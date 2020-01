Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) Rückblende

Das Bundesinnenministerium wertete die Einjahresbilanz als "deutlichen Erfolg". Zusammen mit den Programmen der Länder und der privaten "Exit"-Initiative trage das Programm der Bundesregierung "zur tiefen Verunsicherung der rechtsextremen Szene und der NPD bei" und schwäche diese, sagte eine Ministeriumssprecherin. Sie warnte davor, "nur auf die Zahlen zu starren".

Die innenpolitische Sprecherin der PDS-Fraktion, Ulla Jelpke, kritisierte dagegen, von der "großspurig angekündigten Schwächung der rechten Szene" könne "keine Rede sein". Das von Bundesinnenminister Otto Schily (SPD) jetzt präsentierte Ergebnis sei "ein Flop".

Der Antwort auf die PDS-Anfrage zufolge gehörten von den 66 Ausstiegswilligen 30 rechten "Kameradschaften" und 23 rechtsextremistischen Parteien an. Nur zehn Personen hätten keine Vorstrafe. 13 Rechtsextremisten half der Verfassungsschutz, einen Arbeits- oder einen Ausbildungsplatz zu finden. Drei Personen wurde bei der Gründung einer neuen Existenz geholfen. Zudem unterstützte der Verfassungsschutz der Antwort zufolge Ausstiegswillige finanziell, etwa mit Zahlungen für den Lebensunterhalt.

Über die genaue Höhe der Kosten machte die Bundesregierung keine Angaben. Der "Etat für die operativen Tätigkeiten" des Bundesamtes für Verfassungsschutz sei jedoch "angemessen erhöht" worden. Ziel des Programms ist es laut Bundesinnenministerium, die rechtsextremistische Szene personell zu schwächen und so genannte Mitläufer bei der Abkehr von neonazistischen Strukturen zu helfen.

Am 09-04-2002

Brasche, der als Polizist enge Kontakte in dem Milieu aufgebaut hatte, berichtet, dass der Verfassungsschutz häufig seine Kontakte genutzt habe, um V-Leute anzuwerben. "Die Leute kamen teilweise nachher zu mir und sagten: Wir sollen hier eine vollkommen neue Ebene der Provokation erzeugen. Es sind konkrete Aufforderungen zu Straftaten dabei gewesen." So soll ein V-Mann von den Verfassungsschützern beispielsweise aufgefordert worden sein, "doch mal was gegen die Zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber in Braunschweig zu unternehmen."

Der Bundesausschuss Friedensratschlag protestiert in einem Brief an den Bundeskanzler gegen die neuerliche Aufnahme seiner Organisation in den vom Innenministerium herausgegebenen "Verfassungsschutzbericht 2002". Der Bundesausschuss Friedensratschlag befände sich dort nach eigenen Angaben – zwischen VVN-BdA (der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes) und PDS - zwar in einer durchaus ehrenwerten Gesellschaft, vermute aber, dass die Verfasser des Verfassungsschutzberichts dies nicht so positiv gemeint hätten. Der "Friedensratschlag" war maßgeblich beteiligt bei der Mobilisierung von Protest anlässlich des Besuchs des US-Präsidenten Bush im Mai vergangenen Jahres, er war Mitinitiator der großen Friedensdemonstration, die am 15. Februar in Berlin mehr als 500.000 Menschen auf die Straße brachte.

Der Ausschuss wurde 1994 gegründet und versteht sich als Kommunikationsnetzwerk Hunderter von Friedensinitiativen aus dem ganzen Land und gehört zur breiten Opposition gegen jegliche Militarisierung der deutschen und europäischen Außenpolitik.

Aus der pazifistischen und am Völkerrecht und der UN-Charta orientierten Politik des "Friedensratschlags" habe der Verfassungsschutzbericht in denunziatorischer Absicht eine "in erster Linie antiamerikanischen und gegen das westliche Bündnis gerichtete ´Friedensbewegung`" gemacht, kritisiert die Organisation. Konkret werde dem Friedensratschlag vorgeworfen, er habe im Kampf gegen den drohenden Irakkrieg "den USA unterstellt, sie beabsichtigten weder einen ´Antiterror-Kampf` noch die Beseitigung von Massenvernichtungswaffen oder die Herstellung von Demokratie und Menschenrechten. Es gehe ihnen vielmehr um die Durchsetzung geostrategischer und wirtschaftlicher Interessen in einer der energiereichsten (Öl-)Regionen der Welt." (Verfassungsschutzbericht 2002, S. 135).

Der Bundesausschuss Friedensratschlag wies die Vorwürfe jedoch zurück. Die Formulierungen seien Teil des herrschenden friedenspolitischen Diskurses dieses Landes und der Vereinigten Staaten. Mit "Antiamerikanismus" habe er nichts zu tun.

Der Bundesausschuss Friedensratschlag forderte den Innenminister daher auf, die Observierung der Friedensbewegung durch den Verfassungsschutz sofort einzustellen. Etwaige frei werdende personelle Kapazitäten sollten auf fremdenfeindliche, rassistische und kriegsverherrlichende Bestrebungen "umgelenkt" werden. Hier sei größerer Bedarf vorhanden. Es bestehe auch deshalb kein Anlass, den Friedensratschlag zu observieren, weil er alle seine Erklärungen, Broschüren, Memoranden und Buchveröffentlichungen an Regierungsstellen und Abgeordnete zur Kenntnisnahme schicke und zu seinen Veranstaltungen nicht nur die Öffentlichkeit, sondern regelmäßig auch Bundespolitiker einlade.

Am 26-05-2003