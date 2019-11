Deutschland: Demokratie, Verfassung und 20 Jahre NPD Rückblende I

Die in der NPD-Zentrale in Berlin sichergestellten, überspielten oder kopierten elektronischen Daten, Datenträger und Unterlagen seien vor der Rückgabe zu kopieren, entschied das Bundesverfassungsgericht. Die Kopien müssen versiegelt und bis auf weiteres beim Berliner Amtsgericht Tiergarten aufbewahrt werden. Bereits am 15. Juni hatte Karlsruhe entschieden, dass die beschlagnahmten Unterlagen und Datenträger vorerst versiegelt im Amtsgericht Tiergarten hinterlegt werden müssen.

Die NPD hatte dies verlangt, weil mit der Durchsuchungsaktion ihre "Prozessstrategie ausgespäht" worden sei. Für die von der Partei geforderte Aussetzung des Verbotsverfahrens sah das Bundesverfassungsgerichts auf Grund der erlassenen Einstweiligen Anordnung keinen Anlass.

Bei der Aktion am 11. Juni waren Privat- und Büroräume Mahlers sowie die von dem NPD-Anwalt genutzten Räume in der Berliner NPD-Parteizentrale durchsucht und umfangreiches Beweismaterial sichergestellt worden. Die Berliner Justiz hatte die Durchsuchungen im Zuge eines gegen Mahler laufenden Ermittlungsverfahrens wegen Verdachts der Volksverhetzung angeordnet.

Mahler, der früher der linksterroristischen Rote Armee Fraktion (RAF) angehörte, wird von der Berliner Justiz vorgeworfen, antisemitische und ausländerfeindliche Beiträge ins Internet eingestellt zu haben. An der Durchsuchungsaktion waren sechs Staats- beziehungsweise Oberstaatsanwälte und 25 Polizisten beteiligt. Zeitgleich wurden nach Justizangaben in Berlin, Hamburg und Würzburg insgesamt fünf von Mahler genutzte Wohnungen und Büros durchsucht.

Am 06-07-2001

Das Bundesverfassungsgericht hat die Anträge von Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat auf ein Verbot der rechtsextremistischen NPD für zulässig erklärt. Die drei Klageschriften seien zudem hinreichend begründet, heißt es in dem am Donnerstag in Karlsruhe veröffentlichten Beschluss des Zweiten Senats (Az. 2 BvB 1/01 u. a.).

Uneinigkeit bahnt sich in der Frage der V-Leute in der rot-grünen Koalition an. Der Innenexperte der SPD-Fraktion, Dieter Wiefelspütz, hob hervor, dass die Identität der V-Leute nicht offen gehandelt werden könne. "Es gibt schutzwürdige Interessen von Personen", argumentierte er. Dagegen sagte der Rechtsexperte der Grünen, Volker Beck , er wäre dafür, den Quellenschutz zurückzustellen. "Das Verbotsverfahren platzen zu lassen, wäre der größere Schaden", befürchtete Beck.

Nachdem die Länder keine weiteren V-Leute des Verfassungsschutzes nennen wollen, gerät das NPD-Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht in Gefahr. Die Innenexperten von Union und FDP rechneten am Mittwoch bereits mit einem Scheitern des Verfahrens in Karlsruhe. Die FDP-Fraktion rief Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat auf, ihre Verbotsanträge zurückzuziehen, um "weiteren Schaden abzuwenden", wie ihr Parlamentarischer Geschäftsführer Jörg van Essen betonte. In der rot-grünen Koalition deutete sich unterdessen ein Konflikt um den Fortgang des Verfahrens an.

Die Chancen auf ein Verbot der rechtsextremen NPD sind aus Sicht namhafter Verfassungsrechtler gesunken. Grund ist die Weigerung der Bundesländer, weitere so genannte V-Leute zu nennen. Grüne und PDS appellierten am Donnerstag an die Bundesländer, den Quellenschutz im Interesse eines Erfolges vor dem Bundesverfassungsgericht zurückzustellen. Bundesinnenminister Otto Schily (SPD) und sein bayerischer Amtskollege Günther Beckstein (CSU) traten Befürchtungen entgegen, durch die Geheimhaltung weiterer V-Leute könnte das Verfahren in Karlsruhe scheitern.

Als einen Beitrag zur Aufklärung über das V-Leute-Unwesen in der NPD legt die PDS-Fraktion am Freitag eine Studie vor mit dem Titel: „V-Leute bei der NPD – Geführte Führende oder Führende Geführte?“ Auf 46 Seiten werde darin detailliert geschildert, wie nutzlos, ja direkt schädlich das V-Leute-Unwesen in der NPD für eine ernsthafte Bekämpfung von Rechtsextremismus schon immer gewesen ist. Die V-Leute des Verfassungsschutzes hätten der NPD zu keinem Zeitpunkt geschadet. Sie hätten ihr im Gegenteil genutzt, weil die VS-Behörden den Fehlinformationen dieser Spitzel geglaubt und die Gefahren des Rechtsextremismus bagatellisiert hätten, stellt die Studie fest.

Das Bundesverfassungsgericht ist das höchste Organ in diesem Rechtsstreit. Die Innenminister hätten kein Recht, sich seinen Forderungen nach Aufklärung über das V-Leute-Unwesen in der NPD zu widersetzen. Dass jetzt ausgerechnet Leute wie der frühere Verfassungsschutz-Chef Werthebach für eine Einstellung des Verfahrens plädieren, wundert Jelpke nicht. Werthebach sei nicht der einzige Verantwortliche in den Verfassungsschutzämtern, der den jahrelangen dubiosen Umgang mit hohen NPD-Funktionären vor Aufdeckung und Kritik schützen will.

Zu den Ankündigungen der Innenminister von Bund und Ländern, ihre V-Leute in der NPD trotz Aufforderung durch das Bundesverfassungsgericht nicht offen zu legen, erklärt die innenpolitische Sprecherin der PDS-Bundestagsfraktion, Ulla Jelpke: „Die Weigerung der Innenminister, ihr Spitzelnetz in der NPD offen zu legen, ist eine Unverschämtheit. Es ist unerhört, wenn die Innenminister den Schutz dieser braunen Spitzel, die der NPD ohnehin in den ganzen Jahren und Jahrzehnten kein bisschen geschadet haben, jetzt auch noch höher stellen als das öffentliche Interesse an einem Verbot dieser Neonazi-Partei.“

Dem 47-seitigen Schriftsatz zufolge hatten die Verfassungsschutzämter von Bund und Ländern weniger als 30 Informanten in den Vorständen der rechtsextremistischen NPD. Die drei Antragsteller für ein NPD-Verbot wollen damit belegen, dass die Geheimdienste keinen steuernden Einfluss auf die rechtsextreme Partei gehabt haben. Die V-Leute seien vielmehr zu passivem Verhalten angeleitet worden. Bund und Länder bieten dem Gericht zwar unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen weitere Auskünfte über V-Männer an. Diese Informationen dürften aber weder der NPD noch der Öffentlichkeit bekannt werden, heißt es nach Medienberichten in dem Schriftsatz.

Im NPD-Verbotsverfahren wird das Bundesverfassungsgericht den kompletten Schriftsatz von Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat zur V-Mann-Problematik der rechtsextremistischen Partei zuleiten. Die NPD könne dazu bis zum 30. August Stellung nehmen, teilte das Gericht am Mittwoch mit. Der Schriftsatz inklusive aller Anlagen im Umfang eines Aktenordners war am Dienstagabend beim Verfassungsgericht fristgerecht eingegangen. Der Schriftsatz allein war dem zuständigen Zweiten Senat bereits am Freitag per Fax vorab zur Kenntnis gegeben worden.

Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht hat eine von der NPD für Samstag geplante Demonstration gegen den Bau einer Synagoge in Bochum untersagt. Wie das Gericht am Dienstag in Münster mitteilte, hob es damit eine anderslautende Entscheidung des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen auf und bestätigte ein entsprechendes Verbot des Bochumer Polizeipräsidenten. Das Demonstrations-Motto "Keine Steuergelder für den Synagogenbau - für Meinungsfreiheit" ist nach Ansicht des Gerichts antisemitisch und eine Provokation für das friedliche Zusammenleben von Juden und Nicht-Juden in Deutschland.

Bei den Wahlen in Brandenburg und Sachsen sind am Sonntag rechtsextreme Parteien in die Landtage in Potsdam und Dresden eingezogen. Bereits 14 Mal haben zuvor rechtsextreme beziehungsweise rechtsgerichtete Parteien in der Geschichte der Bundesrepublik mit Ergebnissen oberhalb der Fünf-Prozent-Hürde den Einzug in ein Landesparlament geschafft. Mehrere Male scheiterte zudem die DVU in Bremen zwar an der Fünf-Prozent-Hürde, erlangte aufgrund der Wahlkreisaufteilung mit Bremerhaven aber jeweils einen Sitz in der Bürgerschaft. Die meisten Stimmen erzielte 1998 die DVU mit 12,9 Prozent in Sachsen-Anhalt. Die Ergebnisse:

Hunderte Menschen haben am Sonntagabend in Sachsen spontan gegen den Einzug der rechtsextremen NPD in den Dresdner Landtag demonstriert. Während die NPD in Sachsen 9,1 Prozent erreichte und die ebenfalls DVU in Brandenburg 6,1 Prozent, schnitten die Rechtsextremen unter Jugendlichen erheblich stärker ab. Nach den Wahltagsbefragungen von infratest dimap wählten in Sachsen 20 Prozent der Erstwähler rechtsextrem, in Brandenburg 15 Prozent. Der Parteienforscher Jürgen Falter warnte vor einem bundesweiten Erstarken rechtsextremer Parteien. Bundesweit liege das Potenzial für rechtsextreme Parteien bei 15 Prozent. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Paul Spiegel, gab den großen Parteien deutlich die Schuld am rechten Wahlerfolg. Die Politik habe "die Zeichen des Protests im Osten zu lange ignoriert".

In Dresden hatten sich nach offiziellen Angaben 150 bis 200 Anhänger der linken Szene am Goldenen Reiter nahe des Landtagsgebäudes getroffen und waren dann - begleitet von Einsatzkräften der Polizei - über die Augustusbrücke zum Parlamentsgebäude gezogen. In Görlitz demonstrierten nach Polizeiangaben etwa 200 Bewohner der Stadt vor dem Rathaus gegen das Abschneiden der NPD bei der Landtagswahl. Sie war am Sonntag erstmals seit 1968 wieder in ein Landesparlament eingezogen. In Brandenburg wurde zum ersten Mal überhaupt eine rechtsextreme Partei wiedergewählt. Bisher waren die Rechten meist innerhalb kürzester Zeit völlig zerstritten gewesen und bei den nächsten Wahlen in der politischen Versenkung verschwunden. Bereits bei den Kommunalwahlen im Juni konnte die NPD in Sachsen in zahlreiche Kommunalparlamente einziehen und erhielt in einigen Gemeinden mehr als 20 Prozent der Stimmen.

Der Parteienforscher Jürgen Falter warnte am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Sabine Christiansen": "Wenn es nicht irgendeine Form von Wirtschaftswunder Ost gibt, dann werden wir erleben, dass das Potenzial, das wir an Rechtsextremismus in unserer Gesellschaft haben, ausgeschöpft wird." Das Potenzial für rechtsextreme Parteien liege unter normalen Umständen bundesweit bei 15 Prozent, sagte der an der Universität Mainz lehrende Experte.

Auch der Berliner Politologe Hans Gerd Jaschke sprach in der MDR-Sendung "Fakt" von "bedenklichen Erosionstendenzen, die für die Demokratie als Ganzes bedenklich sind". Die These vom Protestwähler führe "in die Irre". Die rechten Parteien hätten ihr Potenzial bei weitem nicht ausgeschöpft.

Am 20-09-2004