Baden-Württemberg Rückblende

Nach Angaben von Schavan werden damit für jetzt vorhandene Bewerber 300 Stellen freigemacht, die ursprünglich erst für das Jahr 2003 eingeplant waren. Die "Bindungslehrer" sollen zunächst für zusätzliche Unterrichtsangebote oder als Krankheitsvertretungen eingesetzt werden. Die Ministerin, die auch Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) ist, betonte, damit werde ein "Paradigmenwechsel" in der Schulpolitik eingeleitet. Es gehe nicht mehr allein um die Unterrichtsversorgung, sondern auch um die Bindung der Lehrer. Angesichts des Lehrerbedarfs wäre es falsch, "die Leute einfach wegziehen zu lassen".

Schavan zufolge steht Baden-Württemberg bei der Lehrereinstellung mittlerweile bundesweit an der Spitze. Dem Koalitionsvertrag zwischen CDU und FDP zufolge werden in den Jahren 2002 bis 2006 weitere 5.500 Neueinstellungen vorgenommen. Es ist der einzige Beschluss der Koalition, der nicht unter einem Finanzierungsvorbehalt steht.

Am 15-06-2001

Die Studiengebühren für Langzeitstudenten in Baden-Württemberg verstoßen nicht gegen Bundesrecht. Das Bundesverwaltungsgericht in Berlin wies am Mittwoch die Klagen von vier Studenten gegen diese Gebühren ab. Das Gericht begründete sein Urteil damit, dass die Regelstudienzeit ausreiche, um ein Studium abzuschließen. Es sei nicht einsehbar, weshalb wegen Erwerbstätigkeit ein Studium nicht innerhalb dieser Zeit möglich sei. Die Richter betonten zugleich, mit der Lösung in Baden-Württemberg werde ein Anreiz gegeben, zielstrebig einen Abschluss zu erreichen. Diese Regelung sei nicht unzumutbar.

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg kündigte die Einrichtung eines Bildungsrates an. Dieser soll die Grundsätze einer zukunftsfähigen Schule erörtern und an der Umgestaltung von Bildungsplänen beteiligt werden. Dem knapp 30-köpfigen Rat werden unter anderen der frühere Bundesarbeitsminister Norbert Blüm, der Soziologe Ralf Dahrendorf, der renommierte Pädagoge Hartmut von Hentig, der Schriftsteller Burkhard Spinnen und der Direktor des Deutschen Jugendinstitutes in München, Ingo Richter, angehören.

Die Zeichen in der deutschen Metallbranche stehen auf Streik. Nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen im traditionellen Pilotbezirk Baden-Württemberg am Freitagmorgen beantragte die regionale Tarifkommission der IG Metall die Streik-Urabstimmung. Die endgültige Entscheidung über das Einleiten eines Arbeitskampfes liegt nun beim Bundesvorstand der Gewerkschaft, der am Dienstag in Frankfurt am Main tagt. Erste Streiks seien ab 6. Mai möglich, sagte der IG-Metall-Vorsitzende Klaus Zwickel. In Nordrhein-Westfalen, dem größten Tarifbezirk, sowie in Sachsen und in Niedersachsen beraten die Tarifkommissionen nächste Woche über Urabstimmungen. Unterdessen verliehen am Freitag mehr als 65 000 Arbeitnehmer aus rund 180 Betrieben den Tarifforderungen der IG Metall mit Warnstreiks und Protestaktionen Nachdruck.

Zwickel sagte in Stuttgart, der Gewerkschaftsvorstand werde auf der Sitzung am Dienstag festlegen, in welchen Bezirken die Urabstimmungen stattfinden werden. Eine Schlichtung schloss er nach dem Scheitern der Verhandlungen in Baden-Württemberg aus. Dort gelte dort nun wieder die Ausgangsforderung der IG-Metall von 6,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt, betonte der Gewerkschaftschef. Er machte die Arbeitgeber für das Scheitern verantwortlich. Deren letztes Angebot habe deutlich unter dem Chemie-Abschluss gelegen.

Die Arbeitgeberseite hatte ein Modell angeboten, das nach ihrer Darstellung einem Gesamtvolumen in Höhe von 3,8 Prozent entspricht und damit über dem Chemie-Abschluss von 3,6 Prozent liegen würde. Demnach sollten die Beschäftigten innerhalb eines Zeitrahmens von 15 Monaten für 13 Monate 3,3 Prozent mehr Lohn und Gehalt und zusätzlich eine Einmalzahlung in Höhe von 190 Euro bekommen. Nach Berechnungen der IG Metall würde dies aber nur einem Volumen von 3,25 Prozent entsprechen. Die Vorschläge der IG Metall sahen ein Volumen von 4,0 Prozent vor.

In Nordrhein-Westfalen will die die Große Tarifkommission der IG Metall in der nächsten Woche das Scheitern der Verhandlungen feststellen, wenn die Arbeitgeber bis Montag kein neues Angebot vorlegen. Vorbereitungen für Urabstimmungen seien bereits in dieser Woche in allen IG-Metall-Verwaltungsstellen angelaufen. In Sachsen wird die Tarifkommission am Montag in Dresden über das weitere Vorgehen beraten. Zu erwarten sei, dass die laufenden Tarifverhandlungen im Freistaat für gescheitert erklärt werden. Auch in Niedersachsen will die Tarifkommission laut IG-Metall-Angaben am Montag das Scheitern der Verhandlungen feststellen und Urabstimmungen beantragen.

Kommt es zu Urabstimmungen, ist eine Zustimmung von 75 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder für Streiks erforderlich. Bei einer Einigung mit den Arbeitgebern während der Streiks müssten 25 Prozent dem Tarifabschluss und damit dem Ende des Arbeitskampfes zustimmen.

Am 19-04-2002