Polen Rückblende

Regierungsunabhängige Naturschutzorganistationen weisen die Schuld an diesem Skandal dem Umweltminister Antoni Tokarczuk zu. Sie verlangen die sofortige Entlassung des Ministers und bestehen darauf, dass er sich dem polnischen Staatstribunal (Trybunal Stanu) stellt. Weil der Umweltminister die obligatorische Aufgabe nicht erfüllte, neue Verordnungen über den Schutz von Tier- und Pflanzenarten herauszugeben, stehen nun z.B. Adler, europäische Bisons, Gemsen, Orchideen und andere Arten nicht mehr unter gesetzlichem Schutz.

Am 03-10-2001

Dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg liegen derzeit 29 Anträge zur Errichtung von Windfarmen vor der deutschen Küste vor, davon sieben in der Ostsee. Voraussichtlich im kommenden Jahr soll vor der Halbinsel Darß der erste deutsche Offshore-Windpark in der Ostsee gebaut werden. Die Pilotanlage soll aus 21 Windrädern mit einer Leistung von jeweils 1,5 bis 3,5 Megawatt bestehen.

Zu den favorisierten Windparkstandorten gehört ein etwa 40 Quadratkilometer großes Seegebiet in der nördlichen Odermündung. Der nordöstlich der Hafenstadt Swinemünde (Swinoujscie) geplante Energiepark könnte schon in wenigen Jahren gebaut werden, sagte Zabinski. Dabei wolle man auch deutsche Erfahrungen nutzen, wo im vergangenen Jahr die Errichtung eines ersten Windparks genehmigt wurde. Im Unterschied zur EU räumt das polnische Recht den Gebietskörperschaften und Umweltverbänden allerdings weniger Mitsprache bei dem Projekt ein.

Vor der polnischen Ostseeküste sollen in den nächsten Jahren mehrere Offshore-Windparks entstehen. Das sieht der Entwicklungsplan der Wojedwodschaft Westpommern vor, wie der Direktor der zuständigen regionalen Planungsbehörde in Stettin (Szczecin), Tadeusz Zabinski, am Freitag sagte. Das Strategiepapier werde voraussichtlich im April im polnischen Parlament verabschiedet.

Auf seiner weiteren dreitägigen Reise macht der polnische Präsident dann in Potsdam, Hannover und Wolfsburg Station. Bei einem Treffen mit Brandenburgs Ministerpräsident Manfred Stolpe (SPD) will er vor allem über weitere grenzüberschreitende Projekte sprechen.

Kwasniewski dankte Schröder für dessen politisches wie persönliches Engagement, Polen beim Beitritt in die EU zu unterstützen. Er habe auch die Zusage erhalten, dass der Wahlkampf zur Bundestagswahl im Herbst das Engagement Deutschlands für den Beitritt nicht reduzieren werde. Polen war unter der alten Regierung mit den Reformen zum EU-Beitritt ins Hintertreffen geraten. Der seit Oktober vergangenen Jahres amtierende Ministerpräsident Leszek Miller versicherte, weitere Reformen zügig angehen zu wollen. Zu den noch offenen Fragen gehören der Umweltschutz, die Landwirtschaft und die Frage des Kapitalverkehrsfreiheit. Über die Hälfte der Polen befürwortet einen Beitritt zu EU, das endgültige Votum soll in einem Referendum fallen.

Die Bundesregierung hält daran fest, dass Polen in der ersten Erweiterungsrunde 2004 der Europäischen Union beitreten soll. Darüber sei er sich mit Polens Präsident Aleksander Kwasniewski "vollständig einig", sagte Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) nach einem Gespräch mit dem polnischen Staatsoberhaupt am Mittwoch in Berlin. Das Thema EU-Erweiterung stand im Mittelpunkt der gut einstündigen Zusammenkunft. Zuvor war Kwasniewski von Bundespräsident Johannes Rau empfangen worden. Es ist der erste Staatsbesuch Kwasniewkis in der Bundesrepublik.

Vom 18.07. bis zum 24.07.04 findet in Owczary in Polen ein deutsch-polnisches Workcamp zum Thema Umweltschutz und Umweltpolitik statt. Es richtet sich an Jugendliche zwischen 18 und 26 Jahren und ermöglicht einen Austausch zwischen Jugendlichen unterschiedlicher Länder. Neben zahlreichen Workshops wird es noch Zeit geben sich gegenseitig kennenzulernen, für Fahrradausflüge in den Nationalpark und zum Natur erleben und geniessen.

Am 19.08.2004 wurde die durch den Friedenskreis Halle organisierte deutsch- bosnische Jugendbegegnung zum Thema ""Begegnung - Kultur - Film" erfolgreich abgeschlossen. Die jeweils 8 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den beiden Ländern, die drei gemeinsame Wochen in Mostar und anderen bosnischen Städten, sowie in Halle verbracht haben, können auf viele interessante Erlebnisse zurückblicken. Als Ergebnis ihrer gemeinsamen Arbeit sind drei Kurzfilme entstanden, die ihre Eindrücke wiedergeben.

In Radio-, Foto- und Zeitungsworkshops wollen die Teilnehmer gemeinsam Beiträge erarbeiten, die der Öffentlichkeit präsentiert werden. Zudem stehen Gespräche mit Referenten zum Thema Rechtsextremismus , der Austausch eigener Erfahrungen mit dem Thema und eine Exkursion in das Konzentrationslager Majdanek auf dem Programm. Für diese Jugendbegegnung können sich noch Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewerben.

Die nächste durch den Friedenskreis organisierte internationale Jugendbegegnung beginnt bereits in etwas mehr als zwei Wochen: Vom 07.09. bis zum 14.09.04 findet in Motycy Lesny / Polen eine deutsch-polnisch- ukrainische Begegnung zum Thema "Rechtsextremismus -ein trinationaler Vergleich " statt. Während der Begegnung, an der junge Menschen aus Halle im Alter von 18 bis 26 Jahren teilnehmen können, soll es darum gehen, aktiv gegen Fremdenfeindlichkeit, Rechtsextremismus und Nationalismus vorzugehen.

Reiter hatte zuvor betont, dass das Rechtsgutachten, wonach Entschädigungsklagen vertriebener Deutscher gegen Polen aussichtslos seien, in seinem Land "zwar für Entspannung sorgt, aber das Problem noch nicht löst". Die Diskussionen der vergangenen Monate habe viel zerstört, was in den letzten 15 Jahren aufgebaut worden sei.

"Die Staaten Europas sind alle Demokratien. Es herrscht Medienvielfalt, Meinungsfreiheit und Pluralismus. Wir müssen von unseren Partnern erwarten können, dass Stimmen Einzelner, die dummes Zeug reden, nicht verallgemeinert werden, so wie es unsere Partner von uns erwarten können", sagte Schäuble über die in letzter Zeit entstandenen Verstimmungen zwischen Deutschland und seinen östlichen Nachbarländern.

Mit deutlichen Worten forderte dagegen der außenpolitische Sprecher und Unions-Fraktionsvize Wolfgang Schäuble (CDU) Polen auf, Deutschland in der Vertriebenendiskussion mehr zu vertrauen. "Wir kämpfen dafür, dass die Preußische Treuhand in Deutschland das Vertrauen nicht kaputt macht. Aber Sie müssen schon auch in Polen dafür kämpfen", sagte Schäuble zu dem früheren polnischen Botschafter in Deutschland, Janusz Reiter am Donnerstag bei einer Diskussionsveranstaltung unter dem Motto "Europa öffnet sich Aussöhnung mit der alten Heimat" im Medienzentrum der Passauer "Neuen Presse".

Nach einer verlesenen Botschaft von Papst Johannes Paul II ergreifen Kwasniewski, Putin, und Katzav das Wort. Zum Abschluss werden ehemalige Häftlinge, Veteranen der Roten Armee und die Staatsgäste Kerzen entzünden am Mahnmal der Opfer des Faschismus in Birkenau.

In Viehwaggons einpfercht waren die Opfer von der Reichsbahn in das Vernichtungslager transportiert worden. Bereits auf den Ankunftsrampen kam es zur Selektion. Greise, Frauen und Kinder wurden umgehend in die Gaskammern getrieben, die Arbeitsfähigen zur Zwangsarbeit bestimmt, für medizinische Experimente missbraucht und später aufgehängt oder einfach zu Tode geprügelt.

Rund 2000 Überlebende und mehr als 40 Staats- und Regierungschefs gedenken am Donnerstag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz durch die Rote Armee vor 60 Jahren. Die Todesfabrik ist für die ganze Welt zum Symbol für Terror, Völkermord und Holocaust geworden. Im polnischen Auschwitz-Birkenau ermordeten die Nazis nach unterschiedlichen Schätzungen 1,1 bis 1,5 Millionen Menschen, der Großteil der Opfer waren Juden. Die meisten Häftlinge wurden von Februar 1942 bis November 1944 in fabrikmäßig betriebenen Gaskammern mit Zyklon B umgebracht. Unter den Opfern waren Historikern zufolge auch mehr als 140 000 Polen, rund 20 000 Roma und Sinti, über 10 000 sowjetische Kriegsgefangene und 10 000 bis 20 000 politische Häftlinge, Homosexuelle und überzeugte Christen.

Laut UBA wird seit dem Beitritt Polens zur EU am 1. Mai vergangenen Jahres der grenzüberschreitende Transport von Abfällen über die deutsch-polnische Grenze nicht mehr regelmäßig kontrolliert. Anlass für die grenzübergreifende Aktion seien vermehrte Hinweise gewesen, dass es in verschiedenen deutschen Bundesländern "einen unerklärlichen Abfluss der Lagerbestände von beispielsweise Altreifen oder Altbatterien" gäbe. Zudem gelte seit dem 1. Juni die Ablagerungsverordnung, nach der keine "Siedlungsabfälle" mehr ohne thermische oder mechanisch-biologische Vorbehandlung auf deutschen Deponien abgelagert werden dürfen.

Ausser dem UBA hätten sich das polnische Hauptinspektorat für Umweltschutz, der Zoll, das Bundesamt für Güterverkehr und die betroffenen Bundesländer an der Aktion beteiligt. "Nun ist klar, dass die gesetzlichen Regelungen in diesem Bereich umgangen werden. In einem Fall wurden auch Unterlagen gefälscht. Wir werden zukünftig regelmäßiger kontrollieren müssen", erklärte Joachim Wuttke, der beim UBA als Leiter der Anlaufstelle 'Basler Übereinkommen' die grenzüberschreitenden Transporte von Abfällen überwacht.

Deutsche und polnische Behörden haben am 8. Juni in einer gemeinsamen Aktion an der deutsch-polnischen Grenze mehrere illegale Mülltransporte Richtung Polen aufgespürt und gestoppt. Das meldet das Umweltbundesamt (UBA) am Montag. Demnach kontrollierten die deutschen und polnischen Behörden etwa 200 Fahrzeuge. Elf Abfalltransporte erwiesen sich laut UBA als illegal und wurden zurückgewiesen. Damit hätten sich Hinweise bestätigt, dass schrumpfende Lagerbestände, "beispielsweise von Altreifen oder Altbatterien", in Deutschland unter anderem auf den illegalen Export ins Ausland zurückzuführen seien.

Bei der internationalen Begegnung in Kaliningrad nehmen junge Menschen aus sechs verschiedenen Ländern teil (Rußland, Weisrußland, Ukraine, Litauen, Polen , Deutschland). Bei diesem Camp wird es auch um die neuen Grenzen in Europa gehen. Einige der beteiligten Länder sind erst seit einem Jahr Mitglied der Europäischen Union, Deutschland ist hier schon lange vertreten und 3 Länder sind nun die östlichen Nachbarländer. Diese neue Situation soll bei dem Camp thematisiert werden.

Die BUNDjugend bietet diesen Sommer gleich zwei Reisen für umweltinteressierte Jugendliche an. Vom 15.-25. Juli findet die deutsch-polnische Radtour entlang der Oder statt. Und vom 6.-20. August wird eine internationale Begegnung in Kaliningrad durchgeführt. Während der deutsch-polnischen Radtour entlang der Oder sollen verschiedene ökologische Projekte im Odergebiet besucht werden. So werden unter anderem die Nationalparkgebiete auf beiden Seiten der Grenze besucht.

Erneut wandte sich Kaczynski gegen ein Zentrum gegen Vertreibung in Berlin. Er halte "dieses Zentrum für einen sehr schlechten Vorschlag", sagte er. Es würde "in jedem Fall" zu einer "Relativierung" deutscher Schuld führen. "Die Umsiedlungen waren sicher ein tragisches Ereignis" für die Deutschen, doch sei dies nicht dasselbe "wie schwere Bombardements auf unsere Städte", sagte der polnische Präsident.

Die geplante Gas-Pipeline durch die Ostsee stößt beim polnischen Präsidenten Lech Kaczynski weiter auf scharfe Kritik. Für diese Pipeline gebe es keine ökonomischen Gründe, sagte Kaczynski dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". "Wir sind Verbündete Deutschlands, gemeinsam in der NATO und der EU - warum also diese Pipeline um die Grenzen Polens herum", fügte das polnische Staatsoberhaupt hinzu. Seine Gespräche mit Bundeskanzlerin Angela Merkel seien zu diesem Thema bisher "nicht befriedigend für Polen" verlaufen.

In der CDU gibt es Bedenken gegen die von der US-Regierung geplanten milliardenschweren Waffenlieferungen an mehrere Staaten der Golfregion. Schon jetzt sei der Nahe Osten ein Pulverfass, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag, Ruprecht Polenz (CDU), der "Frankfurter Rundschau". "Wenn man in ein Pulverfass weitere explosive Gegenstände hinein gibt, erhöht man das Risiko und macht die Region nicht sicherer", sagte er. Nach Medienberichten planen die USA Waffenlieferungen an Saudi-Arabien und andere Nahost-Staaten im Wert von mehreren Milliarden Dollar. Auch Deutschland hat in der Vergangenheit wiederholt Waffen in den Nahen Osten geliefert.

Der Unions-Abgeordnete sprach von einer Strategie mit hohem Risiko. "Die von den USA beabsichtigte Wirkung - Iran zu signalisieren, ein auf militärischer Macht gegründetes Hegemonialstreben werde nicht zum Erfolg führen - kann in Teheran auch die falsche Reaktion auslösen: dass man sich nämlich dort noch mehr anstrengt und schneller hochrüstet", so Polenz.

Anstatt einseitige Schritte zu unternehmen, hätte sich Washington lieber mit seinen Partnern abstimmen und einen Verhandlungsprozess vergleichbar mit der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa in den 1970er Jahren in Gang setzen sollen, sagte Polenz. Der Bundesregierung empfahl er als Reaktion, glaubwürdig für die Überzeugung zu werben, dass Waffen nicht in Krisengebiete geliefert werden sollten.

Auch die Linke kritisierte die geplanten Waffenlieferungen. Parteichef Lothar Bisky sagte am 30. Juli in Berlin: "Was der Nahe Osten nicht braucht, sind neue Waffen." Wichtiger als ständig neue Waffenlieferungen aus dem Westen seien friedliche Initiativen für die Krisenregion.

Ex-Außenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) kritisierte, die Aufrüstung einiger arabischer Staaten und Israels werde die ohnehin komplizierte Lage in der Region "gewiss nicht vereinfachen". Die USA schienen die Erfahrungen vergessen zu haben, die sie selbst mit ihren Rüstungsexporten zunächst an den Iran des Schahs machten und dann mit der Aufrüstung des Irak Saddam Husseins gegen den Iran Khomeinis, aber auch mit den Waffenlieferungen nach Afghanistan. Mit dem Alleingang der Amerikaner sieht Genscher zudem "neue Probleme" für das transatlantische Verhältnis aufziehen.

Am 30-07-2007