Nur sechs Staaten in Afrika haben Pressefreiheit

Von 52 afrikanischen Staaten hätten nur sechs eine freie Presse, in 17 Ländern gebe teilweise freie Medienunternehmen, und der Rest lebe ohne freie Meinungsäußerung, teilte Isf-Sprecher Pino Rea auf einer Pressekonferenz in Rom mit. Der Bericht 2000 demonstriere, dass sechs von neun im Vorjahr getöteten Journalisten der Mafia, bewaffneten Rebellen oder dem Militär zum Opfer fielen.

Neben eklatanten Fällen wie beispielsweise Misshandlungen durch das Abschneiden der Zunge, Folterungen oder Stinkbomben-Anschläge auf Redaktionen seien vielmehr die täglichen Attacken und Bedrohungen, denen Medienleute ausgesetzt sind, eine enorme Belastung. Der Isf-Bericht kritisiert auch eine fehlende Bereitschaft der Polizei und nationaler Autoritäten zur Zusammenarbeit, um die Verantwortlichen der Verbrechen zu verurteilen.

In den ersten dreieinhalb Monaten des Jahres sind nach Angaben der Organisation "Reporter ohne Grenzen" weltweit bereits vier Journalisten bei der Ausübung ihres Berufes getötet worden. Im vergangenen Jahr hätten insgesamt 32 Pressevertreter ihren Beruf mit dem Leben bezahlt.

In Burma seien zur Zeit die meisten Journalisten (13) inhaftiert, gefolgt von China (zwölf), dem Iran (zehn) und Äthiopien (sieben). Allein in diesen vier Staaten werde insgesamt mehr als die Hälfte aller weltweit inhaftierten Journalisten festgehalten.

Am 29-04-2001

Nach Einschätzung von "Reporter ohne Grenzen" ist die Pressefreiheit in 28 der 189 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen besonders bedroht, in weiteren 65 ist die Situation besorgniserregend.

Allerdings sei auch die Entwicklung in manchen Staaten des ehemaligen Ostblocks nicht gerade erfreulich. "Am Beispiel Russlands sehen wir, dass neue Regierungen nicht immer das gleiche Verständnis von Pressefreiheit haben wie wir", sagte Weischenberg vom DJV. Gerade für EU-Beitrittskandidaten müssten solche internationale Regeln eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, forderte der DJV-Vorsitzende. "Wir werden uns in der EU keine Staaten leisten können, die eine tatsächliche Pressefreiheit in ihrem Land nicht garantieren."

Auch der Medienbeauftragte der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Freimut Duve, mahnte zur Achtung der Pressefreiheit. In vielen Ländern existiere die "Zensur durch Mord", mit der auch andere kritische Journalisten abgeschreckt werden sollen. Nach Informationen der Organisation "Reporter ohne Grenzen" wurden im Jahr 2000 insgesamt 32 Journalisten ermordet.

In jedem Land sei eine monopolartige Medienkonzentration eine Bedrohung für die Demokratie, erklärte die Organisation, die 1998 mit Hilfe der italienischen Journalistengewerkschaft gegründet wurde. Laut Isf seien durch die derzeitige Mediensituation in Italien Pluralismus und Informationsfreiheit stark gefährdet.

Ein Signal, das auf die Lösung des "Interessenskonflikts" hoffen lässt, wünscht sich die italienische Medienorganisation "Informazione senza frontiere" (Isf) in einem offenen Brief von Staatspräsident Carlo Azeglio Ciampi. Auch zwei Wochen nach seinem Wahlsieg hat Premier Silvio Berlusconi, einflussreichster Medienunternehmer des Landes, noch keine Lösung seines Interessenkonfliktes in Aussicht gestellt.

Schwere Vorwürfe richtete Menard gegen die Nordallianz. Die von ihnen kontrollierten Gebiete seien für Journalisten gefährlich. Anderslautende Darstellungen des Innenministers der Nordallianz, Junus Kanuni, seien falsch. So würden auch in der afghanischen Hauptstadt Kabul die Möglichkeiten der freien Berichterstattung eingeschränkt, erste Berichte über Repressionen gegen afghanische Journalisten seien bekannt geworden. Daher sollte auf der Petersberg-Konferenz die Gelegenheit genutzt werden, Grundlagen der Pressefreiheit in Afghanistan festzuschreiben.

Die internationale Journalistenvereinigung "Reporter ohne Grenzen" sieht nach dem Tod von acht Kollegen eine unabhängige Berichterstattung aus Afghanistan gefährdet. Journalisten würden aufgrund der anhaltend unsicheren Lage das Land verlassen, sagte der Generalsekretär der Vereinigung, Robert Menard. Er forderte, die Sicherheit in- und ausländischer Reporter in Afghanistan zu gewährleisten, damit Presse- und Meinungsfreiheit endlich Fuß fassen könnten.

Auch in Großbritannien (Platz 2), Kanada (Platz 3) und Frankreich (Platz 4) sind Gesetze verabschiedet worden, die die Pressefreiheit einschränken. In Großbritannien braucht die Polizei lediglich die Erlaubnis des Innenministeriums, um bei Providern Nutzer-Daten abzufragen. Die Frist zur Speicherung von diesen Daten wurde außerdem verlängert. Der Innenminister will das Gesetz noch ausweiten und den privaten E-Mail-Verkehr und Online-Geldverkehr überwachen. In Kanada wurde der Quellenschutz für Journalisten ausgehöhlt. Personen, die unter Verdacht stehen, Kontakte zu Terroristen zu unterhalten, können vor Gericht zu einer Aussage gezwungen werden. Sollten sie ihre Informationen nicht preisgeben, droht ihnen eine Haftstrafe bis zu einem Jahr. Das "Gesetz zum Schutz der Informationen" sieht lebenslängliche Haftstrafen für die Weitergabe von Informationen vor, die mit Schutzmaßnahmen des Staates oder der regionalen Verwaltung zu tun haben, ohne genau zu definieren, um welche Informationen es sich handelt.

Anfang Oktober appellierte Condoleeza Rice, Nationalsicherheitsberaterin des Präsidenten, an führende US-Medien, sich an ihre "Verantwortung" in einer Krisensituation zu erinnern. Zur gleichen Zeit schloss Präsident Bush bestimmte Abgeordnete vom Informationsfluss aus, mit dem Argument, die Auskünfte könnten an die Presse gelangen und veröffentlicht werden. Vor allem im Internet-Bereich sind Einschränkungen zu verzeichnen. So darf das FBI bei sämtlichen großen Internet-Providern mittels dem E-Mail-Überwachungssystem "Carnivore" alle Informationen, die zwischen Usern zirkulieren, kontrollieren. Desweiteren darf das FBI jeden weltweit verfolgen, der im Internet gegen amerikanische Gesetze verstößt.

Laut Angaben von RSF wurden in den vergangenen drei Wochen sieben Journalisten verwundet, vier festgenommen, 15 inhaftiert, 60 unter Beschuss genommen sowie 20 geschlagen oder bedroht. Im Fall von weiteren 20 Reportern wurden die Presseausweise und die Ausrüstung beschlagnahmt. Ein Journalist wurde deportiert. Zudem habe die israelische Armee zehn arabische Medienbüros besetzt oder geplündert, so RSF.

Türkei gegen Pressefreiheit

Die Türkei hat dem Generalsekretär von Reporter ohne Grenzen (ROG), Robert Ménard, die Einreise verweigert. Das teilte die türkische Botschaft in Paris Ménard schriftlich mit. ROG hatte für Donnerstag, den 17. Mai, eine Pressekonferenz in Istanbul geplant. In der Mitteilung des Presseattachés der türkischen Botschaft in Frankreich an Ménard heisst es: "Die zuständigen Stellen haben entschieden, Ihnen die Einreise in die Türkei zu untersagen. Diese Entscheidung tritt sofort in Kraft." Ménard hatte um ein Treffen mit Vertretern der türkischen Regierung und des Militärs gebeten, um zu erläutern, warum der türkische Generalstabschef Hüseyin Kivrikoglu in die ROG-Liste der 38 größten Widersacher der Pressefreiheit zu aufgenommen worden ist.

Nach Auffassung von Reporter ohne Grenzen müssen demokratische Staaten auch Kritik akzeptieren. Das Einreiseverbot für den Generalsekretär der Menschenrechtsorganisation zeige erneut, dass die Türkei nicht zu den demokratischen Staaten gezählt werden könne.

Am Donnerstag vergangener Woche hatte die Türkei nach Informationen von ROG bereits Frankreich mit dem Abbruch der militärischen Beziehungen bedroht. Die türkische Regierung nahm Anstoß an einer von Reporter ohne Grenzen im Pariser Bahnhof Saint-Lazare auf dem Boden ausgelegten, 200 Quadratmeter großen Weltkarte, auf der neben Saddam Hussein, Fidel Castro und anderen auch Generalstabschef Kivrikoglu als "Feind der Pressefreiheit" abgebildet war. Reporter ohne Grenzen zählt Kivrikoglu zu den 38 Personen und bewaffneten Organisationen, die für die weltweit gravierendsten Einschränkungen der Pressefreiheit verantwortlich sind.

In der Türkei wurde im Jahr 2001 gegen mehr als 50 Journalisten und Verleger wegen ihrer Veröffentlichungen Anklage erhoben. Derzeit steht Erol Özkoray, Chefredakteur der Zeitschrift Idea Politika, wegen "Beleidigung der Armee" und "Beleidigung der Republik" in drei verschiedenen Prozessen vor Gericht. Özkoray hatte in einer Artikelserie über die Rolle der Armee in türkischen Institutionen die Auffassung vertreten, dass die Armee den Beitritt der Türkei zur EU verhindere.

Die türkischen Behörden verfügen über ein Arsenal an repressiven Mitteln, um Journalistinnen und Journalisten zum Schweigen zu bringen, die über Minderheitenprobleme, Menschenrechte oder die Rolle von Armee und Polizei in der Gesellschaft berichten und damit ein von der Armee errichtetes Tabu brechen, kritisiert Reporter ohne Grenzen.

Mindestens eine Journalistin sowie fünf Journalisten befinden sich nach Angaben der Organisation auf Grund ihrer Berichterstattung in türkischen Gefängnissen. Fikret Baskaya sitze seit Juni 2001 eine 16-monatige Haftstrafe ab. Er hatte im Juni 1999 einen kritischen Artikel über den Umgang der türkischen Führung mit der kurdischen Frage veröffentlicht.

Am 16-05-2002