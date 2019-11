Gesundheitssystem Deutschland: Rückschau Ärztegewerkschaft

Als der mitgliederstärkste Verband gilt der Marburger Bund, der sich selbst als Ärztegewerkschaft sieht und in dem rund 70.000 angestellte und beamtete Mediziner vor allem in Krankenhäusern organisiert sind. Der NAV-Virchowbund dagegen ist der berufspolitische Verband der niedergelassenen Ärzte in Deutschland. Der als konservativ geltende Hartmannbund hat überwiegend Mediziner mit eigener Praxis als Mitglieder.

Weitere mehr als 50 Vereinigungen vertreten die Interessen spezieller medizinischer Fachrichtungen, wie etwa die Berufsverbände der Augenärzte, der Chirurgen, der Frauenärzte oder der Ärzte für Kinderheilkunde. Rund 30 Organisationen haben eher übergeordnete, ideelle Ziele - zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen, Komitee Cap Anamur oder die Internationalen Ärzte zur Verhütung eines Atomkrieges (IPPNW). Etwa 190 wissenschaftlich-medizinische Fachgesellschaften widmen sich der der Forschung und der Ausrichtung von Kongressen, etwa die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin oder die Deutsche Diabetes-Gesellschaft.

Zu den Aufgaben des in der Regel jährlich tagenden Deutschen Ärztetages gehört es, länderübergreifende Regelungen zum Berufsrecht (etwa Muster-Berufsordnung und Muster-Weiterbildungsordnung) zu erarbeiten und zu verabschieden sowie die Positionen der Ärzteschaft zu aktuellen gesundheits- und sozialpolitischen Diskussionen zu artikulieren und sie der Öffentlichkeit zu vermitteln.

Eine zentrale Protestkundgebung in Berlin am 5. August soll der Höhepunkt der Aktionen sein. Bereits Anfang Mai hatten den Angaben zufolge rund 5000 Klinikärzte teilweise ihre Arbeit niedergelegt.

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund (mb) ruft die Krankenhausärzte an Universitätskliniken zu Warnstreiks in der ersten Augustwoche auf. Anlass seien "unzumutbare Arbeitsbedingungen" mit überlangen Arbeitszeiten und zu geringer Vergütung, sagte der Vorsitzende der Organisation, Frank Ulrich Montgomery, am Dienstag in Berlin.

So soll es in der kommenden Woche in Hessen mehrere Ärzte-Kundgebungen in Frankfurt und Wiesbaden geben sowie Streikaktionen in den Universitätskliniken Gießen, Frankfurt und Marburg. Eine Notfallversorgung für besonders schwere Fälle werde sicher gestellt, sagte Lindhorst.

Alarmierend seien aus Sicht von Lindhorst die Ergebnisse einer Untersuchung des Bundesgesundheitsministeriums vom November 2004. Demnach fehle es an medizinischem Nachwuchs, und eine flächendeckend gute medizinische Versorgung könne nicht mehr garantiert werden. Junge und hochmotivierte Kollegen flüchteten in die Industrie oder ins Ausland, wo die Verdienstmöglichkeiten weitaus besser seien.

"Aus Verantwortung für die Patienten" wollen Ärzte der Universitätskliniken Frankfurt, Marburg und Gießen nächste Woche streiken. Mit den Streikaktionen will die Ärztegewerkschaft Marburger Bund auf die ihrer Ansicht nach besorgniserregende Entwicklung in der medizinischen Versorgung aufmerksam machen.

Ihren Höhepunkt sollen die Streik- und Protestmaßnahmen am Freitag bei einer Großkundgebung des Marburger Bundes in der Bundeshauptstadt Berlin haben.

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat die seit Montag stattfindenden Protest- und Streikmaßnahmen in den hessischen, baden-württembergischen und bayerischen Universitätskliniken als Erfolg gewertet. Bisher hätten sich an den bis Freitag andauernden Aktionen rund 4.500 Klinikärzte beteiligt. "Mit den Streiks haben wir den Arbeitgebern und Politikern für Ihre rücksichtslose Sparpolitik zwei blaue Augen verpasst. Bleibt es weiterhin beim tarifpolitischen Raubbau, werden wir die Schlagzahl deutlich erhöhen", erklärte Verbandschef Frank Ulrich Montgomery. Die Streik- und Protestmaßnahmen richten sich gegen die von den Landesregierungen durchgesetzte Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit auf bis zu 42 Stunden, gegen die Kürzung des Weihnachtsgeldes und die komplette Streichung des Urlaubsgeldes.

Wenige Wochen nach den massiven Protesten der Ärzte in Universitätskliniken hat die Ärzte-Gewerkschaft "Marburger Bund" erneut zu Streiks aufgerufen. Wie der Vorsitzende, Frank Ulrich Montgomery, am Montag in Berlin ankündigte, wollen die Ärzte am 6. September mit einem zweiten nationalen Protesttag in Stuttgart gegen die Arbeitbedingungen demonstrieren. Im Tarifstreit mit den Bundesländern gebe es weiterhin keine Einigung. Montomery zufolge soll aber "kein Patient zu Schaden kommen" kommen, versicherte er.

Anfang August hatten die Klinikärzte bereits mehrere Tage lang mit Schwerpunkten in Baden-Württemberg und Hessen gestreikt. Zum Abschluss fand eine nationale Kundgebung in Berlin statt.

Der Marburger Bund forderte auch Ärzte aller übrigen Krankenhäuser auf, an dem Protesttag in Stuttgart teilzunehmen. Zwar dürften diese aus Gründen der Friedenspflicht nicht streiken, mit ihrer Anwesenheit würden sie jedoch klar machen, dass nicht nur in den Unikliniken "katastrophale" Arbeitsbedingungen zu beklagen seien.

Den BAT zu kündigen sieht Montgomery aber als "größten Fehler" an, da keine Verhandlungsbereitschaft der Arbeitgeberseite erkennbar sei und die Ärzte den tarifrechtlichen Schutz verlören. Als Reaktion auf das Urteil forderte der Marburger Bund seine Mitglieder zur kompletten Dokumentation von Überstunden auf. Montgomery sagte, alle geleistete Arbeit solle dokumentiert werden, um die Bezahlung einzufordern. "Wenn sie nicht bezahlt oder in Freizeit ausgeglichen wird, dann wird diese Arbeit nicht mehr geleistet werden", kündigte er an.

Ein Streikverbot des Landesarbeitsgerichts Köln hat am Dienstag bundesweite Arbeitsniederlegungen von Ärzten verhindert. Die Gewerkschaft Marburger Bund hatte die Ärzte 100 kommunaler Krankenhäuser in zehn Bundesländern zum eintägigen Streik aufgerufen. Die Organisation wollte damit die Vereinigung Kommunaler Arbeitgeberverbände (VKA) zu Tarifverhandlungen bewegen und der Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen Nachdruck verleihen. Die Ärztegewerkschaft blies die Aktionen noch in der Nacht ab. Es blieb schließlich bei "aktiven Mittagspausen" in einigen Ländern.

Unterdessen kündigten auch die niedergelassenen Ärzte Proteste an. Am 18. Januar sollten 100.000 Praxen geschlossen bleiben, berichtete das Bielefelder "Westfalen-Blatt". Zu einem Protestmarsch in Berlin würden bis zu 30.000 Mediziner erwartet. Ein Sprecher des Marburger Bundes kündigte für kommenden Samstag eine Sitzung der großen Tarifkommission in Berlin an. Dort werde entschieden, wie möglichst schnell "Streiksicherheit" hergestellt werden könne. Im Januar sei dann mit neuen Arbeitskämpfen zu rechnen.

Der Präsident der Bundesärztekammer, Jörg-Dietrich Hoppe, sieht den Streik aber nur als "verschoben" an. "Die Probleme sind ja völlig identisch geblieben", sagte er und verwies auf extrem lange Arbeitszeiten in Krankenhäusern sowie Lohnabsenkungen bei Ärzten.

Rund 7500 Ärzte an 27 Universitätskliniken und 14 Landeskrankenhäusern haben sich am Mittwoch in zwölf Bundesländern an Protestaktionen beteiligt. Der Warnstreiktag sei damit "ein voller Erfolg", sagte der Sprecher des Ärzteverbandes Marburger Bund, Athanasios Drougias, am Mittwoch in Berlin. Der Vorsitzende des Marburger Bundes, Frank Ulrich Montgomery, sieht im Streik ein Signal an die Arbeitgeber, "konstruktiv und sachorientiert einen raschen Tarifabschluss anzustreben". Die Ärzte fordern eine leistungsgerechte Vergütung mit einer Gehaltssteigerung um 30 Prozent, die Bezahlung aller geleisteten Überstunden und eine eigene Gehaltsordnung. Die Ärztegewerkschaft wirft den Arbeitgebern vor, in der Vergütungsfrage keine realistischen Vorschläge zu unterbreiten. "Es drohen ein Scheitern der Verhandlungen und noch härtere Arbeitskampfmaßnahmen, wenn die Arbeitgeber am Freitag kein vernünftiges Angebot in der Vergütungsfrage vorlegen", sagte Montgomery am Montag in Berlin.

Zwei Tage vor der neunten Verhandlungsrunde am Freitag in Berlin wollten die Ärzte von Universitätskliniken Druck auf die Verhandlungspartner machen. Die Verhandlungen zwischen Marburger Bund und der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) dauern seit Oktober 2005 an und waren ins Stocken geraten.

In Bayern allein beteiligten sich in München, Würzburg und Erlangen mehr als 1500 Klinikärzte an Warnstreiks. Wenn sich bei der anstehenden Verhandlungsrunde die andere Seite nicht bewege, werde erneut gestreikt, kündigte der Marburger Bund in München an.

In Göttingen, Hannover, Leipzig und Dresden protestierten nach Gewerkschaftsangaben jeweils mehrere hundert Ärzte, in Halle und Magdeburg jeweils 150.

In Jena machten 230 Mediziner der Universitätsklinik mit Plakat-Losungen wie "Halbgott in Weiß, nach 24 Stunden nur noch ein Gespenst", "6 Jahre Studium für 2 Minuten Visite" oder "Mehr Zeit für Patienten, weniger Verwaltungsaufgaben" ihrem Ärger Luft.

In Hessen wollten die rund 300 protestierenden Ärzte der Uni-Kliniken Frankfurt am Main und Marburg mit ihrer Beteiligung auch auf den Austritt Hessens aus der TdL aufmerksam machen. Der Marburger Bund Hessen fordert von der Landesregierung den Wiedereintritt in die TdL und den zügigen Abschluss eines Tarifvertrages für die Berufsgruppe Arzt.

In Essen traten mehr als 400 Mediziner in einen ganztägigen Warnstreik. In weiteren nordrhein-westfälischen Orten legten die Ärzte vorübergehend die Arbeit nieder. An den Universitätskliniken in Köln und Düsseldorf fanden einstündige Ärztevollversammlungen statt. An der Klinik in Bonn legten die Ärzte eine so genannte aktive Frühstückspause ein. Pro Klinik beteiligten sich rund 150 Ärzte an den Aktionen.

