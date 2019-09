Polizei Nachrichten Rückblende I

Erfreut zeigte sich Schily über die steigende Aufklärungsquote. Diese lag bei 53,2 Prozent. "Damit erreichte die Aufklärungsquote ihren höchsten Stand seit 1966", betonte Schily. Bei Mord und Totschlag wurden der Statistik zufolge 95,3 Prozent der Fälle aufgeklärt. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hatte bereits im Vorfeld darauf verwiesen, dass in Deutschland zehn Mal mehr Straftaten geschehen als statistisch belegt. Demzufolge würden nur noch etwa zehn Prozent der Delikte angezeigt.

Kriminologen teilen diese Kritik an der Statistik, weisen zudem aber auch darauf hin, dass die PKS nur die Einschätzung der Polizei zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme widerspiegele. Um mehr Ermittlungsvollmachten zu erhalten, würden etwa Todesfälle gerne als "Mord" klassifiziert, auch wenn jeder Jurist erkennen könnte, dass dessen Tatbestandsvoraussetzungen nicht vorliegen. Ferner berücksichtige die Aufstellung nicht die Fälle, in denen Gerichte zu der Überzeugung kommen, es lege überhaupt keine Straftat vor. Ebenso sie die Aufklärungsquote nicht sehr aussagekräftig: Sie bedeute nur, dass die Polizei zu einer aktenkundig gewordenen angeblichen Straftat einen nach ihrer Sicht möglichen Täter ermittelt habe.

Am 22-05-2001

Nach dem Zugunfall im oberpfälzischen Vilseck wollte die Polizei Amberg unterdessen die entscheidende Zeugin noch nicht vernehmen. Die Beifahrerin des tödlich verletzten Lkw-Fahrers, die sich mit einem Sprung aus dem Lastwagen der US-Armee retten konnte, werde erst vernommen, wenn sie "psychisch und physisch in einem guten Zustand" sei. Wann die Soldatin, die bei dem Unfall schwere Verletzungen an den Sprunggelenken und einen Schock erlitt, vernehmungsfähig sei, stehe noch nicht fest. Von ihr erhoffen sich die Ermittler die Antwort auf die Frage, warum sich das Fahrzeug trotz funktionierender Signalanlagen und geschlossener Schranken auf den Gleisen befand.

Bei dem Unglück in Tapfheim war die Regionalbahn mit vier Waggons war mit etwa 40 Passagieren auf dem Weg von Regensburg nach Ulm. Alle Waggons sprangen bei der Kollision aus den Gleisen und lagen ziehharmonikaartig auf der Strecke. Der Lokführer erlitt einen schweren Schock. 22 Fahrgäste wurden verletzt, 17 kamen in Krankenhäuser. Der entstandene Schaden wird auf rund eine Million Mark geschätzt. Die Aufräumarbeiten dauerten auch am Sonntag noch an.

Bei den beiden Unglücken waren am Freitag insgesamt sieben Menschen ums Leben gekommen und 45 zum Teil schwer verletzt worden. Der Bahnübergang in Tapfheim war nach den Worten des Beauftragten der Deutschen Bahn AG für Bayern, Hermann Graf von der Schulenburg, insgesamt in einwandfreiem Zustand und vorschriftsmäßig gesichert. Das Andreaskreuz am Bahnübergang zwinge die Autofahrer, mit sehr niedriger Geschwindigkeit heranzufahren. Auf der Rottalbahn würden derzeit in einem Pilotprojekt besser sichtbare Warnschilder getestet. Es sei aber Sache des Gesetzgebers, die Verkehrsbeschilderung zu ändern.

An den beiden schweren Zugunglücken in Bayern trägt die Bahn keine Schuld. Ein Gutachten zum Unfall mit vier Toten vom Freitagabend im schwäbischen Tapfheim habe eindeutig ergeben, dass die Bahnanlage intakt gewesen sei, sagte ein Sprecher der Polizei Dillingen am Samstag. Vermutlich habe der Fahrer das rote Blinklicht der Warnanlage wegen der tief stehenden Sonne nicht gesehen. Beim Überqueren des unbeschrankten Bahnübergangs war das Auto einer vierköpfigen Familie von einem Regionalzug erfasst und zertrümmert worden. Auch bei dem Zugunglück im oberpfälzischen Vilseck gibt es den Angaben zufolge keine Hinweise darauf, dass der Zugführer Schuld oder die Bahnanlage nicht in Ordnung war. Allerdings müsse noch das endgültige Ergebnis der Untersuchungen abgewartet werden, sagte ein Sprecher der Polizei.

Nach Ermittlungen der Polizei ist das Zugunglück am Freitag in Gressenwöhr in der Oberpfalz durch den Fahrer des US-Militärlastwagens verschuldet worden. Dies ergab die Vernehmung der Beifahrerin, die sich mit einem Sprung aus dem Führerhaus hatte retten können. Wie die Polizei in Amberg am Dienstag mitteilte, war der 29-Jährige trotz des blinkenden Rotlichts auf der linken Fahrbahnseite auf den Bahnübergang gefahren. In der Mitte des Übergangs lenkte er das Fahrzeug wieder nach rechts. Durch die sich senkenden Halbschranken wurde der Truck auf dem Bahnübergang eingekeilt.

Die 18-Jährige Soldatin sagte der Polizei, diese Situation habe den Fahrer irritiert, weil ihm ein Weiterfahren plötzlich nicht mehr möglich erschien. Der Zugführer konnte die Unfallstelle erst in einer Entfernung von rund 170 Metern einsehen und leitete sofort eine Vollbremsung ein, konnte aber den Zusammenstoß mit dem Truck nicht mehr verhindern. Die junge Frau konnte sich gerade noch vom Sicherheitsgurt befreien und durch einen Sprung aus dem Führerhaus retten. Dabei brach sie sich die Sprunggelenke und schleppte sich mit Schmerzen vom Gleiskörper weg.

Der Regionalexpress rammte den tonnenschweren US-Truck mit einer Geschwindigkeit von rund 140 Stundenkilometern und schleifte ihn 300 Meter mit. Der Dieseltriebzug fing Feuer und brannte zur Hälfte aus. Neben dem Fahrer des US-Lastwagen starben bei dem Unglück der 41-jährige Zugführer aus dem oberpfälzischen Altenstadt und ein 63 Jahre alter Passagier aus Wiesau. Von den fünf Schwerverletzten, die mit komplizierten Knochenbrüchen und Milz- und Bauchverletzungen in die Kliniken Erlangen, Nürnberg und Regensburg gebracht wurden, schwebt nach Angaben der Polizei keiner mehr in Lebensgefahr. Auch die 18 leichter Verletzten befinden sich auf dem Weg der Besserung.

Die Ermittlungen von Polizei, Bundesgrenzschutz, Eisenbahnbundesamt und Staatsanwaltschaft dauerten noch an, sagte ein Polizeisprecher. Nach dem jetzigen Stand gebe es keine Hinweise darauf, dass Signale oder Schranken an dem Übergang nicht funktioniert hätten. Unter anderem soll nun geklärt werden, ob der Truck-Fahrer alkoholisiert war. Nach den Worten des Oberstleutnants der US-Armee in Grafenwöhr, Daniel Bruno, handelte es sich um einen US-Soldaten mit mehr als zehnjähriger Erfahrung. Die beiden Soldaten waren auf dem Weg von dem unmittelbar an den Bahnübergang angrenzenden US-Truppenübungsplatz zu einem Militärlager in Vilseck.

Am 26-06-2001