NordVPN Router - sicher einrichten

Nordvpn Router egal ob Fritzbox oder Asus

"Konsumenten sollten nicht darauf vertrauen, dass Unternehmen ihre Daten schützen“, sagte Ruby Gonzalez, Direktorin für Kommunikation bei NordVPN. “Die meisten Unternehmen brauchen Konsumenteninformationen, um ihren Kunden Onlinedienste anzubieten, aber sie möchten nicht in den Schutz dieser Daten investieren. Sie sehen Sicherheit als zu teuer und zu zeitaufwändig an. Deshalb setzen sich Nutzer jedes Mal einem Enthüllungsrisiko aus, wenn sie ihre persönlichen Daten online eingeben – Name, Adresse, Kreditkartennummer und so weiter. Wir empfehlen, sehr vorsichtig mit dem zu sein, was Sie mitteilen und wo Sie dies tun. Wenn Sie prüfen möchten, ob Ihre Nutzerinformationen geleakt wurden, können Sie dies auf einer kostenlosen Webseite namens Have I Been Pnwed tun.”

Nach der Eingabe der E-Mail eines Nutzers listet "Have I Been Pwned" Webseiten auf, auf denen Konten mit dieser E-Mail kompromittiert wurden. “Pwned,” ausgesprachen “owned,” ist ein Wort, dass von Geeks und Gamern verwendet wird und "erobert" bedeutet. Die Seite hat inzwischen eine halbe Milliarde gestohlener Passwörter und 5 Milliarden durchbrochene Accounts/Konten registriert.

Wenn man herausfindet, dass man gehackt wurde, sollte man alle seine E-Mails und Passwörter sofort überall ändern, wo man diese verwendet hat. Der folgende Rat von NordVPN wird dabei helfen, zukünftig eine Reihe häufiger Cybersicherheitslücken zu vermeiden.

Verwenden Sie niemals dasselbe Passwort auf unterschiedlichen Seiten. Wenn ein Hacker dieses eine, überall verwendete Passwort erlangt, kann er auf all Ihre Konten zugreifen, einschließlich Ihres Online-Bankings. Speichern Sie alle Ihre Passwörter an einem sicheren Ort. Das Speichern von Passwörtern auf dem Computer, Telefon oder Notebook ist unsicher und sie können dort leicht verloren gehen. Die beste Möglichkeit, sie alle sicher aufzubewahren, ist ein Passwortmanager, der Ihre Passwörter in einer verschlüsselten digitalen Box aufbewahrt. Einige empfohlene Passwortmanager sind unter anderem 1Password, LastPass und Dashlane. Passwortmanager bewahren alle Passwörter und sonstigen persönlichen Daten eines Nutzers (Kreditkartendetails, Lizenznummern usw.) sicher und an einem Ort auf. HTTPS. Das erste, was Sie stets prüfen sollten, wenn Sie Online-Bezahlungen durchführen, ist, ob das Bezahl-Gateway eine https-URL hat (zum Beispiel: https://www.nordvpn.com ). Das "s" in der URL bedeutet, dass es sich um ein gesichertes Protokoll handelt und dass Ihre Daten angemessen verschlüsselt werden. Seien Sie wachsam. Wann immer eine Webseite mehr Informationen abfragt, als gewöhnlich benötigt werden, wie Ihre Kreditkartennummer oder ihre Bankdaten, seien Sie vorsichtig – dies könnte betrügerisch sein. Sie sollten stets wachsam sein, bevor Sie Ihre persönlichen oder Bankdaten irgendwo im Internet herausgeben. Meiden Sie öffentliche Wi-Fi-Verbindungen. Mehr als alles andere sollten Sie keinesfalls persönliche Daten eingeben, während Sie in einem öffentlichen Wi-Fi sind. Öffentliche Wi-Fi-Netzwerke sind häufige Jagdgründe für Angreifer und Hacker, die versuchen, Zugang zu Ihren persönlichen Daten zu erlangen. Da öffentliche Netzwerke nur geringfügige Sicherheit aufweisen, sollten Sie diese vermeiden, während Sie Onlinezahlungen durchführen. Wenn Sie eine Onlinezahlung in einem öffentlichen Netzwerk ausführen, sollten Sie ein VPN verwenden, um gesichert zu bleiben. Nutzen Sie ein VPN. VPNs (virtuelle private Netzwerke) verschlüsseln die zwischen Ihrem Computer und dem VPN-Server gesendeten Daten und verbergen Ihre Web-Browsing-Aktivitäten gewissermaßen. Sie sind der beste Sicherheitsmechanismus, den Sie anwenden können, um sicherzustellen, dass die von Ihnen über das Internet mitgeteilten Daten vor neugierigen Augen geschützt sind und vertraulich bleiben. NordVPN ist eines der fortschrittlichsten VPNs auf dem Markt und verwendet die neuesten Verschlüsselungsprotokolle. Von dem Moment an, ab dem sich ein Nutzer mit NordVPN verbindet, wird der Internet-Datenverkehr verschlüsselt und vor anderen Schnüfflern oder Hackern und sogar vor NordVPN geschützt. NordVPN ist in Panama ansässig, einem internetfreundlichen Land, dass keine Vorratsdatenspeicherung verlangt, und speichert keine Nutzerlogs.

