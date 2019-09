Bundespräsident Rückblende

Die Mitbestimmung in den Unternehmen bleibe ein "Teil unseres freiheitlichen Sozialstaates", der ein produktives Zusammenwirken von Arbeitgeber und Arbeitnehmer möglich mache. Damit sei sie ein "wesentlicher Beitrag zur Zivilisierung des Kapitalismus", betonte Rau.

Die Bedeutung der Montanmitbestimmung liegt nach Ansicht Raus in der Abkehr von der Vorstellung, dass in Unternehmen allein der Eigentümer über die Arbeitsbedingungen bestimme. Jede Mitbestimmung - am deutlichsten die paritätische - stehe für den Grundsatz, dass die arbeitenden Menschen nicht als "Anhängsel des toten Kapitals" behandelt werden dürften, sagte Rau vor rund 500 Gästen. Dieser Grundsatz sei nach wie vor gültig - auch wenn von den 105 Unternehmen, in denen die Montanmitbestimmung 1951 galt, jetzt nur noch 45 existierten.

Rau kritisierte, dass jenseits des Montanbereichs die mitbestimmungsfreien Zonen zunähmen. Derzeit gebe es in über 60 Prozent aller deutschen Unternehmen weder betriebliche Mitbestimmung noch Mitbestimmung in den Aufsichtsräten. Damit sei der Gedanke der Demokratisierung der Wirtschaft im Laufe der Jahrzehnte "blasser geworden". Diese Entwicklung sei auch deshalb bedenklich, weil viele Gewerkschafter und Betriebsräte durch das Mitbestimmungsmodell zu "Experten für betriebliche Innovation" geworden seien.

Fast 70 Jahre lang waren in der Bundesrepublik Rabatte nur in Höhe von drei Prozent des Kaufpreises erlaubt. Neben den alten Rabattregelungen fällt auch die bisherige Zugabeverordnung weg. Danach durften dem Kunden bei einem Kauf nur Geschenke von geringem Wert hinzugegeben werden.

In deutschen Geschäften darf ab Mittwoch gefeilscht werden. Bundespräsident Johannes Rau unterzeichnete am Montag das Gesetz zur Aufhebung des Rabattgesetzes. Nach Verkündung im Bundesgesetzblatt könne das neue Gesetz am Mittwoch in Kraft treten, teilte das Bundespräsidialamt mit.

Bundespräsident Johannes Rau hat das Koordinierungsbüro für den deutsch-israelischen Jugendaustausch in Wittenberg eröffnet. Er verwies darauf, dass in Israel die Zahl derjenigen, die in Deutschland geboren und aufgewachsen seien, immer kleiner werde.

Die Ausstellung "Der (im-)perfekte Mensch" war im vergangenen Jahr im Deutschen Hygiene-Museum in Dresden ein großer Publikumserfolg. Mehr als 170.000 Besucher sahen sich die Exposition über "das Recht auf Unvollkommenheit" an. Die Ausstellung ist nun im Berliner Martin-Gropius-Bau vom 16. März bis zum 2. Juni zu sehen.

Mehr Toleranz und Hinwendung im Zusammenleben mit behinderten Menschen fordert Bundespräsident Johannes Rau. Zur Eröffnung der Ausstellung "Der (im-)perfekte Mensch" sagte Rau am Freitag in Berlin, bei vielen Behinderten gebe es Verbitterung und verständlichen Zorn über noch nicht erreichte Möglichkeiten zur Teilhabe. "Die Arbeit dafür wird noch lange weitergehen müssen", betonte das Staatsoberhaupt. Die jüngsten Gesetzesbeschlüsse zur Verbesserung der Gleichstellung behinderter Menschen seien nur Schritte auf diesem Weg.

Mit einem Festakt haben die "Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges" (IPPNW) am Donnerstag in Berlin den 20. Jahrestag ihrer Gründung begangen. Bundespräsident Johannes Rau würdigte in seiner Festrede im Konzerthaus am Gendarmenmarkt die Verdienste der Organisation bei der Unterstützung von Menschen, die unter Krieg, Diktatur und Folter leiden. IPPNW stehe auch für "Ärzte in sozialer Verantwortung". Organisationen wie die IPPNW würden gerade dort gebraucht, wo die Politik an die Grenzen ihrer Möglichkeiten gerate. Sie führten den Dialog mit allen Seiten - neutral, aber nicht unpolitisch. "Ihre Vereinigung erinnert die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft daran, dass es nicht reicht, den Frieden zu fordern", sagte Rau.

Moderne Sicherheitspolitik müsse auch präventive Strategien entwickeln, betonte Rau weiter. Er warnte dabei vor neuen Sicherheitsrisiken. Werde ihnen nicht vorgebeugt, bauten sich immer wieder Spannungen auf, die sich schließlich mit Waffengewalt entladen. Krisen vorzubeugen und Konflikte zu dämpfen, müsse im Zentrum aller politischen Anstrengungen stehen, mahnte das Staatsoberhaupt.

In den vergangenen zehn Jahren haben sich Rau zufolge die Koordinaten der Sicherheitspolitik grundlegend geändert. "Wir müssen Sicherheit heute umfassender begreifen und gestalten, als wir das früher getan haben", sagte er. Dazu müssten frühzeitig Entwicklungen erkannt werden, die destabilisierend wirken können. Dazu gehörten das Bevölkerungswachstum in den Ländern des Südens und die Flucht vor Armut, Elend, Umweltkatastrophen und politischer Verfolgung, aber auch religiöser Fundamentalismus. "All das sind Risiken, die nicht an nationalen Grenzen halt machen", warnte Rau.

Ein Jahrzehnt nach Ende der Blockkonfrontation ist es nach Ansicht Raus schlecht bestellt um Rüstungskontrolle und Abrüstung. "Wir müssen dringend bei der Rüstungskontrolle und bei der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen weiterkommen", mahnte er. Der Vertrag über den weltweiten Stopp von Atomtests konnte noch immer nicht in Kraft treten, weil eine Reihe von Staaten ihn noch nicht ratifiziert haben. Trotz einiger Erfolge seien weitere Abrüstungsschritte notwendig. Das große Ziel müsse eine Welt ohne Massenvernichtungswaffen sein.

Die internationale Organisation IPPNW wurde 1980 in Zeiten des Kalten Krieges von einem russischen und einem amerikanischen Kardiologen zur Verhinderung eines Atomkrieges gegründet. Im Frühjahr 1982 wurde die deutsche Sektion ins Leben gerufen. Sie hat heute 8000 Mitglieder und ist nach eigenen Angaben die größte berufsbezogene Friedensorganisation in Deutschland.

