Klimaschutz 20 Jahre Rückblende

Rund zwei Drittel der Befragten sehen nach Darstellung von Kohtes Klewes aber auch eine Möglichkeit darin, dass sich die Wirtschaft zu Klimaschutzzielen selbstverpflichtet. Ebenso viele (64 Prozent) meinen hingegen, dass der Staat Vorgaben durch Gesetze und Verordnungen erlassen sollte. Den viel diskutierten Emissionshandel halten nur etwas über die Hälfte der Meinungsbildner für eine gute Lösung. Dabei erhalten Unternehmen ein festgesetztes Kontingent für ihre Kohlendioxidemissionen und können dann mit Überschüssen oder Unterschreitungen untereinander handeln. Dazu Gregor Schönborn, CEO (Chief Executive Officer) von Kohtes Klewes: "Emissionshandel ist eine marktwirtschaftliche Option, die von Politik und Wirtschaft vorangetrieben wird. Über die Vorteile scheinen aber noch zu wenige informiert zu sein. Hier muss in Zukunft klarer und offensiver kommuniziert werden."

Die Industriebranchen mit verhältnismäßig hohem Energieverbrauch sind besonders aktiv im Klimaschutz. Diese Einschätzung teilen rund zwei Drittel der Befragten. Ganz vorne liegen dabei die Energieerzeuger, die Automobilbauer und die Chemieindustrie. Die Entsorgungsbranche engagiert sich nach Meinung von 64 Prozent der Meinungsbildner ebenfalls sehr für den Klimaschutz, zum Beispiel durch verstärktes Recycling zur Abfallvermeidung und die Bemühungen um saubere Müllverbrennungsanlagen.

Andere Branchen stellen ihren Einsatz für den Klimaschutz noch zu wenig dar. So bewerten die Meinungsbildner das Engagement der Bauindustrie vergleichsweise niedrig (40 Prozent), obwohl die Branche mit Wärmedämmung und Niedrigenergie-Baukonzepten schon seit längerem wesentliche Beiträge leistet. Ebenso ergeht es der Informationstechnologie- und Telekommunikationsbranche (39 Prozent), auch wenn durch sie auf viele emissionsintensive Transportwege verzichtet werden kann.

Die Energieerzeuger beklagen in dem Schreiben an Schröder, die Stromproduktion mit Stein- und Braunkohle würde sich verteuern. Eine Vereuerung von Kohlekraftwerken ist aber selbstverständliches Ziel einer marktwirtschaftlichen Klimaschutzpolitik. Schließlich geht es beim Klimaschutz um ein Zurückfahren fossiler Verbrennungsprozesse.

Nach Angaben von Bals machten die BASF , der Verband der Chemischen Industrie (VCI) und einige andere Unternehmen in der Sitzung am Donnerstag unmissverständlich deutlich, dass es ihre Hauptstrategie sei, ein europäisches Emissionshandelsregime zu verhindern.

Die Umweltverbände, die von GERMANWATCH und WWF in der entscheidenden Sitzung repräsentiert wurden, bedauerten das Scheitern der Arbeitsgruppe. "Viele der anwesenden UnternehmensvertreterInnen sowie die Umwelt- und Entwicklungsverbände mussten realisieren, dass sich die Positionsunterschiede nicht mehr durch Formelkompromisse überdecken lassen", heißt es in einer Pressemitteilung von GERMANWATCH.

Führende Konzerne der Energiewirtschaft und energieintensive Unternehmen wollen die Einführung eines europäischen Emissionshandelsregimes verhindern. Mit handelbaren "Emissionsrechten" möchten EU und Bundesregierung die Luftverschmutzung vor allem bei Unternehmen reduzieren, bei denen am wenigsten Kosten entstehen. Unternehmen, die den Ausstoß von Treibhausgasen nur mit vergleichsweise hohen Kosten reduzieren können, sollen sich von anderen Unternehmen, die mit geringeren Kosten überdurchschnittliche Reduktionen erzielen können, Emissionsrechte zukaufen können. Doch der Chemiekonzern BASF, die Energiekonzerne RWE und E.ON und andere energieintensive Großkonzerne widersetzen sich selbst diesem als "marktwirtschaftlich" gepriesenen umweltpolitischen Instrument. Am Donnerstag Abend ließen sie nach einjähriger Arbeit die deutsche "Arbeitsgemeinschaft Emissionshandel" platzen, in der die Bundesregierung, die Industrie sowie Umwelt- und Entwicklungsverbände nach eine konsensualen Lösung suchten. In einem Schreiben an Bundeskanzler Gerhard Schröder drohten die mächtigen Konzerne indirekt mit der Aufkündigung der Klimaschutz-Vereinbarung aus dem Jahre 2000. Das zeigt, wie erpreßbar die Politik wird, wenn freiwillige Vereinbarungen mit der Wirtschaft an die Stelle verbindlicher Gesetze treten.

In der neuen Ausgabe der Wochenzeitung DIE ZEIT erklärt Ulrich Wagner von der Technischen Universität München : "Das meiste von dem, was wir an Verbesserungsmöglichkeiten herausgefunden haben, ist der Industrie ja durchaus bekannt, aber die Konsumenten sind nicht bereit, die Energiekosten für den Lebenszyklus des Geräts in ihre Kaufentscheidung einzubeziehen."

Optimierte Elektromotoren in Kühlgeräten könnten Strom in Höhe von 28 Milliarden Kilowattstunden sparen. Das entspricht der gesamten deutschen Stromerzeugung aus regenerativen Energien oder dem Verbrauch von sieben Millionen Haushalten, in denen vier Personen leben.

Am 22. Juni 2001 war der Zeitraum der Wette schließlich zu Ende. "Wir haben allerdings nur den ersten Teil der Wettvorgabe erfüllen können, nämlich die Einsparungen um acht Prozent innerhalb der acht Monate. Das Ziel, den Ausstoß um acht Mio. Tonnen CO2 zu reduzieren, ist nicht gelungen. Wir haben lediglich 4,3 Mio. Tonnen einsparen können", so Wegener. "Ziel war aber auch, den Umweltgedanken weiter fortzusetzen und das aufgebaute Netzwerk weiter zu nutzen", so der ehrgeizige Plan der Aktivistin. Aus diesem Grund wurde die Aktion "bike+10" , die vom 1. bis 15. August 2002 dauert, ins Leben gerufen. Rund 500 junge Menschen werden von verschiedenen europäischen Ländern mit dem Fahrrad nach Göttingen/Deutschland aufbrechen. Über zehn Tage werden sie die Idee der Nachhaltigkeit weiterverbreiten und dafür demonstrieren.

"Es war ein chaotischer Start, der mit nur einem einzigen Computer im Koordinationsbüro in Berlin begonnen hat", so Wegener. "Es gab anfangs große Koordinations-Probleme, die dann ausgeräumt werden konnten", erklärte die Mitorganisatorin. Am 22. November 2000 hat die Wette im Beisein der EU-Umweltkommissarin und des französischen Umweltministers Dominique Voynet offiziell begonnen. "Energiesparen ist einfach" - mit diesem Slogan sind die Schülerinnen und Schüler durch ihre Schulräumlichkeiten gezogen und haben kaputte Wasserleitungen repariert, Fensterdichtungen erneuert, weitere Klassenkameraden vom Energiespargedanken überzeugt, recyceltes Papier in der Cafeteria verkauft, Heizungen gedrosselt und Energiesparlampen installiert.

Insgesamt haben Jugendliche aus 16 europäischen Staaten an der Aktion teilgenommen. Die Burschen und Mädchen haben mit der EU-Umweltkommissarin Margot Wallström gewettet, dass sie es schaffen, den CO2-Ausstoß innerhalb von acht Monaten um acht Prozent zu senken und nicht, wie es im EU-Klimaschutzziel vorgesehen ist, in acht Jahren, berichtet Henrike Wegener vom European Bet Coordination Office. Insgesamt haben mehr als 52.000 Schüler aus mehr als 90 Schulen an der Wette teilgenommen. Schüler aus Bulgarien, Dänemark , Estland, Frankreich, Deutschland, Italien, Litauen, Luxemburg, Mazedonien, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Schweden, der Schweiz und der Niederlande waren an der ehrgeizigen Herausforderung beteiligt.

Jugendliche aus mehreren europäischen Ländern haben gezeigt, wie sie effektiv gegen CO2-Emissionen wirken können. In einer einzigartigen Aktion haben sie in acht Monaten 4,3 Mio. Tonnen CO2 einsparen können. Das ehrgeizige Projekt wurde beim World Energy Globe Award in Wels mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. Mit dem Projekt "Bike+10" wird der Energiespargedanke im Jahr 2002 fortgesetzt.

Eon verhinderte erfolgreich ein Gesetz zur massiven Förderung der KWK-Technik (Quotengesetz). Allein in einem Jahr (2000-2001) wurden Gaskraftwerke mit einer Gesamtkapazität von fast 1000 Megawatt abgeschaltet. Auch das zukunftsweisende "Erneuerbare Energiengesetz" (EEG) der Bundesregierung wollte Eon bis zum Schluss verhindern. Eons Kraftwerkspark besteht hauptsächlich aus Atom- und Kohlekraftwerken. Greenpeace fordert, dass Eon sich verpflichtet, bis zum Jahr 2005 Kraftwärmekopplungsanlagen und Gaskraftwerke in der Größenordnung von 5.000 Megawatt zu installieren und im Gegenzug Atom- und Kohlekraftwerke abzuschalten.

Beim Oberlandesgericht Düsseldorf hat die Umweltorganisation deshalb Beschwerde eingelegt gegen die Ablehnung des BMWi, Greenpeace als Vertreter von Klima-, Umwelt- und Verbraucherinteressen am Fusionsverfahren zu beteiligen. Die Nichtberücksichtigung dieser Aspekte sei ein eklatanter Verfahrensfehler. Eon würde mit 1250 Milliarden Kilowattstunden Strom- und Gasabsatz zur weltweiten Nummer Eins in diesem Markt. Es bestehe die Gefahr, dass Eon diese Marktmacht nutzt, um den Ausbau klimaschonender Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen zu unterbinden. Denn die kleinen dezentralen Kraftwerke würden Eons bestehenden Atom- und Kohlekraftwerken Konkurrenz machen. Gerade für den Klimaschutz ist die Kraft-Wärme Kopplung (KWK) aber unersetzlich. Das Prinzip der KWK hat den mit Abstand größten Wirkungsgrad aller Kraftwerke, weil zusätzlich zu dem produzierten Strom die bei der Verbrennung entstehende Wärme genutzt wird.

Die geplante Fusion der beiden Energieriesen Eon und Ruhrgas würde Deutschland beim Umwelt- und Klimaschutz um Jahre zurückwerfen. "In diesen Tagen wird unter Ausschluss von Verbraucherschutz- und Umweltorganisationen über eine Mega-Fusion entschieden, die den gesamten Energiemarkt neu ordnet," erklärt Greenpeace-Sprecher Heinz Laing. "Wir befürchten, dass bei diesem Deal die Interessen des Gemeinwohls bewusst ignoriert werden." Greenpeace will nun gerichtlich durchsetzten, dass der Umwelt- und Verbraucherschutz bei der für die kommende Woche erwarteten Entscheidung des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi) gewahrt bleibt.

Prognosen deuten darauf hin, dass in Zukunft fast überall mit einem weiteren Emissionsanstieg gerechnet werden muss. Das DIW verweist auf Angaben der US-amerikanischen Energy Information Administration (EIA), wonach gegenüber 1990 die weltweiten Kohlendioxidemissionen bis 2010 um 36 Prozent und bis 2020 um nahezu 70 Prozent steigen dürften. Mit einem Plus von 54 Prozent bis zum Jahre 2020 werde der Anstieg in den USA bei weitem am stärksten ausfallen. Doch auch für die westeuropäischen Länder, die sich verbindlich zu einer Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2008/2012 um acht Prozent verpflichtet haben, wird vom EIA zumindest bei den CO2-Emissionen noch eine deutliche Steigerung vorhergesagt.

Das Institut betont, dass es von 1990 bis 2001 zu einer besonders starken Zunahme der CO2-Emissionen in den Entwicklungsländern um 44 Prozent gekommen ist. Dadurch habe sich deren Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen im betrachteten Zeitraum von gut 31 Prozent (1990) auf fast 40 Prozent (2001) erhöht. Nach wie vor entfalle der größte Anteil mit nahezu der Hälfte aber auf die westlichen Industrieländer. Hier sind die CO2-Emissionen von 1990 bis 2001 mit gut elf Prozent nur wenig schwächer als im weltweiten Durchschnitt gestiegen. Absolut am stärksten war die Emissionszunahme in den USA, gefolgt von Japan , Kanada und Australien. Lediglich Deutschland und Großbritannien erreichten eine merkliche Emissionsminderung. Nur deshalb ergab sich auch für die Europäischen Union (EU) insgesamt eine Senkung.

Lediglich der Rückgang der Emissionen in den Transformationsländern Mittel- und Osteuropas in den 90er Jahren habe zu einer Entspannung beigetragen. Gleichwohl sei diese Verminderung nicht klimapolitisch, sondern durch den Rückgang der Industrie begründet, schränkt das DIW ein. Wenn jedoch die starke Zunahme der Emissionen in den Entwicklungsländern hinzugerechnet werde, so sei im globalen Maßstab noch immer keine Trendumkehr in Richtung einer nachhaltigen Emissionsreduktion zu erkennen.

Die globalen Ziele zur Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen sind nach Einschätzung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) bisher weit verfehlt worden. Gerade die Industrieländer, die als hauptverantwortlich für das Entstehen von Klimaproblemen angesehen werden, haben es bis heute nicht vermocht, ihren CO2-Ausstoß zu stabilisieren oder geschweige denn zu reduzieren. Diese ernüchternde Bilanz zieht das DIW wenige Tage vor dem Johannesburger Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in seinem am Mittwoch in Berlin veröffentlichten Wochenbericht.

"Es ist mit der Braunkohle kaum möglich, das für das Jahr 2020 vereinbarte nationale Klimaziel, die Treibhausgas-Emissionen bis 2020 gegenüber 1990 um 40 Prozent zu verringern, zu erreichen. Dieses Ziel ist in der Koalitionsvereinbarung verankert und auf dem Klimagipfel in Neu-Delhi der Welt verkündet worden. Die Bundesregierung muss dazu auf jeden Fall weitere Maßnahmen beschließen, damit sich die international als Vorreiter auftretende Bundesrepublik nicht vor der Welt blamiert".

Ursache dafür, dass die Abnahme so gering ausfiel, sei vor allem der verstärkte Einsatz des klimaschädlichsten Energieträgers, der Braunkohle, in neu errichteten Kraftwerken in den neuen Bundesländern. Die entscheidenden Weichenstellungen für den Bau dieser Kraftwerke seien zu Beginn der 90er Jahre gestellt worden. "Hier zeigt sich, mit welcher Zeitverzögerung sich falsche klimapolitische Entscheidungen auswirken und anhaltend bestehen bleiben. Aus dieser Entwicklung müssen wir lernen. Wir dürfen die gleichen Fehler bei den anstehenden Beschlüssen um die Zukunft der Braunkohle im rheinischen Revier und der Steinkohle auf keinen Fall wiederholen", mahnt Treber.

So habe 2002 die Fahrleistung der Pkw abgenommen, der inländische Flugverkehr war zurückgegangen, und der auf Straßen transportierte Güterverkehr stagnierte. Gleichzeitig habe die Nachfrage nach Heizöl abgenommen, da im Jahr 2001 die Heizöllager infolge des niedrigen Ölpreises kräftig aufgestockt worden waren. Da in der Emissionsbilanz das Heizöl dann bereits als verbrannt eingestuft wird, hatte deshalb auf dem Papier ein kräftiger Anstieg der Emissionen stattgefunden. Ebenso hätten die schwache konjunkturelle Entwicklung die Industrieproduktion und dadurch den Energieverbrauch im Jahr 2002 geprägt, was einen geringeren CO2-Ausstoß für 2002 habe erwarten lassen.

Die CO2-Emissionen sind in Deutschland im Jahr 2002 um etwa zwei Prozent gegenüber 2001 gesunken. Dies hat Germanwatch auf der Grundlage der von der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen vorgelegten vorläufigen Zahlen zum Primärenergieverbrauch in Deutschland errechnet. "Dieser geringe Rückgang ist enttäuschend", so Dr. Manfred Treber, Klimareferent bei Germanwatch. "Aufgrund verschiedener Faktoren haben wir mit einem weitaus stärkeren Rückgang an CO2-Emissionen gerechnet".

Der Deutsche Naturschutzring hat am Mittwoch in Berlin die Bundesregierung aufgefordert, alles zu tun, um den drohenden Krieg im Irak zu verhindern. Sollte ein Irak-Krieg ausbrechen, würden die bisherigen zaghaften Erfolge beim Klimaschutz weitgehend zunichte gemacht. Allein der Truppenaufmarsch am Persischen Golf setzt ungeheure Mengen an klimawirksamen Schadgasen frei. Ein Krieg würde ein Vielfaches davon in die Atmosphäre blasen, so der DNR. Ein Irak-Krieg wird nach Ansicht des DNR die Klimakatastrophe verschärfen und dem bitter notwendigen, ökologischen Umbau der Weltwirtschaft entscheidende Ressourcen abziehen.

Die bisherigen Ergebnisse der UN-Inspektionen unter der Leitung von Hans Blix machten eine friedliche Lösung der Krise möglich, betonte der DNR. Ein Krieg im Irak würde unermessliches Leid für viele Menschen bringen, die noch von den Folgen des letzten Golfkrieges aus dem Jahre 1991 und von der gegen den Irak verhängten Sanktionspolitik gezeichnet sind.

"Wenn die USA dennoch und gegen weltweite Proteste von Millionen Menschen am Krieg gegen den Irak festhalten, zeigen sie ihre wahren Motive. Letztlich geht es um die Sicherung der weltweit größten Ölreserven in Saudi-Arabien mit 36 und im Irak mit 15 Milliarden Tonnen, erklärte DNR-Präsident Hubert Weinzierl. Amerika will sich zulasten von Mensch und Umwelt seinen überzogenen Lebensstandard sichern." "Die Weltfamilie muss in dieser Stunde der Not zusammenrücken und die Milliarden in das Überleben von Mensch und Schöpfung investieren," so sagte der DNR-Präsident.

