Zeitarbeit, Leiharbeit - Vor und Nachteile | 20 Jahre der Entwicklung

ver.di sehe bei den seriösen Unternehmen der Branche auch die Chance für Arbeitslose und Berufsrückkehrer/innen, in ein festes Arbeitsverhältnis überzuwechseln, sagte Dorothea Müller. Unter Hinweis auf das Bewachungsgewerbe warnte sie davor, dass kleine Gruppierungen durch den Abschluss von Gefälligkeitsverträgen das von den Gewerkschaften erkämpfte Tarif-Vergütungsgefüge zerstören könnten. Auf diesem Wege werde Lohndumping betrieben. In diesem Zusammenhang kritisierte die Gewerkschafterin die Praxis der Öffentlichen Hand, Aufträge an "schwarze Schafe" dieses Bereichs zu vergeben. "Es darf nicht sein, dass Unternehmen, die sich an Tarifverträge halten und Betriebsräte akzeptieren, leer ausgehen und Unternehmen, die mit Sozial- und Lohndumping niedrigere Preise anbieten können, den Zuschlag erhalten", unterstrich Frau Müller.

Zum Fachbereich "Besondere Dienstleistungen" gehören rund 130.000 ver.di-Mitglieder aus dem Tourismus und der Wohnungswirtschaft, dem Bewachungsgewerbe, den technischen Überwachungsorganisationen und den Architekturbüros sowie den Zeitarbeitsunternehmen und Call-Centern.

Leiterin des Fachbereichs ist Dorothea Müller, die bereits beim ver.di-Gründungskongress Mitglied des Bundesvorstands der Gewerkschaft wurde und auch für Bildungspolitik zuständig ist. Zum Vorsitzenden des ehrenamtlich tätigen Fachbereichsvorstands wurde Leopold Musall vom TÜV gewählt, Stellvertreter wurden Monika Ferchel von der Leipziger Wohnungsbaugesellschaft und Gerd Schneider vom Tourismuskonzern TUI.

Am 14-06-2001

In der Frauenpolitik wird ein Gleichstellungsgesetz für die Wirtschaft angestrebt. Auch sollen mehr Frauen in den Öffentlichen Dienst.

Die Grünen halten an der Ökosteuer fest. Konkrete Erhöhungsschritte wollen sie von sozialen Gesichtspunkten und dem Energiepreis abhängig machen. Außerdem streben sie in der Finanzpolitik den Abbau umweltschädlicher Subventionen an. Der Spitzensteuersatz soll bis 2005 auf 42 Prozent, der Eingangssatz auf 15 Prozent fallen.

Auch das Zusammenlegen von Arbeitslosen- und Sozialhilfe lehnt der Verband ab. Jedes der beiden Hilfesysteme habe seine eigene Funktion. Der DBSH fordert, dass erwerbsfähige Sozialhilfeempfänger in Arbeitslosenhilfe und Verantwortung der Arbeitsämter übergeleitet werden. So würden die Kommunen von systemfremden Aufgaben entlastet.

Der Deutsche Berufsverband für Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Heilpädagogik (DBSH) spricht sich gegen eine Umsetzung des Harzt-Konzeptes aus. Laut der Bundesvorsitzenden Hille Gosejacob-Rolf mache es aus Sicht der Sozialen Arbeit keinen Sinn, den Anspruch "Fordern und Fördern" nur an die Betroffenen zu richten. In gleicher Weise müssten auch Wirtschaft, Arbeitsämter und Politik gefordert sein. Für Langzeitarbeitslose fordert der DBSH einen neuen "geschützten" ersten Arbeitsmarkt. Bei diesen sogenannten Integrationsfirmen solle eine sozialprofessionelle Beratung den Arbeitslosen helfen, eigene Ressourcen und Fähigkeit zu erkennen.

Nach den Vorstellungen der Landesregierung sollten alle erwerbsfähigen Arbeitslosen in Zukunft von den neu zu schaffenden Job Centern und damit in Verantwortung der Bundesanstalt für Arbeit betreut werden. Nicht Erwerbsfähige hätten nach diesem Modell nur noch Anspruch auf die seit 1. Januar dieses Jahres geltende so genannte Grundsicherung. Das vom Bund favorisierte viergliedrige System aus Arbeitslosengeld I und II , Sozialhilfe und Grundsicherung nannte Schartau hingegen "nicht standfest". "Wer unklare Regelungen zulässt, hat keine Reform gemacht", warnte er.

Im Zuge der Hartz-Reform drängt die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen auf eine komplette Abschaffung der Sozialhilfe. Landesarbeitsminister Harald Schartau (SPD) lehnte am Mittwoch in Düsseldorf die Forderung des Chefs der Bundesanstalt für Arbeit (BA), Florian Gerster, ab, auch nach der Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe nicht vermittelte Arbeitslose nach einem halben Jahr wieder in die Zuständigkeit der Kommunen zurückgeben zu können.

50 Projekte zur Bekämpfung der Hochwasserfolgen in Sachsen und Sachsen-Anhalt hat der Arbeiter-Samariter-Bund bis heute durchgeführt. Damit hat der ASB über 97 Prozent der mehr als 4,8 Millionen Euro, die er an Spendengeldern für die Flutopfer erhalten hat, eingesetzt. Da einige Projekte noch laufen, sind weitere Gelder fest verplant. Die ASB-Hilfe umfasste den Wiederaufbau sozialer Einrichtungen wie Kindergärten, Ausbildungsstätten und Senioreneinrichtungen, die Durchführung von Beratungsdiensten, die Verteilung von Hilfsgütern, Ferienfreizeiten für Kinder, Ausstattungshilfen und handwerkliche Unterstützung.

In Sachsen und Sachsen-Anhalt wurden insgesamt mehr als 3,8 Millionen Euro für die Beseitigung der Flutschäden eingesetzt. Davon sind allein über 1,52 Millionen Euro in Sanierungs- und Wiederaufbauprojekte geflossen. So wurden in Sachsen-Anhalt fünf besonders schwer vom Hochwasser geschädigte Kindergärten in Dessau, Jeßnitz, Raguhn, Wittenberg und Königsstein, die Seniorenbegegnungsstätte der Stadt Wittenberg und ein Ausbildungszentrum in Schönebeck mit ASB-Spendengeldern saniert bzw. neu gebaut.

In Sachsen hat der ASB eine Seniorenresidenz in Aue-Schwarzenberg, ein Jugendhilfezentrum in Crimmitschau, eine Kindertagesstätte in Pirna-Copitz und zwei dringend benötigte Ausbildungszentren in Zschadraß/Muldental und Döbeln instand gesetzt. Denn z.B. die Töpelmühle bei Döbeln ist in der strukturschwachen Region der einzige Ort, an dem ABM-Qualifizierungsmaßnahmen für Langzeitarbeitslose und behinderte Jugendliche durchgeführt werden können. Die Flut zerstörte die Ausbildungsstätten in der 200 Jahre alten Mühle. ASB-Spenden ermöglichten eine rasche Sanierung.

In acht Städten und Gemeinden (Stendal, Bitterfeld, Jeßnitz, Raguhn in Sachsen-Anhalt, Eilenburg, Grimma, Riesa, Dresden in Sachsen) wurden familienentlastende Dienste sowie Besuchs- und Beratungsdienste eingerichtet. Erfahrene Sozialarbeiter kümmerten sich besonders um sozial schwache Hochwasseropfer. Die ASB-Mitarbeiter leisteten Hilfestellung bei Behördengängen, bei Antragstellungen, bei Verhandlungen mit Baufirmen/Handwerkern u.a. In besonders schweren Fällen trug der ASB z.B. die Kosten für Strom und Trockengeräte. Hierfür wurden mehr als 1,2 Millionen Euro eingesetzt.

Kühlschränke, Waschmaschinen, Trockner, Werkzeug, Reinigungsgeräte und andere Hilfsgüter wurden in beiden Bundesländern im Wert von über 650.000 Euro verteilt. Außerdem hat der ASB Ferienfreizeiten für von der Flut betroffene Kinder organisiert, die Instandsetzung von Spielplätzen unterstützt und Sportvereinen geholfen, ihre Schäden zu beseitigen.

Auch im vom Hochwasser stark betroffenen Nachbarland Tschechien war der ASB aktiv. Über 570.000 Euro aus Spendengeldern hat der ASB hier eingesetzt. Mit Hilfsgüterlieferungen direkt nach dem Hochwasser und später als Winterhilfe für betroffene Menschen brachte der ASB einen komplett ausgestatteten Rettungswagen, Raumtrockner, Stromgeneratoren, Heizkörper, Betten, Decken, Kleidung etc. in die Region um Prag. Auch an Wiederaufbaumaßnahmen sozialer Einrichtungen, wie Schulen und Kindergärten hat sich der ASB beteiligt.

Am 15-08-2003