Die Löhne müssen nach der Formel Inflationsausgleich plus Produktivitätssteigerung wachsen, damit die Binnennachfrage gestärkt wird." Sonst bleibe den Arbeitnehmern immer weniger Geld in der Tasche.

Um die Nachfrage und die Konjunktur anzukurbeln, forderte auch der Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), Franz-Josef Möllenberg, "deutlich mehr Geld in den Taschen" der Arbeitnehmer. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass Zurückhaltung bei den Löhnen keine neuen Arbeitsplätze schaffe.

Auch nach Ansicht der Vizechefin der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, Margret Mönig-Raane, sind zu niedrige Lohnabschlüsse "schlecht für Konjunktur und Arbeitsplätze." Mönig-Raane hob hervor: "Der Anstieg der Einkommen war zu gering. Wir müssen durch spürbare Lohnerhöhungen einen Beitrag zur Stabilisierung der Konjunktur und Sicherung der Arbeitsplätze leisten."

Engelen-Kefer kritisierte zugleich Versuche, über Kombilohnmodelle für mehr Beschäftigung zu sorgen. Zwar hätten die Arbeitsämter im vergangenen Jahr rund vier Milliarden Mark an direkten Lohnkostenzuschüssen an die Betriebe gezahlt und mehr als 250.000 Einstellungen gefördert. Zusätzliche Arbeitsplätze seien damit aber nicht geschaffen worden, betonte Engelen-Kefer. Sie sprach von einem "Drehtür-Effekt", nach dem die subventionierten Arbeitnehmer lediglich die nicht subventionierten ersetzen.

Alleinstehende, die mehr als 40 Prozent der Sozialhilfeempfänger stellten, verdienten bereits bei einem Stundenlohn von acht Mark mehr, als ihnen an Sozialhilfe zustehe, fügte Engelen-Kefer hinzu. Auch für Familien ergebe sich in den meisten Fällen ein deutlicher Lohnabstand zwischen Sozialhilfe und Erwerbsarbeit. Zudem hätten sich die Einkommensabstände in den vergangenen Jahren vergrößert. Grund dafür seien die Kindergelderhöhung und die Steuerreform der rot-grünen Bundesregierung, die Niedrigerwerbseinkommen entlastet habe.

Für arbeitslose Sozialhilfeempfänger gibt es nach Ansicht des Deutschen Gewerkschaftsbundes in der Regel genügend Anreize zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Der Abstand zwischen Sozialhilfe und Einkommen sei in den weitaus meisten Fällen groß genug, sagte DGB-Vizechefin Ursula Engelen-Kefer am Donnerstag in Berlin bei der Vorstellung einer DGB-Studie zu diesem Thema. Für 50 bis 60 Prozent der Sozialhilfehaushalte verbessere sich "die Einkommenssituation bei Aufnahme einer Hilfsarbeitertätigkeit in der Industrie um mindestens 1.000 Mark netto im Monat".

Zugleich warnte der Handwerkspräsident, überhöhte Lohnabschlüsse könnten zu Entlassungen führen. "Überhöhte Tarifabschlüsse würden gerade die beschäftigungsintensiven kleinen und mittleren Betriebe über Gebühr belasten, die bereits jetzt unter den steigenden Lohnzusatzkosten leiden", sagte Philipp. Weitere Entlassungen seien dann nicht auszuschließen. Die Tarifpolitik müsse sich an der gesamtwirtschaftlichen Realität und vor allem auch an der Realität am Arbeitsmarkt orientieren. "Wir müssen Tarifverträge so gestalten, dass sie der unterschiedlichen wirtschaftlichen Situation der Betriebe Rechnung tragen und Gestaltungsraum für betriebliche Vereinbarungen öffnen."

Das deutsche Handwerk fordert für die kommenden Tarifverhandlungen eine Nullrunde. "Das Handwerk hat in diesem Jahr ein Minuswachstum und auch im nächsten Jahr kein Wachstum zu erwarten", sagte der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), Dieter Philipp, der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "Die Welt" vom Dienstag. Er fügte hinzu: "Und bei Null-Wachstum kann es bei den kommenden Tarifverhandlungen auch nur eine Null-Runde geben."

IG-BCE-Chef Hubertus Schmoldt vertrat in einem NDR-Interview die Ansicht, jede Gewerkschaft müsse für sich entscheiden, welche Einkommenssteigerungen sie in ihrem Bereich für angemessen halte. Das Bündnis für Arbeit könne auch in Zukunft eine Menge bewegen. Allerdings hätten die Unternehmen ihre Zusagen zur Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen sowie zu Überstunden-Abbau und Teilzeitplätzen bislang noch nicht erfüllt. In den kommenden Verhandlungen müssten auch die Qualifizierungs-Initiative und der Aufbau Ost thematisiert werden.

"Die Leute sind enttäuscht und wollen wieder mehr Geld sehen", betonte Bsirske. Die Unternehmensgewinne in Deutschland seien laut Bundesbank seit 1980 um 90 Prozent gestiegen, die Realeinkommen der Arbeitnehmer dagegen um 0,7 Prozent gesunken. "Alles unter drei bis vier Prozent wäre wieder Umverteilung zugunsten der Gewinne", betonte der ver.di-Chef. Dieses Argument griff auch Schulte auf. "In den vergangenen zwei Jahren haben die Arbeitgeber Gewinne eingestrichen, ohne ausreichend Arbeitsplätze zu schaffen. Jetzt sind die Arbeitnehmer dran", unterstrich er.

Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) unterstützen die Positionen der IG Metall nach kräftigen Lohnerhöhungen in der Tarifrunde 2002. ver.di-Chef Frank Bsirske sagte der "Bild"-Zeitung vom Mittwoch zur Tarifforderung der Metall-Gewerkschaft in Höhe von fünf bis sieben Prozent, die IG Metall habe das richtige Signal gesetzt. DGB-Chef Dieter Schulte betonte, wer "seriös" nachdenke, dürfte von den angepeilten Lohnforderungen nicht überrascht sein. Dagegen sieht die IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) in den Tarifforderungen der IG Metall keine Signal-Wirkung für andere Branchen.

Der krisengeschüttelte Rüsselsheimer Autobauer Opel legt heute in Frankfurt am Main seine Zahlen fürs Geschäftsjahr 2001 vor. Branchenexperten erwarten erneut drastische Verluste. Das Minus beim operativen Geschäft könnte danach noch größer ausfallen als im Vorjahr. 1999 hatte der Konzern einen Verlust von 982 Millionen Mark (502 Millionen Euro) eingefahren. Opel-Chef Hendry warf daraufhin im Frühjahr 2001 das Handtuch. Sein Nachfolger Forster steuert seither einen harten Sanierungs- und Umstrukturierungskurs, um bis 2003 mindestens zwei Milliarden Euro einzusparen und den Konzern wieder in die Gewinnzone zu bringen.

Vor der Tarifeinigung hatte die IG BAU den ersten bundesweiten Streik am Bau seit 50 Jahren am Dienstagmorgen nochmals ausgeweitet. Damit waren über 32.000 Beschäftigte auf 2837 Baustellen im Ausstand.

Schlichter Heiner Geißler, der die jüngste Verhandlungsrunde moderiert hatte, sprach vom "wohl schwierigsten Tarifstreit" der jüngeren Vergangenheit. Wiesehügel unterstrich, letztlich sei ein besseres Ergebnis als beim Schlichtungsvorschlag herausgekommen. Statt fünf "Leermonaten" habe man sich auf zwei Monate geeinigt. Arbeitgeber-Verhandlungsführer Thomas Bauer betonte seinerseits, der Abschluss im Baugewerbe habe wegen der tiefen Krise der Branche nicht so hoch ausfallen können wie in den übrigen Wirtschaftszweigen. Nach seiner Ansicht können Arbeitgeber wie Arbeitnehmer mit dem Kompromiss leben: "Eindeutige Sieger" gebe es nicht.

IG-BAU-Chef und -Verhandlungsführer Klaus Wiesehügel kündigte eine Aussetzung der Anfang voriger Woche begonnenen Streiks ab Mittwoch an. Der Dienstag werde benötigt, um die Streikenden zu informieren und das Ergebnis zu diskutierten, hieß es. Der Tarifabschluss muss von den Gewerkschaftsmitgliedern noch in einer Urabstimmung gebilligt werden. Die IG-Tarifkommission tritt am 3. Juli zusammen. Arbeitgeber und IG BAU vereinbarten eine Erklärungsfrist bis 4. Juli 2002.

Bei den Tarifverhandlungen für die rund 840.000 Beschäftigten des Baugewerbes haben Arbeitgeber und IG Bauen-Agrar-Umwelt (IB BAU) nach einwöchigem bundesweiten Streik einen "akzeptablen Kompromiss" erzielt. Nach fast 22-stündigen Gesprächen kamen sie am Dienstagmorgen in Wiesbaden überein, die Löhne und Gehälter im Bauhauptgewerbe zum 1. September um 3,2 Prozent und zum 1. April 2003 nochmals um 2,4 Prozent anzuheben. Zum September nächsten Jahres wird auch ein zweiter, höherer Mindestlohn für Facharbeiter in Ost und West eingeführt. Die Mindestlöhne sollen allgemeinverbindlich sein und damit auch für nicht tarifvertraglich gebundene Unternehmen sowie für ausländische Arbeitnehmer gelten. Dazu wollen die Tarifpartner schnellstmöglich eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung beantragen. Zudem wurden für die Monate Juni, Juli und August dieses Jahres Einmalzahlungen von je 75 Euro vereinbart. Das bedeutet laut Gewerkschaft für 2002 eine reale Lohnerhöhung von 2,7 Prozent.

Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes haben in mehreren Bundesländern ihre Warnstreiks fortgesetzt. Am Dienstagmorgen legten sie für mehrere Stunden die Arbeit nieder, um der Forderung der Gewerkschaft ver.di nach einer Gehaltserhöhung von deutlich mehr als drei Prozent für die knapp drei Millionen Arbeiter und Angestellten Nachdruck zu verleihen. Im Osten verlangt die Gewerkschaft zudem die Angleichung der Einkommen an das Westniveau bis zum Jahr 2007. Die Arbeitgeber bestehen wegen der knappen öffentlichen Kassen auf einer Nullrunde.

Am Mittwoch wollen Gewerkschaft und die Arbeitgeber von Bund, Ländern und Gemeinden in Berlin zu Sondierungsgesprächen in kleiner Runde zusammentreffen. Die Tarifverhandlungen werden am 18. Dezember in Kassel fortgesetzt.

In Thüringen traten am Morgen rund 600 Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes in einen befristeten Streik. In der Landeshauptstadt Erfurt und weiteren Städten folgten unter anderem Mitarbeiter aus den Verwaltungen und Zivilbeschäftigte der Bundeswehr dem Aufruf der Gewerkschaft. In Schwerin sowie mehreren Landkreisen Mecklenburg-Vorpommerns mussten Fahrgäste in eisiger Kälte stundenlang auf Busse und Bahnen warten. In Rostock setzte die Müllabfuhr die Arbeit aus. Insgesamt waren etwa 1200 Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes in dem nordöstlichen Bundesland zum Ausstand aufgerufen.

Auch in Bayern und Sachsen wurden die befristeten Streikaktionen am Morgen fortgesetzt. Bereits am Montag hatten sich in Bayern nach Gewerkschaftsangaben mehr als 1000 Menschen an der ersten Streikwelle beteiligt.

Der bayerische ver.di-Landesbezirksleiter Josef Falbisoner forderte die Arbeitgeber auf, ein "vernünftiges Angebot" vorzulegen. "Sonst werden wir die Gangart noch einmal deutlich verschärfen", warnte Falbisoner. Streikschwerpunkte in Sachsen waren Zwickau und Kamenz.

Auch in Baden-Württemberg, Hessen und Schleswig-Holstein hatte ver.di zu Protestaktionen aufgerufen. Unter anderem wurden die Stadtwerke in Freiburg, Ulm, Frankfurt am Main, Darmstadt, Flensburg und Kiel bestreikt.

Am 10-12-2002