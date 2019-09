Klimawandel Folgen - Beobachtungen und Berichte aus 20 Jahren

Nach dem vorliegenden Kompromissvorschlag soll jedes Land eine bestimmte Menge an CO2-Gutschriften für Wald- und Agrarflächen erhalten. Laut WWF kann Kanada nach dem Pronk-Vorschlag wegen seiner großen Waldflächen 18,7 Millionen Tonnen CO2 von seinem ursprünglichen Minderungsziel von sechs Prozent abziehen. Dadurch sänke die Reduktionsverpflichtung auf rund fünf Prozent bis 2012. Die CO2-Verpflichtung Japans würde sich danach von acht auf etwa ein Prozent verringern.

Für die Finanzierung der Klimaschutzpolitik schlägt Pronk die Einrichtung von Fonds für die ärmsten Länder der Erde und für die Entwicklungsländer des Kyoto-Protokolls vor. Wer wie viel jeweils in diese Fonds einzahlen muss, bleibt offen. Die EU hatte angekündigt, einen größeren Betrag zu übernehmen. Zahlen liegen noch nicht vor. Ferner soll es einen Technologie-Transfer zwischen Entwicklungs- und Industriestaaten geben.

Für die Überwachung soll ein Kontroll-Gremium eingerichtet werden, dass bei Verstößen gegen das vereinbarte CO2-Reduktionsziel Maßnahmen gegen ein Land ergreift. Für jede Tonne CO2, mit der ein Land sein Reduktionsziel in der ersten Erfüllungsperiode von 2008 bis 2012 überschreitet, muss es in der darauffolgenden Periode 1,3 Tonnen CO2 zusätzlich einsparen. Hauptsächlich zielt der Vorschlag darauf, Verstöße gegen die globale Erwärmung wiedergutzumachen und keine hohen Strafgelder zu verhängen.

Auf den Schiffsrumpf des 30 Meter langen "Rettungsboots für den Klimavertrag" waren 2.000 Holzplanken genagelt, die mit Forderungen und Kommentaren zum Klimagipfel beschriftet waren. Darauf war unter anderem zu lesen: "Der Regen ist sauer - wir auch", "Die Erde kann nicht mehr!" oder "Niemand darf den Klimavertrag zerstören".

Die Polizei verweigerte rund 200 Menschen die Teilnahme an dem Demonstrationszug und löste deren Versammlung auf. Wegen technischer Probleme wie geplatzter Reifen traf die friedliche Demonstration mit zweistündiger Verspätung am Konferenzort ein. Die UN zeigte sich kooperativ, in dem sie die Absperrungen um das ansonsten streng gesicherte Gelände für kurze Zeit aufhob.

Die Veranstalter BUND und Friends of the Earth hatten bereits beim vorangegangen Klimagipfel im November in Den Haag mit einer ungewöhnlichen Protestaktion auf ihr Anliegen aufmerksam gemacht. Weil der Klimawandel voraussichtlich einen Anstieg des Meeresspiegels hervorrufen wird, bauten die Umweltschützer symbolisch einen Deich um das Tagungsgebäude.

Etwa ein Drittel aller in Deutschland zugelassenen Pkw sind mit einer Klimaanlage ausgestattet. Bei Erstzulassungen deutscher Marken beträgt die Ausrüstungsquote bereits fast 87 Prozent. Als Kältemittel dient heute Tetrafluorethan (R 134a), ein teilfluorierter Kohlenwasserstoff (HFKW), dessen Emissionen zur Erwärmung der Atmosphäre beitragen. Bereits im Jahr 2000 entsprach allein in Deutschland der Ausstoss von Treibhausgasen aus Auto-Klimaanlagen einer Grössenordnung von rund 1,3 Millionen Tonnen Kohlendioxid. Auch mit regelmässig durchgeführten Wartungen sind diese Emissionen nicht zu vermeiden.

Fischer erinnerte an die lange Debatte um die rot-grüne Energiewende. Allein durch Windkraft würden mittlerweile 10 000 Megawatt produziert, was der Leistung zweier Atomkraftwerke entspreche. Auch die Nutzung der Solarenergie sei mit dem 100 000-Dächer-Programm gut vorangekommen.

Der Umweltexperte Carlo Jaeger vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung wies darauf hin, dass in den letzten 100 Jahren die Erderwärmung nachweisbar angestiegen sei und gleichzeitig die Zahl von Naturkatastrophen zugenommen habe. Der Zusammenhang von Klimaveränderung und zunehmenden Überschwemmungen sei "so klar wie der Zusammenhang zwischen Rauchen und Lungenkrebs". In den kommenden Jahrhunderten werde sich dieser Trend verschärfen. Jaeger regte zugleich an, den jetzt von der Europäischen Union erwogenen Katastrophenfonds in einen Klimafonds umzuwandeln und vorbeugende Maßnahmen daraus zu finanzieren.

Angesichts der jüngsten Naturkatastrophen fordern Klimaexperten und die Grünen eine Neuausrichtung der Energiepolitik. Deutschland könne eine Spitzenposition in Europa bei der Nutzung erneuerbarer Energien erlangen und mittelfristig bis zu 50 Prozent seines Energiebedarfs dadurch decken, sagte der Präsident des Bundesverbandes Erneuerbare Energien (BEE), Johannes Lackmann, am Donnerstag in Berlin. Gegenwärtig liegt dieser Anteil bei acht Prozent. Grünen-Spitzenkandidat Joschka Fischer betonte nicht nur den Umwelt-, sondern auch den wirtschaftspolitischen Effekt. Mit rund 130 000 Arbeitplätzen biete der Bereich heute schon mehr Stellen als die Atom- und Kohleenergie zusammen.

Gemeinsam mit ICESat wurde auch noch ein zweiter Satellit mit ins All geschossen: Der "Cosmic Hot Interstellar Plasma Spectrometer" (CHIPSat) soll Astronomen helfen die heißen Gase, die zwischen den Sternen liegen, zu vermessen. Die Software, die zur bildlichen Darstellung der Eisregionen verwendet wird, stamme von Forschern der Ohio State University berichtet BBC. Mit Hilfe von einem radarähnlichen System namens "Light Detection and Ranging" (Lidar) werde das Eis vermessen. Das System nutzt die Lichtreflexionen der Erdoberfläche aus und könne so erkennen, ob eine Eisfläche schrumpft, gleichbleibt oder sich ausdehnt. Besonders die McMurdo Dry Valleys, die größten eisfreien Gebiete der Antarktis, seien dazu geeignet. Dort könne genau gemessen werden, wie sich die Eisflächen rund um das Gebiet entwickeln. "Die Messung in den trockenen Tälern ist sehr schwierig, weil die freigelegten Felsen sehr dunkel sind und das Eis sehr hell ist", erklärt Bea Csatho, Forschungsleiterin am Ohio State’s Byrd Polar Research Center. "Diese Kontrastunterschiede können zu Fehlern in den Lidar- System-Messungen führen", meint die Wissenschaftlerin.

Ein Satellit zur Beobachtung der Eisdecke, ist am Sonntag von der Airforce- Base Vandenberg in Zentral-Kalifornien in die Erdumlaufbahn geschossen worden. ICESat soll den Forschern genauen Aufschluss über Veränderungen der Eisdecken in der Arktis und Antarktis liefern. Die Ergebnisse der Forschungsberichte sollen zu Modellen für die Berechnungen herbeigezogen werden, wie sich ein steigender Meeresspiegel aufgrund schrumpfender Gletscher und Eisdecken auswirken würde. Nach Angaben von BBC-News warten die Geo-Forscher bereits seit 30 Jahren auf einen solchen Satelliten.

Eine Verbindung zwischen Klimaveränderung und dem Auftreten der Cholera in vielen Ländern der Welt ist nach Ansicht von Forschern der Universität von Michigan evident geworden. Eine Veränderung der Ökologie des Planeten bringe somit auch ein verändertes Auftreten der Erkrankung mit sich, erklärten die Wissenschaftler beim jährlichen Treffen der American Association for the Advancement of Science (AAAS) in Denver. Die Ökologin Mercedes Pascual und ein Forschungsteam der Universität von Barcelona hätten gemeinsam mit dem International Center for Diarrhoeal Disease Research in Bangladesch einen Zusammenhang zwischen dem Auftreten des El Nino-Southern Oscillation (ENSO)-Prinzips, das die Wetterabläufe weitgehend bestimmt, und dem Auftreten von Cholera- Epidemien entdeckt.

Die Forscher hätten dazu Daten zwischen 1893 bis 1940 mit denen von jüngeren Zeiträumen verglichen. "In Zeitabschnitten, in denen die Temperaturen extrem anstiegen, gab es mehr Cholera-Erkrankungen als in Zeiten, in denen der El Nino für niedrigere Temperaturen sorgte", so die Forscherin. Mit Vorhersagen, dass der El Nino in Zukunft noch stärker sein könnte, ergebe sich für diese Gebiete ein sehr hohes Risiko für weitere Cholera-Epidemien.

Es sei allerdings oft schwierig festzustellen, ob die Krankheit sich nach den Umweltfaktoren stark verbreite oder ob sie sich nach internen Übertragungszyklen regele, so die Wissenschaftlerin. Pascual betont, dass dieses Ergebnis beweise, dass Umweltfaktoren und Epidemien in enger Korrelation zueinander stünden. Ökologie und Evolutionsbiologie gäben so Aufschluss darüber, wie sich Krankheiten und Erreger weiterverbreiten. "Wenn sich Krankheiten einen Wirt teilen, dann ist es mit dem Kampf verschiedener Spezies um eine Ressource zu vergleichen", erklärt die Wissenschaftlerin. Eine wichtige Frage dabei sei aber, wie diese zusammen leben.

