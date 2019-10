Juden in Deutschland | Halle nur eine logische Entwicklung?

Stein sagte, eine moderne Gedenkstätte trete an die Stelle der ehemaligen Synagoge. Sie werde dazu beitragen, das Vermächtnis der Juden zu bewahren. Die Gedenkstätte sei ein "Stachel im Fleisch der Stadt" und werde Anlass zu kritischer Aufmerksamkeit und ständiger Wachsamkeit bieten, sagte Leipzigs Oberbürgermeister Wolfgang Tiefensee (SPD).

Das Mahnmal wurde von den Leipziger Architekten Anna Dilengite und Sebastian Helm gestaltet. An der Einweihung nahmen auch 80 ehemalige Leipziger Juden teil, die heute unter anderem in den USA und Australien leben. Die 1855 eingeweihte Große Gemeindesynagoge war in der Pogromnacht im November 1938 geschändet worden und musste danach auf Kosten der israelitischen Religionsgemeinde abgerissen werden.

Am 25-06-2001

Der Prozess gegen den ehemaligen Kreisvorsitzenden der Republikaner im Allgäu wegen Beleidigung ist am Mittwoch abgesagt und verschoben worden. Das Landgericht Kempten begründete dies mit der Erkrankung eines wichtigen Zeugen. Der 65-jährige Ex-Republikaner soll sich dafür verantworten, dass er den Vizepräsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Michel Friedman, in einer Pressemitteilung als "Zigeunerjuden" beschimpft hatte.

"Dass sich die Juden in Deutschland niederlassen und jüdische Gemeinden gründen, ist ein Vertrauensbeweis in die Menschen, die Politik und die Demokratie dieses Landes", betonte der Zentralrats-Präsident.

Ein Jahr nach dem blutigen Bombenanschlag auf einen Düsseldorfer S-Bahnhof hat der Zentralrat der Juden eine nachdenkliche Bilanz gezogen. Das Attentat habe das Leben der Juden in Deutschland verändert, sagte Zentralrats-Präsident Paul Spiegel am Freitag dem Radiosender "FAZ 93.6 Berlin". Es hat "die Juden verunsichert, es hat sie ängstlich gemacht und zum Nachdenken über ihre Situation gebracht", räumte Spiegel ein. Dennoch müsse auch klar gesagt werden, dass es keine Auswanderungswelle in Folge des Anschlags gegeben habe. Deutschland habe inzwischen die größte jüdische Gemeinschaft in West-Europa und sei zudem die am stärksten wachsende.

Das Landgericht Kempten hatte am Montag eine Geldstrafe des Amtsgerichts Kempten über 6.000 Mark aufgehoben und den früheren Republikaner-Kreisvorsitzenden freigesprochen. In der politischen Auseinandersetzung sei ein solches Werturteil durch das Grundrecht auf Meinungsfreiheit gedeckt, hatte die 3. Strafkammer das Urteil begründet.

Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin kritisiert scharf das so genannte Zigeunerjuden-Urteil des Kemptener Landgerichts. Das Gericht hatte einen Ex-Republikaner-Politiker frei gesprochen, der den Vizepräsidenten des Zentralrates der Juden, Michel Friedman, als „Zigeunerjuden“ bezeichnet hatte. Die Ministerin schrieb nun laut „Bild“-Zeitung an Friedman: „Bekanntlich pflege ich als Bundesministerin der Justiz unsere unabhängigen Gerichte nicht zu kritisieren. Das Urteil des LG Kempten jedoch bedarf der ausdrücklichen und öffentlichen Kritik aller, die für die Rechtsstaatlichkeit in unserem Land Verantwortung tragen.“ Sie fügte hinzu, sie habe mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, dass die zuständige Staatsanwaltschaft in Revision gehen werde.

57 Jahre nach der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus sind viele Juden besorgt über wachsende antisemitische Stimmungen. Der Präsident des Zentralrates der Juden, Paul Spiegel, sagte am Donnerstag, es gebe kaum noch eine Hemmschwelle für antisemitische Äußerungen. Der Schauspieler Michael Degen erwägt angesichts dieser Entwicklung, Deutschland den Rücken zu kehren. Spiegel kritisierte auch die Diskussion von Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) mit dem Schriftsteller Martin Walser. Die Proteste dagegen seien berechtigt gewesen.

Spiegel sagte, in den Jüdischen Gemeinden herrsche Verunsicherung und Angst. In ganz Europa gebe es eine antijüdische Stimmung. Der Antijudaismus sei so stark wie seit 1945 nicht mehr. Es gebe einen Gleichklang zwischen Rechtsradikalen und Islamisten, eine gemeinsame Stoßrichtung gegen Juden und gegen Israel. Auch Degen betonte, der Antisemitismus habe sich "unter der Tarnkappe des Anti-Israelismus über ganz Europa ausgebreitet". Der jüdische Schauspieler, der die Nazi-Zeit in einem Versteck in Berlin überlebt hatte, fühlt sich in Deutschland nach eigenem Bekunden jetzt wieder als Verfolgter. Auf die Frage, wohin er gehen würde, sagte Degen: "Es klingt paradox, aber am sichersten würde ich mich in Israel fühlen."

Spiegel kritisierte auch die Diskussionsrunde mit Schröder und Walser am Mittwochabend in der SPD-Parteizentrale in Berlin. Schröder rief die Deutschen dabei zu Selbstbewusstsein auf. Die Deutschen könnten bei aller Verantwortung für die Geschichte stolz auf Geleistetes sein. Er persönlich sei stolz auf ein Deutschland, "das auf die Werte Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Teilhabe" aufgebaut sei. Er sehe die Deutschen als selbstbewusste und aufgeklärte Nation im Herzen Europas, die "sich nicht überlegen fühlt", sich aber auch nicht unterlegen fühlen müsse, sagte der Kanzler.

Die Diskussionsrunde Schröders mit Walser über Nation und Patriotismus in Deutschland am Mittwochabend in Berlin war von Protesten begleitet. Rund 100 Menschen demonstrierten vor dem Willy-Brandt-Haus gegen die Podiumsdiskussion. Spiegel sagte, Walser habe "neue unsägliche Theorien" verbreitet. Die Demonstranten vor dem Willy-Brandt-Haus hätten guten Grund für ihre Proteste gehabt.

Walser hatte in dem Gespräch mit Schröder seine umstrittenen Äußerungen anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 1998 verteidigt. Der Autor sagte, er habe zwar in der Zwischenzeit festgestellt, dass "seine Sprache nicht für die Paulskirche geeignet" gewesen sei. Er verurteilte jedoch die "Verdächtigungsbereitschaft", die bei diesem "Themenkomplex so unendlich wach sei".

Der Schriftsteller hatte damals eine Kontroverse ausgelöst, als er in der Frankfurter Paulskirche von Auschwitz als "Moralkeule" und der "Instrumentalisierung unserer Schande zu gegenwärtigen Zwecken" sprach. In der Diskussion mit Schröder betonte Walser, Auschwitz sei ein "singuläres Verbrechen" gewesen und konnte nur aus bestimmten historischen Bedingungen entstehen. Man könne die deutsche Schuld daher nicht "abstrakt behandeln", sondern müsse die Begleitumstände sehen.

Am 09-05-2002