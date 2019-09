UNESCO Rückblende

Damit würde sich die ausgedehnte Schlicklandschaft, die auf deutscher Seite entlang einer Küstenlänge von 820 Kilometern rund 680.000 Hektar Fläche umfasst, in guter Gesellschaft befinden: Das begehrte UNESCO-Prädikat "Welterbe" ziert etwa die Kathedrale Notre Dame in Paris ebenso wie den amerikanischen Yellowstone-Nationalpark oder den Aachener Dom.

Bereits in den 80er Jahren hatte das Bundesland Niedersachsen den Versuch unternommen, seinen Wattenmeerbereich als "Weltnaturerbe" anerkennen zu lassen. Seinerzeit lehnte die UNESCO dieses Vorhaben jedoch mit dem Hinweis ab, dass das niedersächsische Wattenmeer nur einen Bruchteil dieser markanten Küstenlandschaft darstelle.

Nun wollen die Umweltminister der drei Anrainer-Staaten Deutschland, Dänemark und Niederlande einen gemeinsamen Anlauf wagen und bei ihrer nächsten, im kommenden Oktober im dänischen Esbjerg stattfindenden Konferenz einen entsprechenden Antrag an die UNESCO verabschieden. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren: "Die Nationalpark-Kuratorien von Nordfriesland und Dithmarschen haben eine gemeinsame Arbeitsgruppe gebildet, die sich des Themas angenommen hat. Der Antrag dürfte gute Chancen haben, von der UNESCO angenommen zu werden, hat sich der Naturschutz im Wattenmeer in den letzten Jahren doch erheblich verbessert", heißt es von Seiten des schleswig-holsteinischen Nationalparkamtes in Tönning.

Und Schleswig-Holsteins Umweltminister Klaus Müller sekundiert: "Wir sind geradezu verpflichtet, das bedeutsame Ökosystem Wattenmeer international bekannt zu machen. Damit bekäme unsere Küstenregion ein internationales Qualitätssiegel von höchster Güte, eine gute Werbung für die ganze Region." Bislang ist die Schiefergrube Messel in Hessen die einzige deutsche Landschaft, die aufgrund ihrer bedeutsamen Vorkommen an Fossilien als "Weltnaturerbe" eingestuft wurde.

Bereits 1972 wurde von der Generalkonferenz der UNESCO die "Internationale Konvention zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt" verabschiedet. Sie benennt Bauwerke, Städte und Landschaften, "die von so überragendem Wert sind, dass ihr Schutz zum Anliegen der ganzen Menschheit wird". Jeder Staat, der die Konvention unterzeichnet hat, verpflichtet sich damit, das innerhalb seiner Landesgrenzen gelegene "Kultur- und Naturerbe" mit Hilfe fachlicher Unterstützung der UNESCO zu schützen und zu erhalten.

Am 21-05-2001

Zum Unesco-Welterbe gehören inzwischen rund 690 Kultur- und Naturstätten in 122 Staaten. Zu den berühmtesten zählen unter anderen die ägyptischen Pyramiden, die Große Mauer in China und die Inkastadt Macchu Picchu. Unter den 24 Welterbestätten in Deutschland sind zum Beispiel Köln mit dem Dom, Berlins Museumsinsel und die Stadt Weimar.

Das Kloster Reichenau wurde im Jahre 724 von dem Wanderbischof Pirmin gegründet und entwickelte sich in den folgenden Jahrhunderten zu einem geistig-kulturellen Zentrum des Heiligen Römischen Reiches. Zur Insel gehören heute unter anderem drei gut erhaltene Kirchen, deren Ursprünge bis in das neunte Jahrhundert zurück gehen. Berühmt sind insbesondere die Wandfresken in der Kirche St. Georg. Ihre kunsthistorische Bedeutung verdankt die Insel auch der ottonischen Buchmalerei der Reichenauer Klosterschule. Die reich verzierten Handschriften sind heute auf Museen und Bibliotheken in der ganzen Welt verteilt.

Die Entscheidung zu Gunsten der Klosterinsel hatte das Unesco-Welterbekomitee bereits auf seiner 24. Sitzung im November 2000 in Australien gefällt. Mit der Auszeichnung wird die Reichenau als "herausragendes Zeugnis von der religiösen und kulturellen Rolle eines großen Benediktinerklosters im Mittelalter" gewürdigt. Die Kirchen der Insel aus dem neunten bis elften Jahrhundert veranschaulichten die frühmittelalterliche Architektur in Mitteleuropa, heißt es unter anderem zur Begründung.

Die Klosterinsel Reichenau im Bodensee gehört seit Mittwoch offiziell zum Weltkulturerbe der Unesco. Der Präsident der Deutschen Unesco-Kommission, Klaus Hüfner, überreichte bei einem Festakt im Klosterhof die Urkunde zur Aufnahme in die Welterbeliste. Damit gibt es mittlerweile 24 Welterbestätten in Deutschland. In Baden-Württemberg gehört neben der Reichenau seit 1993 auch das Zisterzienserkloster Maulbronn zum Weltkulturerbe.

Deutschland ist gegenwärtig mit 24 Einträgen in der Liste des Weltkulturerbes verzeichnet. Entscheidungsgrundlage für die Aufnahme ist die "Internationale Konvention für das Kultur- und Naturerbe der Menschheit". Diese wurde 1972 von der UN-Organisation für Bildung , Wissenschaft, Kultur und Kommunikation verabschiedet und inzwischen von 161 Staaten unterzeichnet. Ein eigens von der Unesco eingerichtetes zwischenstaatliches Komitee prüft, welches Denkmal in die Liste aufgenommen wird. Neben dem Kriterium der "Einzigartigkeit" und dem "Erhaltungszustand" ist ein überzeugender Erhaltungsplan erforderlich.

Rund 690 Kultur- und Naturstätten in über 120 Ländern zählen zum Unesco-Weltkulturerbe. Sie genießen damit den besonderen Schutz der internationalen Staatengemeinschaft. Die Palette der einzigartigen menschlichen Kulturleistungen sowie Naturphänomene reicht vom Tower in London bis zum Malawi-See in Ostafrika.

Bei einer Flugzeugkatastrophe über dem Bodensee in der Nacht zum Dienstag starben 71 Menschen. Die meisten Opfer waren Schüler aus Ufa, der Hauptstadt Baschkortostans. Nach Angaben des Stadtsprecher Timur Sultanow handelte es sich dabei überwiegend um Kinder von baschkirischen Ministern oder anderen Regierungsbeamten. Sie wollten an einer Bildungsreise teilnehmen.

Die bei dem Flugzeugkatastrophe über dem Bodensee ums Leben gekommenen russischen Kinder sind nicht auf Kosten der Unesco nach Spanien geflogen. "Die Reise wurde von der Unesco weder organisiert noch finanziert", sagte der Sprecher der deutschen Unesco-Kommission, Andreas Baaden am Dienstag in Bonn. Allerdings sei die Reise von einem örtlichen Unesco-Klub in Baschkortostan initiiert worden.

Mit einem Festakt wird am 12. Januar in Berlin die Aufnahme der Originalhandschrift der 9. Sinfonie Ludwig van Beethovens in das Unesco-Verzeichnis "Memory of the World" - das Gedächtnis der Menschheit - offiziell besiegelt. Das Programm zum Erhalt des dokumentarischen Erbes der Menschheit wurde 1992 von der Unesco ins Leben gerufen. Ziel ist es, dokumentarische Zeugnisse, die in Archiven, Bibliotheken, Dokumentationsstellen, Museen und Gedenkstätten überliefert sind, zu sichern und weltweit zugänglich zu machen.

Entstehen soll ein "Weltregister des Memory of the World" als universelles digitales Netzwerk mit herausragenden Dokumenten - wertvollen Buchbeständen, Handschriften, Partituren, Unikaten, Bild-, Ton- und Filmdokumenten. Der Eintrag in das Register soll als internationale Auszeichnung gelten. Die Herkunftsländer verpflichten sich, für die Erhaltung und Verfügbarkeit des jeweiligen dokumentarischen Erbes zu sorgen.

Das "Memory of the World"-Register verzeichnet derzeit 69 Einträge: Darunter sind die Dokumente des Wiener Kongresses, die Kolonialarchive Benins, Senegals und Tansanias sowie die Archive des Warschauer Ghettos. Deutschland ist mit fünf Einträgen vertreten: den historischen Beständen des Phonogrammarchivs bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin, Gutenbergs Erfindung des Buchdrucks um 1450, der literarische Nachlass Goethes, Beethovens 9. Sinfonie und Fritz Langs Stummfilmklassiker "Metropolis" von 1925/26.

Am 10-01-2003