BASF Rückschau

Mit den Parolen "Meine Milch soll sauber bleiben" und "Kein BASF-Gift in Muttermilch" demonstrierte Greenpeace am Donnerstag in Mannheim zu Beginn der Jahreshauptversammlung der BASF_. Stillende Mütter forderten von den BASF-Aktionären ein Ende der "Belastung von Muttermilch mit gefährlichen Chemikalien".

Nach Angaben der Umweltschutzorganisation lassen sich "giftige Chemikalien der BASF in der Muttermilch, im Blut und sogar am Ursprung des Lebens, in der Nabelschnur, nachweisen". Messungen von Muttermilchproben hätten in Deutschland Rückstände von bis zu 160 Mikrogramm des BASF-Phthalats DEHP pro Kilogramm Körpergewicht ergeben. Ein drei Monate altes Baby nehme damit viermal mehr DEHP zu sich, als das Bundesinstitut für Risikoberwertung für akzeptabel halte. Neue Studien zeigten, dass DEHP auch die Fruchtbarkeit von Männern schädige und zu Wucherungen der Gebärmutterschleimhaut führen könne.

Auf der Hauptversammlung rühme sich der Konzern mit seinen Rekordumsätzen. Den Aktionären würde dabei verschwiegen, dass das Geld "auf Kosten unserer Gesundheit" verdient worden sei, kritisiert Ulrike Kallee von Greenpeace.

Das von der BASF vorgetragene Argument der hohen Kosten hält Greenpeace nicht für stichhaltig. So solle die Umsetzung der Chemikalienverordnung nach Angaben der EU-Kommission "die gesamte europäische Chemieindustrie" etwa 200 Millionen Euro pro Jahr kosten. Bei einem Umsatz allein der BASF von über 42 Milliarden Euro entsprächen die Kosten "also noch nicht einmal 0,5 Prozent des Jahresumsatzes" dieses einen Konzerns. Zudem werde von der EU-Kommission eine Gegenrechnung aufgemacht: Der "gesellschaftliche Nutzen" von REACH werde - verteilt auf mehrere Jahre - auf mindestens 50 Milliarden Euro geschätzt.

Die Einmischung blieb nach Darstellung der BASF nicht ohne Erfolg: "Ohne die vielen konstruktiven Beiträge der Internetkonsultation hätte die Kommission den Entwurf vom Mai nicht in dieser Weise nachgebessert!" Auch in Zukunft liege es an der chemischen Industrie und den nachgeschalteten Anwendern, "zu zeigen, dass auch der jetzt von der Kommission verabschiedete Entwurf erhebliche Probleme aufwerfen wird. Zum Erhalt unserer Wettbewerbsfähigkeit müssen wir alle weiterhin an einer effizienten und unbürokratischen Neugestaltung des Chemikalienrechts mitwirken."

"Der verabschiedete Verordnungsentwurf wird zu erheblichen negativen Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit der chemischen Industrie in Europa führen", schrieb die BASF in einer Publikation im Januar 2004. Der Industrie dürften "keine unnötigen Lasten auferlegt werden". Beispielsweise ergebe sich unter anderem für "Stoffsicherheitsbewertungen" ein "Bedarf an zusätzlicher interer Fachkkompetenz".

Der Chemiekonzern BASF feierte auf seiner Hauptversammlung am Donnerstag einen "erfolgreichen Start in das Jahr 2006". Die BASF habe im ersten Quartal 2006 ihren Erfolgskurs mit einer erneuten Spitzenleistung fortgesetzt. "Nachhaltigen Wert zu schaffen, ist unser erklärtes Ziel", sagte der BASF-Vorstandsvorsitzende Jürgen Hambrecht nach Konzernangaben bei der Präsentation der Zahlen für das erste Quartal. Der Umsatz des ersten Quartals 2006 habe mit 12,5 Milliarden Euro um 24 Prozent über dem Vorjahresquartal gelegen. "Wachstumstreiber" waren laut Hambrecht vor allem eine starke Mengensteigerung sowie "Preiserhöhungen im Chemiegeschäft und im Segment Öl und Gas". Bereinigt um Währungseinflüsse habe der Umsatzanstieg bei 20 Prozent gelegen. Harsche Kritik äußerte der Kleinaktionär und ehemalige Bundestagsabgeordnete Professor Jürgen Rochlitz an der Geschäftspolitik des Chemiegiganten. In mehreren "Gegenanträgen" zur Hauptversammlung warf er der BASF "ständigen Abbau der Beschäftigung" vor. Angesichts der hohen Gewinne verwies Rochlitz auf das Grundgesetz, wonach "Eigentum verpflichtet". Dieser Verpflichtung kämen Vorstand und Aufsichtsrat nicht nach. "Seit Jahren schon betreibt die BASF eine verfassungswidrige Geschäftspolitik", so Rochlitz. Das Management verwies in seiner Stellungnahme zu den Anträgen auf die "Notwendigkeit, sich im globalen Wettbewerb erfolgreich durchzusetzen".

Nach Angaben der BASF forderte der Aktionär Rochlitz mit einer Reihe von Gegenanträgen zur Hauptversammlung am Donnerstag eine andere Geschäftspolitik des Chemiekonzerns. Sein Hauptantrag lautet: "Sicherungsprogramm für Arbeitsplätze, für die Einstellung und Übernahme von 100 Prozent mehr Auszubildende, für den Erhalt des Know-how älterer Arbeitnehmer in Höhe von 1 (einer) Milliarde EUR."

"Die Abwärtsentwicklung bei den Arbeitsplätzen der BASF AG" muss nach Auffassung des ehemaligen Professors der Mannheimer Fachhochschule für Technik angesichts der Entwicklung steigender Gewinne "endlich durchbrochen werden". Im Jahr des höchsten jemals von der BASF erwirtschafteten Gewinns "sollte es sich gehören, aus sozialer Verantwortung, aus Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, sowie gegenüber den Menschen in der Pfalz, gegenüber der Gesellschaft als Ganzes, für eine Umkehr der Personalentwicklung zu mehr Arbeitsplätzen zu sorgen", so Rochlitz in der Begründung seines Antrags an die Hauptversammlung.